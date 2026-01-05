"Aún conmocionados": Inquietud en Venezuela tras captura de Maduro por EEUU

Un silencio ansioso cayó sobre la capital de Venezuela el domingo en el que la inquietud se mezclaba con la alegría mientras la nación aguarda a ver qué sucederá a continuación.

Las actividades habituales tardaban en reanudarse en Caracas después de que el presidente Nicolás Maduro fuera depuesto y capturado en una impactante operación militar de Estados Unidos. Docenas de tiendas, restaurantes e iglesias permanecieron cerrados. Aquellos que andaban en las calles parecían aturdidos, mirando sus teléfonos o al vacío.

"La gente todavía esta conmocionada", declaró David Leal, de 77 años, quien llegó a trabajar como asistente de estacionamiento, pero se percató de que probablemente no tendría clientes. Señaló la calle desierta, a unas pocas cuadras del palacio presidencial de Venezuela, el cual estaba custodiado por civiles armados y personal militar.

“Que Dios nos dé fortaleza”

Venezuela no es ajena a la agitación política, pero la operación militar estadounidense en plena noche del sábado marcó un nuevo capítulo sin un guion preparado.

El presidente estadounidense Donald Trump declaró en un principio que su país "gobernaría" Venezuela hasta que haya estabilidad, pero el domingo el secretario de Estado, Marco Rubio, pareció retractarse de ese comentario.

En entrevistas, Rubio insistió en que Washington usará el control de la industria petrolera de Venezuela para obligar a que haya cambios en la política del país, y calificó al gobierno actualmente en el poder como ilegítimo. El país alberga las mayores reservas probadas de crudo del mundo.

"Queremos ver a Venezuela transformarse en un lugar completamente diferente de como se ve hoy. Pero obviamente no tenemos la expectativa de que eso suceda en las próximas 15 horas", expresó Rubio.

El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López, flanqueado por el alto mando militar, dijo a sus compatriotas que Maduro seguía siendo el líder legítimo del país. Sin embargo, ahora las funciones presidenciales las tiene la vicepresidenta Delcy Rodríguez, a quien el Tribunal Supremo ordenó asumir el papel de presidenta interina.

Rodríguez no hizo comentarios el domingo.

El equipo de funcionarios del gobierno de Maduro exigió que sea liberado del sitio en el que se le tiene detenido en Nueva York, donde su primera comparecencia ante un tribunal está programada para el lunes. Los medios controlados por el Estado no transmitieron imágenes de él esposado en suelo estadounidense.

Los venezolanos, en cambio, las vieron en redes sociales, y muchos no podían creerlo.

“Que Dios nos dé fortaleza por lo que estamos viviendo. Yo estoy triste. Él es un ser humano”, lamentó Nely Gutiérrez, una mujer jubilada, mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. “Lo tienen esposado, y si está en manos del imperio, de ahí no lo salva nadie, solamente Dios. Ni Dios. Ahí morirá”.

Gutiérrez caminó hasta la iglesia, pero la encontró cerrada. Dijo que habría rezado por la paz en Venezuela y por Maduro. Se negó a decir si alguna vez votó por él, pero apuntó: "Dice la palabra de Dios: ‘ama a tu enemigo’".

Miedo a festejar

En Estados Unidos y algunos países de América Latina se festejó la destitución de Maduro.

En Venezuela, la escena fue distinta. Algunos de sus partidarios quemaron banderas estadounidenses y sostenían carteles que decían: "Gringo, vete a casa".

Otros silenciaron cualquier sentimiento contrario a Maduro por ahora. Daniel Medalla, un trabajador de la construcción, señaló que la gente no se atrevía a celebrar por miedo a la represión del gobierno.

"Lo estábamos anhelando mucho", manifestó Medalla, de 66 años, sobre la salida de Maduro.

Aún están frescos los recuerdos de la represión gubernamental tras las elecciones presidenciales de 2024, que Maduro dijo haber ganado a pesar de evidencia creíble de que perdió por un margen de más de 2 a 1. Las protestas dejaron 28 personas muertas, 220 heridas y al menos 2.000 detenidas, según cifras oficiales.

La presencia de policías y personal militar en Caracas el domingo fue notable por su menor tamaño en comparación con un día promedio. Soldados intentaban despejar un área de una base aérea que se quemó junto con al menos tres autobuses de pasajeros durante el ataque estadounidense.

En entrevistas, Rubio indicó que ya no había fuerzas estadounidenses en el terreno en Venezuela, pero no descartó que no vayan a efectuarse más ataques allí.

“En esto fue (en) lo que quedamos: en ruinas”

Wilman González recogía escombros y muebles rotos que cubrían el suelo de su hogar en el estado costero de La Guaira.

Estaba en silencio, lamentando todo lo que había perdido inesperadamente la madrugada del sábado, cuando un ataque estadounidense desbarató la pared de su apartamento. La explosión mató a su tía de 80 años, Rosa Elena González, que dormía.

La familia la llevó de urgencia al hospital, donde el personal médico se apresuró a darle oxígeno, pero González dijo que no había nada que pudieran hacer.

Autoridades venezolanas han dicho que en la operación del sábado murieron civiles y personal militar. Pero no han dado cifras, y la oficina de prensa del gobierno no ha respondido a varias solicitudes.

Con puntos de sutura en una esquina de su ojo ennegrecido, González se quedó mirando fijamente el enorme agujero en su pared.

"En esto fue (en) lo que quedamos: en ruinas", lamentó.

González habló con enojo no sólo por todo lo que había perdido, sino también por las crisis económicas y políticas que Venezuela ha soportado durante años, y un gobierno que, dijo, ha dejado de trabajar para el pueblo.

Si quieren "que me manden preso, pero es así", expresó González. "Yo estoy diciendo la propia realidad de país que tenemos. Lo que queremos es un gobierno que sea bien para todos los venezolanos, no para unos pocos”.

