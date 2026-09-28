Baja California se prepara para el gran huracán Polo mientras Nolo aún amenaza a Hawai

El huracán Polo se abatía el lunes sobre la península mexicana de Baja California con la amenaza de marejada ciclónica, vientos fuertes y aguaceros, mientras el huracán Nolo amenazaba a partes de Hawai con lluvias torrenciales, incluso mientras la tormenta se alejaba del archipiélago.

Polo era una tormenta de categoría 3 con vientos máximos sostenidos de 205 km/h (125 mph) la noche del domingo, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se espera que la tormenta azote la península con fuertes precipitaciones durante la noche y podría provocar inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida.

Nolo se encontraba muy al suroeste de Hawai y se alejaba de la Isla Grande conforme llegaba a su fin el fin de semana, pero la alerta por vientos fuertes, el aviso por viento y el aviso por oleaje elevado seguían vigentes para partes de la isla hasta la noche del domingo. Los vientos máximos sostenidos de Nolo aumentaron a cerca de 165 km/h (105 mph).

En Puerto San Carlos, un pueblo pesquero de unas 5.700 personas en la península mexicana de Baja California, los residentes protegían sus viviendas el domingo mientras trabajadores trasladaban tierra y escombros para reforzar los terraplenes que protegen al poblado. Las autoridades indicaron que el 90% de la comunidad era susceptible a inundaciones.

Los residentes temían que las mareas altas y el fuerte oleaje pudieran rebasar las barreras y hacer que el agua de mar atravesara la comunidad. Algunas familias planeaban evacuar a refugios en Ciudad Constitución, a unos 37 millas (60 kilómetros) de distancia.

Rocío Sánchez, pescadora local, dijo que personal de Protección Civil había recomendado evacuar y advertido que las barreras de tierra podrían no resistir la tormenta.

Los meteorólogos señalaron que Polo impactaría el territorio continental mexicano después de cruzar Baja California y podría llevar lluvias intensas e inundaciones a partes del suroeste de Estados Unidos más adelante en la semana. Polo se desplazaba hacia el norte a 19 km/h (12 mph) a unos 435 kilómetros (270 millas) al oeste de cabo San Lucas, en el extremo sur de la península, informó el centro de huracanes.

Ha sido una temporada ajetreada para las tormentas del Pacífico

El Pacífico ha estado inusualmente activo, según el meteorólogo principal del Servicio Nacional de Meteorología, Bob Oravec, con actividad de tormentas por encima del promedio durante lo que ya es el pico de la temporada de huracanes. Explicó que ese patrón es consistente con los años de El Niño, cuando el Pacífico suele registrar más tormentas tropicales y huracanes.

Mientras Polo se acercaba a México, la Marina mexicana informó que ha reunido personal y ayuda humanitaria en los puertos de Guaymas y Mazatlán, en la costa del Pacífico del país, y desplegó tres embarcaciones que podrían transportar ayuda a comunidades costeras aisladas por la tormenta.

Uno de los poblados en la trayectoria prevista del huracán es San Juanico, una pequeña comunidad pesquera en la costa del Pacífico de Baja California. El pueblo sólo ha tenido electricidad de tiempo completo desde hace unos años, y aún sufre cortes frecuentes. Existe preocupación de que los caminos arrasados por el agua puedan bloquear el acceso a instalaciones médicas.

Gloriely Robles Meza, administradora de un pequeño hotel, expresó preocupación y comentó el domingo que soldados del Ejército llegaron a San Juanico para preparar un refugio y brindar apoyo ante posibles emergencias.

También el domingo, la tormenta tropical Rachel se formó mar adentro, lejos de la costa suroeste de México. El centro de huracanes indicó que Rachel tenía vientos máximos sostenidos de 65 km/h (40 mph) y se ubicaba a unas 485 kilómetros (300 millas) al sur de Acapulco. No había alertas ni avisos costeros en vigor.

En Hawai, las inundaciones y los deslaves siguen siendo un riesgo

Los meteorólogos advirtieron que las bandas exteriores de Nolo podrían causar inundaciones y deslaves que pongan en peligro la vida, y que partes de la Isla Grande podrían recibir hasta 50 centímetros (20 pulgadas) de lluvia. También se esperaban lluvias intensas en las otras islas.

Se activó a más de 120 integrantes de la Guardia Nacional, como parte de unos 400 en todo el estado después de que el gobernador emitiera una proclamación de emergencia. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó recientemente una declaración de emergencia, autorizando a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias a coordinar la asistencia y proporcionar apoyo de financiamiento.

Los residentes de Hawai aún se recuperan del huracán Lala, que produjo lluvias intensas y vientos lo suficientemente fuertes como para arrancar de sus cimientos a unas 100 viviendas en la Isla Grande.

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El periodista de video Eugene Garcia y el fotógrafo Gregory Bull contribuyeron desde Hilo, Hawai.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.