Arzobispo de Buenos Aires advierte que el papa León XIV encontrará una Argentina pobre y dividida

El arzobispo de Buenos Aires afirmó el viernes que el papa León XIV encontrará en su visita de noviembre a Argentina un país herido por la pobreza, las divisiones políticas y la violencia verbal.

La advertencia de Jorge García Cuerva se produjo en vísperas de la peregrinación de miles de fieles a la Basílica de Nuestra Señora de Luján, el principal templo católico argentino donde el pontífice oficiará una misa en el marco de su viaje al país entre el 8 y el 11 de noviembre.

La visita del papa de origen estadounidense —la primera que hace un líder de la Santa Sede desde los años 80— se enmarca en una gira que incluye a Uruguay y Perú.

“El papa se va a encontrar con una Argentina dividida... donde la descalificación y la intolerancia están a la orden del día, donde duele el porcentaje muy grande de hermanos que lo están pasando mal, de hermanos muy pobres desde hace muchos años”, afirmó García Cuerva a periodistas al término de la celebración de una misa en Buenos Aires.

El recorrido del pontífice en la patria de su predecesor Francisco incluye las ciudades de Buenos Aires, Claypole, Córdoba y Luján. Robert Prevost se reunirá con el presidente Javier Milei, celebrará misas masivas y visitará una cárcel y un hogar para personas con discapacidades, entre otras actividades.

García Cuerva recalcó que Argentina “está en crisis desde hace muchos años” y elogió a sus habitantes “que no bajan los brazos, que siguen luchando para salir adelante”.

“Eso va a ser manifestado mañana, cuando un millón de personas vuelva a apostar por la unidad y caminemos todos a la casa de María en Luján”, dijo sobre la peregrinación que partirá el sábado al templo dedicado a la Virgen de Luján, la patrona de Argentina, situado a unos 75 kilómetros de Buenos Aires. Este peregrinaje se celebra todos los años y congrega a decenas de miles de personas.

García Cuerva ha advertido en otras ocasiones sobre el clima político crispado en Argentina y criticado las agresiones verbales difundidas en las redes sociales por allegados y seguidores del mandatario.

También ha criticado el impacto de las políticas de austeridad de Milei en ceremonias religiosas señalando que el país “sangra de inequidad” y que el gobierno está alejado “de la gente de pie”.

En septiembre, el Instituto Nacional de Estadística y Censos reportó que la pobreza aumentó en el primer semestre del año y afecta al 32,3% de la población. En el segundo semestre de 2025 había sido de 28,2%, el nivel más bajo de los últimos ocho años.