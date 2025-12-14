Tras ser liberado, Nobel Bialiatski relata a la AP su calvario en prisión en Bielorrusia

El laureado con el Premio Nobel de la Paz, Ales Bialiatski, llegó a una entrevista con The Associated Press el domingo en la capital de Lituania, Vilna, directamente de una cita con el dentista.

El veterano defensor de los derechos humanos, de 63 años, estaba experimentando un regreso a la vida diaria después de más de cuatro años tras las rejas en Bielorrusia. Fue liberado repentinamente el sábado.

La asistencia médica en la colonia penal donde cumplió su condena de 10 años era muy limitada, dijo en su primera entrevista presencial tras su liberación. Sólo había una opción para tratar los problemas dentales tras las rejas: extraer los dientes, comentó.

Bialiatski recordó cómo en las primeras horas del sábado estaba en una celda de prisión abarrotada en la Colonia Penal Número 9 en el este de Bielorrusia cuando de repente le ordenaron empacar sus cosas. Con los ojos vendados, lo llevaron a algún lugar.

“Me pusieron una venda sobre los ojos. Ocasionalmente miraba hacia dónde nos dirigíamos, pero sólo entendí que nos dirigíamos hacia el oeste”.

En Vilna, abrazó a su esposa por primera vez en años.

“Cuando crucé la frontera, fue como si emergiera del fondo del mar y saliera a la superficie del agua. Tienes mucho aire, sol, y allá atrás estabas en una situación completamente diferente, bajo presión”, le dijo a la AP.

Bialiatski fue uno de los 123 prisioneros liberados por Bielorrusia a cambio de que Estados Unidos levantara las sanciones impuestas al sector bielorruso de potasa, crucial para la economía del país.

Bielorrusia, un aliado cercano de Rusia, ha enfrentado aislamiento y sanciones occidentales durante años. Su presidente, Alexander Lukashenko, ha gobernado la nación de 9,5 millones de habitantes con mano de hierro durante más de tres décadas, y el país ha sido sancionado repetidamente por Occidente por su represión de los derechos humanos y por permitir que Moscú use su territorio en la invasión de Ucrania en 2022.

En un esfuerzo por un acercamiento con Occidente, Bielorrusia ha liberado a cientos de prisioneros desde julio de 2024.

Bialiatski ganó el Premio Nobel de la Paz en 2022 junto con el destacado grupo ruso de derechos Memorial y el Centro para las Libertades Civiles de Ucrania. Galardonado con el premio cuando estaba en la cárcel esperando juicio, fue posteriormente condenado por contrabando y financiamiento de acciones que violaban el orden público, cargos ampliamente denunciados como políticamente motivados, y sentenciado a 10 años de prisión.

El veterano defensor, que fundó el grupo de derechos humanos más antiguo y prominente de Bielorrusia, Viasna, fue encarcelado en una colonia penal en Gorki, en una instalación notoria por las palizas y el trabajo duro.

Le dijo a la AP que no fue golpeado tras las rejas; su estatus como laureado del Premio Nobel de la Paz, tal vez, lo protegió de la violencia física, comentó.

Pero dijo que pasó por mucho de lo que todos los presos políticos en Bielorrusia atraviesan: confinamiento solitario, castigos arbitrarios por infracciones menores, no poder ver a sus seres queridos, rara vez poder recibir cartas.

“Definitivamente podemos hablar de un trato inhumano, de crear condiciones que violan tu integridad y algún tipo de dignidad humana”, expresó.

Bialiatski está preocupado por dos de sus colegas de Viasna, Marfa Rabkova y Valiantsin Stefanovic, que permanecen encarcelados, y por los 1.110 prisioneros políticos que aún están tras las rejas, según Viasna.

“A pesar de que los prisioneros están siendo liberados ahora, regularmente nuevas personas terminan tras las rejas. Está ocurriendo algún tipo de esquizofrenia: con una mano, las autoridades liberan a prisioneros políticos bielorrusos, y con la otra toman más prisioneros para intercambiar, para mantener esta situación anormal en Bielorrusia”, manifestó.

El defensor promete continuar luchando por la liberación de todos los prisioneros políticos, añadiendo: “No tiene sentido liberar a los antiguos si estás encarcelando a nuevos”.

Tiene la intención de usar su estatus como laureado del Premio Nobel de la Paz —del cual se enteró en prisión y al principio no podía creerlo— para ayudar a los bielorrusos “que eligieron la libertad”.

“Este premio no me fue otorgado a mí como persona, sino a mí como representante de la sociedad civil bielorrusa, de los millones de bielorrusos que expresaron voluntad y deseo de democracia, de libertad, de derechos humanos, de cambiar esta situación estancada en Bielorrusia”, le dijo a la AP.

“Y también fue una señal para las autoridades bielorrusas de que es hora de cambiar algo en la vida de los bielorrusos”, indicó.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.