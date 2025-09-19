Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Delfines rosas, celebraciones del Día de la Independencia y más fotos de la semana en América Latina

The Associated Press
Viernes, 19 de septiembre de 2025 01:35 EDT

Un miembro de una milicia organizada por el gobierno se ajusta el casco durante un entrenamiento militar en Valencia, Venezuela, y varios niños se bañan en un albergue improvisado para personas desplazadas por la violencia de las bandas en Puerto Príncipe, Haití.

Científicos y veterinarios capturan un delfín rosa para comprobar su estado de salud en Puerto Nariño, Colombia. Guatemala y México, entre otros, celebraron el Día de la Independencia.

___

Esta fotogalería destaca algunas de las mejores imágenes noticiosas tomadas por los fotógrafos de The Associated Press en Latinoamérica y el Caribe publicadas entre el 12 y el 18 de septiembre de 2025.

___

Relacionados

Las imágenes fueron seleccionadas por el fotógrafo de The Associated Press Ramón Espinosa en La Habana, Cuba.

___

Los fotógrafos de AP están en Instagram en: https://www.instagram.com/apnews

AP Images en X: http://twitter.com/AP_Images

blog de AP Images: http://apimagesblog.com

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in