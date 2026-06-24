Brasil arresta a una española en otro caso de extranjeros denunciados por racismo

La policía federal de Brasil detuvo a una ciudadana española en el aeropuerto internacional Guarulhos de Sao Paulo por racismo el miércoles, el caso más reciente de una serie de arrestos de alto perfil de turistas extranjeros por motivos similares.

Brasil, que ha lidiado con su legado de esclavitud, tiene algunas de las leyes antirracismo más estrictas de América Latina, con protecciones consagradas en la Constitución de 1988. Insultar a una persona por motivos de raza conlleva una pena de prisión de 2 a 5 años y una multa.

La tripulación de un vuelo de LATAM Airlines que llegaba desde la ciudad nororiental de Sao Luis llamó a la policía, que arrestó a la española cuando desembarcaba, después de que presuntamente hizo comentarios racistas dirigidos a los trabajadores que descargan el equipaje del avión, informó la policía en un comunicado.

La aerolínea señaló que no había justificación para la agresión dirigida contra sus empleados y condenó todas las formas de racismo y discriminación.

En enero, la policía arrestó a la argentina Agostina Páez en Río después de que fuera filmada imitando a un mono frente a un mesero en un club nocturno. El video del incidente se viralizó.

Al inicio, se le prohibió a Páez salir de Brasil, pero finalmente regresó a Argentina en abril, donde imágenes la mostraron reuniéndose con la senadora Patricia Bullrich, una aliada del presidente argentino Javier Milei. Ambas celebraron su regreso a Argentina. Los procedimientos legales siguen en curso.

La policía arrestó a otro argentino, Eduardo Ignacio Murias, en Minas Gerais en mayo, después de que presuntamente fotografió y filmó a un niño pequeño sin autorización y compartió las imágenes acompañadas de mensajes racistas en español. El medio local G1 informó el 17 de junio que un tribunal imputó a Murias, quien permanece en prisión preventiva.

La policía también arrestó a un chileno en mayo por insultos racistas y homofóbicos contra miembros de la tripulación de un vuelo entre Guarulhos y Fráncfort, según un comunicado del 15 de mayo. El sospechoso intentó abrir la puerta del avión durante el vuelo y, cuando la tripulación lo inmovilizó, profirió insultos racistas y homofóbicos contra los profesionales, indicó el comunicado.

Brasil secuestró a más africanos para trabajo forzado que cualquier otra nación y fue el último país del hemisferio occidental en abolir la esclavitud, en 1888.

Pero el país más grande de Sudamérica también tiene un historial de leyes contra el racismo debido a la presión de movimientos por la igualdad racial.

“Los movimientos sociales desempeñaron un papel muy importante para garantizar que la población negra fuera reconocida en la Constitución de 1988”, que prohíbe el racismo, dijo Irapuã Santana, un abogado especializado en antirracismo y profesor en la Fundación Getulio Vargas, un centro de estudios y universidad.

En enero de 2023, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, sancionó una ley que equiparó los insultos raciales al delito de racismo, una medida que fortaleció las herramientas judiciales para combatir el racismo.

Los casos de racismo en Brasil están atrayendo más visibilidad a medida que las personas se vuelven más conscientes de las leyes y ven que es posible obtener una respuesta del Estado, dijo Santana.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.