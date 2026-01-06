Surgen sospechas de que EEUU no hizo ninguna planificación para después de capturar a Maduro

El presidente Donald Trump ha ofrecido afirmaciones amplias pero vagas de que Estados Unidos va a "gobernar" Venezuela tras la destitución de Nicolás Maduro, pero no ha dado casi ningún detalle sobre cómo lo hará, lo que genera preguntas entre algunos legisladores y exfuncionarios sobre el nivel de planificación de la administración para el país después de la salida de Maduro.

Declaraciones aparentemente contradictorias de Trump y del secretario de Estado Marco Rubio han sugerido a la vez que Estados Unidos ahora controla las palancas del poder venezolano o que Estados Unidos no tiene intención de asumir la gobernanza diaria y permitirá que los subordinados de Maduro permanezcan en posiciones de liderazgo por ahora.

Rubio declaró que Estados Unidos se basaría en las sanciones existentes sobre el sector petrolero de Venezuela y las bandas criminales para ejercer influencia sobre los sucesores de Maduro.

La incertidumbre sobre los pasos definitivos en Venezuela contrasta con los años de discusiones y planificación que precedieron a intervenciones militares anteriores como en Irak en 2003, que a menudo no llevaron a los resultados esperados.

"Desacuerdo sobre cómo proceder"

La discrepancia entre lo que Trump y Rubio han dicho públicamente no ha sido bien recibida por algunos exdiplomáticos.

"Me parece que no tenemos idea alguna de qué sigue", indicó Dan Fried, un diplomático retirado de carrera, ex subsecretario de Estado y coordinador de sanciones que sirvió bajo administraciones tanto demócratas como republicanas.

"Por buenas razones operativas, muy pocas personas sabían sobre el operativo, pero los comentarios de Trump sobre dirigir el país y la incómoda retractación de Rubio sugieren que incluso dentro de ese pequeño grupo de personas, hay desacuerdo sobre cómo proceder", señaló Fried, quien ahora está con el grupo de expertos Atlantic Council.

Partidarios de la operación, sin embargo, insisten en que no hay confusión.

"El presidente habla en grandes titulares y eufemismos", apuntó Rich Goldberg, un defensor de las sanciones que trabajó en el Consejo Nacional de Dominio Energético en la Casa Blanca hasta el año pasado y ahora es asesor principal de la Fundación para la Defensa de las Democracias.

Goldberg no ve a Rubio convirtiéndose en "el superintendente de escuelas", pero "efectivamente, Estados Unidos estará tomando las decisiones".

"Hay personas en la cima que pueden hacer que lo que queremos suceda o no, y ahora mismo controlamos sus finanzas y sus vidas", comentó. "El presidente piensa que es suficiente y el secretario piensa que es suficiente, y si no es suficiente, lo sabremos muy pronto y lo abordaremos".

Si existía una planificación para que Estados Unidos "gobierne" a Venezuela, estaba confinada a un pequeño grupo de aliados políticos de Trump, según funcionarios actuales de Estados Unidos, quienes señalan que Trump se basa en un círculo muy pequeño de asesores y ha dejado de lado gran parte del aparato tradicional de toma de decisiones.

Estos funcionarios, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir su comprensión de las deliberaciones internas, sostienen que no estaban al tanto de ninguna preparación para una ocupación militar o una autoridad gubernamental civil interina, lo cual ha sido una prioridad en intervenciones anteriores. La Casa Blanca y la oficina de prensa del Departamento de Estado no respondieron a los mensajes en busca de comentarios.

Larga discusión entre agencias en intervenciones anteriores

Acciones militares anteriores que derrocaron a líderes autocráticos, notablemente en Panamá en 1989 e Irak en 2003, fueron precedidas por meses, si no años, de discusión y debate interinstitucional sobre cómo lidiar mejor con los vacíos de poder causados por la destitución de sus líderes. El Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, el Pentágono y la comunidad de inteligencia participaron en esa planificación.

En Panamá, la administración de George H.W. Bush tuvo casi un año completo de preparativos para lanzar la invasión que derrocó a Manuel Noriega. Sin embargo, Panamá es exponencialmente más pequeño que Venezuela, tenía una larga experiencia como territorio estadounidense de facto, y la invasión nunca tuvo la intención de retomar territorio o recursos naturales.

Por el contrario, Venezuela es mucho más grande en tamaño y población y tiene una historia de décadas de animosidad hacia Estados Unidos.

"Panamá no fue exitoso porque fue apoyado internacionalmente porque no lo fue", aseguró Fried. "Fue un éxito porque condujo a una rápida y fluida transición a un gobierno democrático. Eso sería un éxito aquí, pero en el primer día, desechamos a alguien que tenía esas credenciales, y eso me parece absurdo".

Se refería a la aparente desestimación de Trump de la líder opositora María Corina Machado, cuyo partido a todas luces ganó las elecciones en 2024, resultados que Maduro se negó a aceptar. Trump aseveró el sábado que Machado "no tiene el apoyo dentro ni el respeto dentro del país" para ser una líder creíble y sugirió que podría trabajar con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez.

Resultados esperados no ocurrieron en Irak y Afganistán

Mientras tanto, los pronósticos optimistas de la administración de George W. Bush para un Irak post-Saddam Hussein, que sería un faro de democracia en el Oriente Medio, y las esperanzas de un Afganistán democrático y estable tras la destitución de los talibanes sufrieron muertes dolorosamente lentas a un tremendo costo de dinero y vidas estadounidenses después de la euforia inicial por las victorias militares.

"Venezuela no se parece en nada a Libia, no se parece en nada a Irak, no se parece en nada a Afganistán. No se parece en nada al Oriente Medio", manifestó Rubio este fin de semana sobre Venezuela y sus vecinos. "Estos son países occidentales con largas tradiciones a nivel de pueblo a pueblo y cultural, y lazos con Estados Unidos, así que no es nada de eso".

La falta de claridad sobre Venezuela ha sido aún más pronunciada porque Trump hizo campaña con una plataforma de sacar a Estados Unidos de guerras y enredos extranjeros, una posición respaldada por sus seguidores, muchos de los cuales están buscando explicaciones sobre lo que el presidente tiene en mente para Venezuela.

"Despierta MAGA", publicó en X el representante republicano Thomas Massie de Kentucky, quien ha discrepado con la ciega lealtad que su partido ha ofrecido a Trump. "VENEZUELA no se trata de drogas; se trata de PETRÓLEO y CAMBIO DE RÉGIMEN. Esto no es por lo que votamos".

El senador Rand Paul, también republicano de Kentucky, quien a menudo critica las intervenciones militares, afirmó que "el tiempo dirá si el cambio de régimen en Venezuela tiene éxito sin un costo monetario o humano significativo".

"Es fácil argumentar tal política cuando la acción es corta, rápida y efectiva, pero mucho menos cuando ese poder unitario nos drena trillones de dólares y miles de vidas, como ocurrió en Afganistán, Irak y Vietnam", escribió en las redes sociales.

Además de la operación en Venezuela, Trump se está preparando para tomar el timón de una Junta de Paz aún no formada para dirigir la Gaza postguerra, involucrando a Estados Unidos en otro compromiso en el Oriente Medio posiblemente durante décadas.

Y sin embargo, como finalmente demostraron las experiencias tanto en Irak como en Afganistán, ninguna cantidad de planificación garantiza el éxito.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.