De la Espriella reactiva estrategia de coordinación militar en Colombia suspendida por Petro

En el marco de un giro en la política de seguridad, el presidente colombiano Abelardo de la Espriella reactivó el lunes una estrategia de coordinación militar suspendida hace dos años por su predecesor con el fin de combatir el robo de hidrocarburos por parte de grupos criminales.

“En el régimen anterior los colombianos quedaron a merced de los narcoterroristas... en mi gobierno no será el pueblo el que sienta el peso del narcoterrorismo, son los terroristas los que sentirán pánico”, aseguró el mandatario conservador en un acto militar en Cesar, en el noreste del país, donde en la madrugada se registró un ataque con drones cargados con explosivos contra una estación de policía que no dejó víctimas.

Hace dos décadas las fuerzas de tareas conjuntas se usaron especialmente para enfrentar a las guerrillas. Esas estructuras que combinan al Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea bajo la cabeza de un comandante estaban pensadas para atacar de manera unificada objetivos de alto valor y combatir grupos armados ilegales en las zonas más convulsas del país.

La “Fuerza de Tarea Conjunta Urano”, como se denominó a la recién creada, tendrá el objetivo de combatir el hurto de hidrocarburos, que incluye conexiones ilícitas en los oleoductos de la estatal petrolera Ecopetrol, así como atentados contra los oleoductos que terminan por derramar el crudo.

“Ese combustible (hurtado) alimenta otras economías criminales: sirve como insumo para la producción de cocaína, para la minería ilegal y genera rentas que fortalecen estructuras terroristas”, explicó De la Espriella.

El mandatario indicó que la nueva unidad de coordinación militar tendrá 1.200 integrantes articulados con funcionarios de la fiscalía y agentes de inteligencia.

“Esta nueva unidad representa el renacimiento estratégico del modelo de Fuerzas de Tarea Conjuntas en el territorio nacional”, indicó en un comunicado el Comando General de las Fuerzas Militares.

En 2024 fueron suprimidas las fuerzas de tarea conjuntas como parte de una reorganización de las fuerzas armadas que llevó a cabo el gobierno del progresista Gustavo Petro (2022-2026).

Fue una decisión cuestionada por algunos sectores que consideraron que produjo un “debilitamiento” militar a Colombia, que aún lidia con grupos armados ilegales, incluidas las disidencias de la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que no se acogieron hace una década a un acuerdo de paz.

De la Espriella, quien asumió en agosto, decidió dar un giro a la política de seguridad con la promesa de priorizar e intensificar las operaciones militares contra grupos armados. En ese contexto, cerró las conversaciones de paz que abrió el gobierno de Petro con muchos de ellos.

“Con el terrorismo no hay contemplaciones ni hay negociaciones... hay que combatirlo con la fuerza legítima de las leyes y las armas”, aseguró De la Espriella.