Ataque de Trump a presunto barco de drogas venezolano genera dudas sobre su uso del poder militar

Una semana después de la elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, el senador Lindsey Graham le aconsejó que enviara rápidamente un mensaje a los cárteles de la droga desde la Casa Blanca.

“Destruye algo”, le dijo Graham a Trump.

El audaz ataque militar realizado este mes contra una lancha rápida presuntamente utilizada para el tráfico drogas y en la que viajaban 11 personas desde Venezuela es justo lo que el senador de Carolina del Sur tenía en mente. Pero el hecho ha creado nuevas divisiones en el Partido Republicano sobre la promesa de campaña de Trump de mantener a Estados Unidos alejado de conflictos extranjeros y la realidad de un comandante en jefe cuya agenda de Estados Unidos Primero persigue una postura militar más dura.

También plantea preguntas contundentes sobre hasta qué punto Trump pretende ejercer su poder presidencial sobre el ejército estadounidense sin un sólido control del poder ejecutivo por parte del Congreso.

Trump arrojó bombas de 13.600 kilogramos (30.000 libras) contra sitios nucleares de Irán sin recibir ninguna nueva autorización del Capitolio. Desplegó al ejército en Los Ángeles a pesar de las objeciones del gobernador demócrata de California y también quiere a la Guardia Nacional en otras ciudades. Los aliados de Trump presionaron a los senadores para confirmar a Pete Hegseth como secretario de defensa, a pesar de las objeciones a su conducta anterior y el escepticismo sobre la “cultura guerrera” en el Pentágono. Y la semana pasada Trump rebautizó el Departamento de Defensa como el Departamento de Guerra.

“No me importa si es un presidente republicano o demócrata”, dijo el senador republicano de Kentucky Rand Paul, que alguna vez fue rival de Trump por la Casa Blanca. “No podemos simplemente matar gente sin tener algún tipo de proceso”.

”¿Vamos a volar barcos? Eso no es lo que somos”, dijo Paul.

“Matar a miembros de los cárteles”

El gobierno de Trump, y el propio presidente, han dicho que el letal ataque a la embarcación venezolana tenía la intención de dejar claro que Estados Unidos no toleraría el envío de drogas a este país. Señalaron que los muertos en el barco destruido en el Caribe eran miembros de la banda Tren de Aragua, que opera desde Venezuela, aunque los detalles han sido escasos.

“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el uso más alto y mejor de nuestro ejército”, publicó el vicepresidente JD Vance en las redes sociales.

Cuando un prominente comentarista sugirió que matar civiles sin el debido proceso sería un crimen de guerra, Vance respondió que no le importaba “cómo lo llames”.

Paul, el senador, respondió a Vance con sus propias preguntas.

”¿Alguna vez leyó el libro Matar a un ruiseñor?” escribió Paul. ”¿Alguna vez se preguntó qué podría pasar si los acusados fueran ejecutados inmediatamente sin juicio o representación?

“Qué sentimiento tan despreciable e irreflexivo es glorificar el hecho de matar a alguien sin un juicio”.

Una sesión informativa bipartidista sobre el tema para el personal de seguridad nacional del Senado fue cancelada abruptamente la semana pasada. Y la sesión reprogramada del martes dejó muchas preguntas sin respuesta.

“Existe una manera legal de hacerlo”

El gobierno de Trump no explicó su autoridad para el ataque ni proporcionó una opinión legal, según una persona familiarizada con la sesión informativa que insistió en el anonimato porque se realizó a puerta cerrada.

”¿Dónde está la legalidad?” dijo el senador Mark Kelly, ex piloto de combate de la Marina y astronauta.

“Entiendo la necesidad de impedir que los narcotraficantes ingresen drogas a Estados Unidos”, dijo. “Existe una manera legal de hacerlo”.

Pero Kelly dijo que le preocupan los militares involucrados en la misión. ”¿En qué situación los pusimos nosotros, los puso la Casa Blanca, justo ahora?” dijo. “No sé si esto fue legal o no”.

Lo que dijo Venezuela

Después de que Trump anunciara el ataque, la televisión estatal venezolana mostró al presidente venezolano Nicolás Maduro y a la primera dama Cilia Flores caminando por las calles de su barrio de infancia. Un presentador de televisión dijo que Maduro estaba bañándose en amor patriótico mientras interactuaba con simpatizantes.

Maduro no abordó el ataque directamente, pero acusó a Estados Unidos de venir “por las riquezas de Venezuela”, entre ellas, las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

La visión de seguridad nacional de Trump y el poder para implementarla

Los republicanos han cambiado constantemente sus prioridades de seguridad nacional desde que el primer mandato de Trump alejó al Partido Republicano de su postura tradicional como un partido enfocado en la fuerza para confrontar a sus adversarios y asistir a sus aliados en el extranjero.

El enfoque de Estados Unidos Primero de Trump inicialmente puso en marcha una nueva era de neoaislacionismo estadounidense más alineada con Paul, de inclinación libertaria, que con los halcones de defensa tradicionales como Graham.

Pero en su segundo mandato, Trump pone a prueba no su visión de seguridad nacional sino su poder para implementarla.

El senador de Idaho Jim Risch, presidente republicano del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, dijo que está “extremadamente seguro” de que el objetivo del bombardeo del barco era “un grupo de narcoterroristas”.

“No puedo decirte cuántas vidas salvó el presidente de Estados Unidos cuando apretó el gatillo”, dijo Risch el martes. “Se hundieron toneladas de drogas que habrían terminado aquí en Estados Unidos”.

Señalando hacia el edificio de la Corte Suprema frente al Capitolio, el senador republicano de Missouri Josh Hawley dijo que, en su opinión, las acciones del presidente entran en la autoridad que le confiere el Artículo II, ya que el gobierno dijo que las drogas se dirigían a Estados Unidos.

“Intuyo que está dentro de los poderes del presidente como comandante en jefe”, dijo Hawley.

Sesión informativa para legisladores

Pero el senador Jack Reed de Rhode Island, el principal demócrata del Comité de Servicios Armados del Senado, pidió que los legisladores reciban una sesión informativa completa por parte del gobierno de Trump, en la que se incluya la justificación legal para el ataque militar.

Si el presidente excedió su autoridad, entonces el Senado debe considerar todos los recursos disponibles, incluida la limitación del uso de fondos para operaciones militares no autorizadas adicionales, afirmó. “No podemos arriesgar la vida de los militares estadounidenses basándonos en órdenes secretas y teorías legales dudosas”.

Graham, un ex oficial del cuerpo de abogados generales de la Marina, recordó su consejo mientras Trump se preparaba para regresar a la Casa Blanca.

“No me importa si es un laboratorio, no me importa si está en México, no me importa dónde esté”, recordó Graham. “Dije, ‘Busca un objetivo que cambie el juego’”.

Cuando se le preguntó si el ataque al barco venezolano era ese objetivo, Graham dijo: “Funciona para mí”.

Los periodistas de The Associated Press Joey Cappelletti, Mary Clare Jalonick y Kevin Freking contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.