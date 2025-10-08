Congreso de México avanza iniciativa para reforzar las aduanas del país

Los cambios en la Ley Aduanera de México que propuso la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer y modernizar las aduanas y combatir la evasión fiscal avanzaron el martes en la Cámara de Diputados, en medio de los recientes escándalos por el contrabando de combustible entre Estados Unidos y México que ha le costado enormes pérdidas al erario público.

La iniciativa, que aún tendrá que avalarse en el Senado, incluye mayores requisitos para el control y la vigilancia de agentes aduanales, los cuales han estado involucrados en muchos de los caso más recientes de corrupción, en los que también se han visto involucrados marinos, funcionarios y empresarios.

La actual reforma establece que la patente de agente aduanal tendrá una vigencia de 20 años y deberá certificarse cada 3 años. Además establece la creación del Consejo Aduanero, el cual estará presidido por el secretario de Hacienda y estará encargado de otorgar, suspender y cancelar la patente, así como de la inhabilitación del agente o la agencia aduanal.

La iniciativa también fija un procedimiento simplificado para empresas de mensajería y paquetería que realizan despacho aduanero e impone sanciones más severas a la salida de mercancías sin cumplir con los requisitos necesarios.

Los partidos de oposición consideraron que las medidas pueden restar competitividad a México y no abordarán los principales problemas de corrupción que se dan en las aduanas, actualmente en manos de los militares.

La Procuraduría Fiscal mexicana informó recientemente que en los últimos dos años ha presentado más de 100 querellas por un monto superior a los 800 millones de dólares relacionadas con operaciones ilícitas en el sector de hidrocarburos, así como 59 denuncias por casi 3.000 millones de dólares contra redes de empresas de facturación.