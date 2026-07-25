Brasil dice que trabaja con Perú para proteger tierras indígenas fronterizas

El Ministerio de los Pueblos Indígenas de Brasil informó el viernes que firmó un memorando de entendimiento con el Ministerio de Cultura de Perú para reforzar la cooperación en la protección de territorios indígenas, en particular los de pueblos aislados a lo largo de la frontera entre ambos países.

El acuerdo, que según el gobierno brasileño se prevé sea publicado en las próximas semanas, estaba en negociación desde 2024. Establecerá un marco para compartir información y coordinar labores de protección, indicó el ministerio.

El anuncio llega después de que un grupo de líderes indígenas ashaninka iniciara reuniones con funcionarios federales en Brasilia, con el fin de solicitarles protección urgente para su territorio.

Previamente este mes, cinco hombres armados con ametralladoras invadieron sus tierras, amenazaron a familias y buscaron a sus principales líderes. El territorio ashaninka se extiende a ambos lados de la frontera entre Brasil y Perú, en el oeste de la Amazonía.

El ministerio señaló que salvaguardar los territorios indígenas y a las comunidades que viven allí requiere una “respuesta coordinada ante amenazas compartidas, tales como invasiones, actividades ilegales y presión sobre tierras tradicionales”.

De momento no fue posible contactar al Ministerio de Cultura de Perú para solicitar sus comentarios.

Cada vez más, pandillas y narcotraficantes invaden las tierras ashaninka y utilizan los ríos de la Amazonía y zonas aledañas para que sean rutas de narcotráfico. La reciente invasión forma parte de una amplia transformación de la frontera amazónica, a medida que se expanden las rutas criminales a través de lo que expertos denominan la ruta del río Solimões.

Los territorios indígenas son clave para esta ruta. Expertos dicen que proteger las tierras indígenas es una de las formas más eficaces de frenar la deforestación en la Amazonía, la selva tropical más grande del mundo y un regulador clave del clima global. Pero los mismos bosques que estas comunidades ayudan a proteger las dejan vulnerables: la densa cobertura arbórea en zonas remotas y de difícil acceso ofrece escondites atractivos para los narcotraficantes.

El ministerio también informó que la Policía Federal abrió una investigación sobre los ataques al territorio ashaninka. Los agentes lanzaron una operación en la región el lunes, junto con autoridades estatales.

“El objetivo de la operación es prevenir y combatir incursiones en territorios indígenas, a organizaciones criminales, el narcotráfico, los delitos ambientales y otros delitos transfronterizos”, indicó.

En un comunicado aparte, el Ejército brasileño señaló que reforzó su presencia a lo largo de la frontera al desplegar a unos 30 efectivos en la zona. Diversos grupos indígenas han criticado anteriormente estos despliegues por ser temporales, mientras que las amenazas siguen siendo permanentes.

El Ejército indicó que continúa patrullando la región, y que información preliminar de líderes indígenas y agencias gubernamentales deja entrever que los hombres armados eran peruanos que ingresaron al territorio indígena desde el otro lado de la frontera.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.