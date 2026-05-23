Colombia: Iván Cepeda cierra su campaña presidencial con la promesa de continuar el legado de Petro

Iván Cepeda, candidato del oficialista Pacto Histórico, cerró el viernes su campaña entre miles de simpatizantes en la icónica Plaza de Bolívar de Bogotá, donde prometió continuar con el legado del presidente Gustavo Petro.

“Lo primero que tenemos que hacer es un homenaje para poder decirle a él (Petro) que estamos orgullosos de haber sido elegidos bajo su liderazgo, y entonces comenzaremos nuestra segunda gran marcha en nuestro segundo gobierno progresista”, aseguró Cepeda, senador de izquierda y uno de los punteros en las encuestas.

Cepeda es uno de 12 candidatos que disputarán la primera vuelta electoral el 31 de mayo, comicios en donde los colombianos decidirán si el país sigue la línea de Petro —el primer izquierdista en gobernar el país— o regresa a la senda de los moderados y conservadores.

Al igual que Petro, los discursos del Cepeda giran en buena medida en torno a las élites, por lo que prometió dar prioridad a los más vulnerables y luchar contra la desigualdad social mediante subsidios y programas sociales para adultos mayores, los jóvenes y las mujeres.

“El eje central de nuestro programa es reparar el daño que ha causado el neoliberalismo”, dijo Cepeda, quien aseguró que continuará con las ambiciosas reformas sociales de Petro, incluida una en el sector laboral que amplió los beneficios a los trabajadores.

Los asistentes a la Plaza de Bolívar ondeaban banderas de sindicatos de trabajadores, de Pacto Histórico y de movimientos de izquierda, mientras cargaban pancartas con la imagen de Cepeda y su compañera de fórmula, la líder indígena Aida Quilcué.

“Estamos seguros de que en primera vuelta vamos a lograr dar continuidad al gobierno del cambio... después de tantos años de otros gobiernos que no han reconocido las bases movilizadas que han luchado por sus derechos”, dijo el indígena Carlos Mario Calvo en declaraciones a The Associated Press.

El candidato pidió a sus seguidores votar en grandes números para ganar los comicios en la primera vuelta, algo que ninguno de los últimos tres mandatarios ha conseguido. El último candidato en ganar las elecciones sin la necesidad de un balotaje fue Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010.

Cepeda se ha hecho de una enorme reputación dentro de la izquierda colombiana luego de derrotara Uribe en un juicio. El exmandatario fue condenado en primera instancia por los delitos de soborno a testigos y fraude procesal, aunque posteriormente fue absuelto.

Cepeda enfatizó su antagonismo con Uribe, a quien calificó de “fascista” y resaltó que fue durante su gobierno que se dieron los “falsos positivos”, como se le conoce a las ejecuciones extrajudiciales de civiles que fueron presentados como guerrilleros abatidos en combate.

“El uribismo es fascista, representa la ideología del desprecio, en todos sus componentes, de los demás seres humanos: el racismo, el clasismo, la misoginia, la homofobia... el odio a la paz”, aseguró Cepeda, mientras la multitud respondía al unísono: “Uribe, fascista”.

El uribismo también participa en las elecciones de fines de este mes con la candidata Paloma Valencia, abanderada por el partido Centro Democrático, fundado por el expresidente.