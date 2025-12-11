Brote de sarampión deja a cientos de personas en cuarentena en Carolina del Sur

Los brotes de sarampión van en aumento a lo largo de los límites entre Utah y Arizona, así como en Carolina del Sur, donde cientos de personas están en cuarentena.

Entre el viernes y el martes, funcionarios de salud de Carolina del Sur confirmaron 27 nuevos casos de sarampión como parte de un brote en el noroeste del condado de Spartanburg y sus alrededores. En dos meses han enfermado 111 personas por un virus que es prevenible por vacunación.

Más de 250 personas, incluidos estudiantes de nueve escuelas primarias y secundarias de la zona, se encuentran en cuarentena --algunas de ellas por segunda vez desde que comenzó el brote en octubre. La mayoría de los nuevos casos en el estado se originaron por exposición en la Iglesia Camino de la Verdad en Inman. Los líderes de la iglesia han sido "muy útiles", manifestó la epidemióloga estatal, la doctora Linda Bell.

"Nos enfrentamos a una transmisión continua que anticipamos que perdurará durante muchas semanas más, al menos en nuestro estado", indicó Bell.

Un brote en Arizona y Utah ha ido en aumento desde agosto. El condado de Mohave, Arizona, ha registrado 172 casos y el Departamento de Salud Pública del Suroeste de Utah ha registrado 82 casos. Las ciudades de Colorado City, Arizona, y Hildale, Utah, son las más afectadas.

En total se han confirmado 115 casos de sarampión en Utah en lo que va del año, así como otros 176 en Arizona.

El conteo de casos de sarampión a nivel nacional se acerca a 2.000 para una enfermedad que ha estado consideraba como eliminada en Estados Unidos desde 2000 como resultado de las campañas de rutina de vacunación infantil.

El mes pasado Canadá perdió esa designación --la cual se aplica cuando no hay una propagación local continua del virus-- al igual que la región de salud más grande del continente americano.

Los expertos afirman que Estados Unidos también está en riesgo de perder ese estatus. Para que eso suceda, el sarampión tendría que propagarse continuamente durante un año. Un enorme brote en Texas, Nuevo México y Oklahoma que comenzó en enero enfermó a casi 900 personas y dio inicio al peor año en casos de sarampión en Estados Unidos en más de 30 años.

Todos los estados, excepto ocho, han registrado al menos un caso de sarampión en 2025, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus iniciales en inglés). La agencia ha confirmado 47 brotes este año, en comparación con 16 en 2024. Tres personas, dos de ellas niños de Texas, han muerto.

La vacuna contra el sarampión, paperas y rubéola es segura y proporciona un 97% de protección contra la enfermedad después de dos dosis. La mayoría de los niños en Estados Unidos deben recibir la vacuna para poder asistir a la escuela. Sin embargo, las tasas de vacunación han disminuido a medida que más padres renuncian a las vacunas o se han retrasado en los calendarios de vacunación recomendados.

___

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.