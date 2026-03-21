Lula y Petro cuestionan capacidad de ONU para frenar guerras y abogan por multilateralismo en CELAC

Los presidentes de Brasil y Colombia coincidieron el sábado en cuestionar fuertemente la capacidad de Naciones Unidas para frenar las guerras en el mundo y abogaron por el multilateralismo, en especial entre las naciones del sur global, durante una reunión de la CELAC-África celebrada en Bogotá.

"Lo que presenciamos en el mundo es el fracaso total y absoluto de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad de la ONU y sus miembros permanentes fueron creados para intentar mantener la paz. Y son ellos quienes están librando guerras", dijo el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva luego de enlistar los conflictos en Ucrania, la Franja de Gaza e Irán.

Lula se refirió a la composición del Consejo de Seguridad al cuestionar cuándo convocará la ONU una reunión extraordinaria para discutir el papel de sus miembros, indicando que debía renovarse para incluir a más países y evitar que los “poderosos” piensen que son dueños de los más “débiles”.

"Es imposible que alguien piense que es dueño de otros países. ¿Qué le están haciendo ahora a Cuba? ¿Qué le hicieron a Venezuela? ¿Eso es democrático?”, señaló el mandatario brasileño.

Gustavo Petro, su homólogo colombiano y anfitrión de la reunión de la CELAC, aseguró que Naciones Unidas atraviesan una “crisis”, por su "incapacidad para resolver los problemas” comunes de la humanidad y evitar las guerras.

"Naciones Unidas ya no sirve”, sentenció.

El colombiano, primer izquierdista en la presidencia de su país, abogó por evitar una posible siguiente guerra mundial usando el diálogo y exigiendo un “cese al fuego inmediato”, el cual ha estado impulsando con países como Brasil y México, con los que la semana pasada emitió un comunicado exhortando a dicha declaratoria en el actual conflicto en Medio Oriente.

"¿Qué hacemos juntándonos con genocidas? ¿Qué hacemos diciéndole al genocida que llevamos ejércitos latinoamericanos para ayudarle? ¿Le vamos a ayudar a matar bebés árabes o Latinoamérica está para exigir que la paz sea ya?”, cuestionó Petro, quien ha calificado las acciones bélicas contra Gaza como un ”genocidio”.

Los mandatarios también abogaron por conservar el multilateralismo justo cuando Colombia acogía el sábado un foro de alto nivel con delegados de África y una cumbre de Jefes de Estado de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños con pocos presidentes y primeros ministros de la región presentes.

Asistieron los presidentes de Brasil, Uruguay, Burundi, Colombia y los primeros ministros de Guyana y San Vicente y Las Granadinas. Así como viceministros, cancilleres y embajadores.

Lula aseguró que en un mundo con varios conflictos activos es necesario el multilateralismo.

"¿Cuándo vamos a decir que queremos volver a las relaciones civilizadas entre las naciones, que no permitiremos el fin del multilateralismo y que garantizaremos que sólo la paz puede permitir que el mundo pobre se desarrolle?”, añadió.

Por su parte, Petro propuso un multilateralismo al parecer por fuera de los mecanismos actuales construido como un “encuentro de la humanidad”. En ese contexto, cuestionó la visión del secretario de Estado estadounidense Marco Rubio, a quien atribuyó la defensa de "la civilización blanca, occidental y cristiana” y lo exhortó a buscar “el diálogo entre civilizaciones y no la confrontación entre las civilizaciones”.

Colombia hizo entrega de la presidencia temporal de la CELAC al presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, quien abogó por preservar el diálogo en la región y la cooperación, especialmente en temas de seguridad para combatir el crimen transnacional.

“Creemos que en un mundo cada vez más atravesado por conflictos, América Latina y el Caribe tiene una responsabilidad histórica: cuidar la paz que supimos construir y hacer lo necesario para que siga siendo posible”, subrayó Orsi.