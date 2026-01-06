Colombia presentará queja ante EEUU por señalamientos contra su presidente Petro

Colombia presentará una queja formal ante el encargado de negocios de la embajada de Estados Unidos en Bogotá por las recientes “amenazas” proferidas por Washington, dijo el martes la ministra de Relaciones Exteriores de Colombia, Rosa Villavicencio.

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó el domingo que no descartaba un ataque contra Colombia y describió al presidente Gustavo Petro, quien ha criticado con vehemencia las operaciones militares estadounidenses en el mar Caribe y recientemente en Venezuela, como un “hombre enfermo al que le gusta fabricar cocaína y venderla a Estados Unidos”.

Villavicencio dijo en una conferencia de prensa que le presentará la queja al encargado de negocios John McNamara en un encuentro del que no dio más detalles.

“Una ofensa al presidente es una ofensa al país”, señaló Villavicencio. Colombia rechaza todas las amenazas que se hacen contra cualquier país y “rechazamos las administraciones de tipo colonialista”, agregó la funcionaria.

Acotó que, sin embargo, espera fortalecer las relaciones con Estados Unidos y mejorar la cooperación en la lucha contra el narcotráfico, haciéndose eco de los comentarios realizados el lunes por varios miembros del gabinete colombiano.

Hace poco, el presidente estadounidense puso bajo la mira a Colombia, fronteriza con Venezuela, y cuando fue consultado por periodistas si podría ordenar una operación contra ese país sudamericano respondió: “Me suena bien”.

Petro reaccionó afirmando que si Estados Unidos lo apresa “desatarán al jaguar popular” y que si ataca territorio colombiano “por la Patria tomaré de nuevo las armas, que no quiero”. En su juventud el presidente colombiano fue miembro de un grupo guerrillero de izquierda.

Petro ha negado las acusaciones de Estados Unidos de que no hace lo suficiente para combatir a los narcotraficantes y argumentó que su gobierno ha logrado un número récord de incautaciones de cocaína y que también ha realizado acciones para combatir al narcotráfico y sus jefes.

La administración de Trump sancionó en octubre a Petro, su familia y un miembro de su gobierno bajo acusaciones de haber participado en el comercio global de drogas. Colombia es considerada el epicentro de la producción y comercio mundial de cocaína.

La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito estima que en 2024 hasta 261.000 hectáreas (unos 645.000 acres) en Colombia fueron sembradas con coca (materia prima con la que se elabora cocaína), casi el doble de lo que se plantó en 2016.

Trump emprendió el año pasado acciones militares contra embarcaciones en el Caribe argumentando que realizaba operaciones antidrogas para evitar que los narcóticos llegaran a su país. Luego esas acciones se extendieron al océano Pacífico para neutralizar a embarcaciones sospechosas que procedían de Colombia.

En septiembre, Estados Unidos agregó a Colombia, el principal receptor de asistencia estadounidense en la región, a una lista de naciones que no cooperan en la guerra contra las drogas por primera vez en casi 30 años. La designación redujo la asistencia estadounidense al país sudamericano.