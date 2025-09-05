Corte Suprema de Brasil añade otro día al juicio de Bolsonaro por intento de golpe

El Supremo Tribunal Federal de Brasil añadió el viernes un día extra a las sesiones planeadas para la próxima semana para decidir si el expresidente Jair Bolsonaro y siete de sus allegados son culpables de intentar un golpe de Estado.

Inicialmente, los jueces habían planeado audiencias para el martes, miércoles y viernes, pero el juez Alexandre de Moraes, quien supervisa el caso, solicitó un día adicional, lo cual fue concedido por el presidente del tribunal, Cristiano Zanin. Ahora también habrá procedimientos el jueves, según informó el STF en un comunicado.

Bolsonaro está acusado de liderar un complot para una toma militar que le habría permitido permanecer en el poder a pesar de su derrota electoral ante el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022.

Bolsonaro niega haber cometido delito alguno y alega que es víctima de una "cacería de brujas" que busca sacarlo de la política.

Siete aliados cercanos de Bolsonaro también están siendo juzgados junto al expresidente, entre ellos Walter Braga Netto, su excompañero de fórmula y ministro de Defensa, y Paulo Sérgio Nogueira, otro ex ministro de Defensa.

La semana pasada, De Moraes leyó el extenso resumen del caso, el procurador general Paulo Gonet expuso sus acusaciones, y luego los abogados de los ocho acusados tomaron la palabra.

Durante el juicio, la fiscalía presentó notas manuscritas, archivos digitales, intercambios de mensajes y hojas de cálculo que, según ellos, eran evidencia de una conspiración para mantener a Bolsonaro en el poder. Los abogados defensores afirman que incluso si se planeó o discutió un golpe —algo que no reconocen—, no se intentó ningún golpe y, por lo tanto, el caso sería inválido.

La fase de veredicto y sentencia del juicio estaba programada para reanudarse a las 9 de la mañana hora local del martes, cuando los jueces revisarán cualquier solicitud final de las partes. Luego, cada uno de los cinco miembros del panel votará sobre la culpabilidad o inocencia de los acusados, lo que a menudo implica un discurso extenso. Se necesita una mayoría de tres votos para que se les declare culpables.

Bolsonaro fue acusado de cinco cargos: intento de golpe de Estado, ser parte de una organización criminal armada, intento de abolición violenta del Estado de derecho democrático y dos cargos relacionados con la destrucción de propiedad estatal.

Un veredicto de culpabilidad por el cargo de intento de golpe conlleva una sentencia de hasta 12 años.

El máximo tribunal electoral de Brasil ya ha prohibido a Bolsonaro postularse en elecciones hasta 2030 por abuso de poder mientras estaba en el cargo y por sembrar dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica del país.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.