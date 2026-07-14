Argentina reporta en junio su menor inflación en diez meses

Argentina perforó en junio el piso de 2% de inflación por primera vez en diez meses, un dato que el presidente liberal Javier Milei considera vital para sus aspiraciones de reelegirse en 2027.

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó el martes que la inflación en el sexto mes del año fue del 1,9% contra el 2,1% que había reportado en mayo.

La última vez que el indicador se había ubicado por debajo de 2% fue en agosto de 2025 (1,9%). Lo que siguió fueron meses de aceleración de precios por la incertidumbre electoral en torno al resultado de las elecciones legislativas de octubre pasado y el conflicto en Medio Oriente, que impactó en el costo de combustibles y energía.

Milei llegó al poder a fines de 2023 prometiendo eliminar los altísimos aumentos de precios de Argentina y revertir sus crónicos déficits fiscales.

Más de dos años después, sus amplias medidas de desregulación y austeridad han producido un inusual superávit presupuestario, han seducido a los inversores y han desacelerado la inflación: la tasa anual, ahora en 33%, superaba el 200% cuando asumió el cargo.

Pero en contraste, los salarios reales continúan rezagados, el desempleo ha aumentado ligeramente a medida que miles de trabajadores son despedidos de industrias nacionales que no pueden competir con una avalancha de importaciones baratas y la actividad económica no logra despegar.

El control de la inflación y un repunte de la actividad y el consumo serán claves para las aspiraciones de reelección del mandatario. En junio, la inflación fue de 33,5% y acumula en el año 16,8%.

Según el INDEC, el rubro de mayor aumento fue Recreación y cultura (4,2%), mientras que Comunicaciones (0,9%) y Prendas de vestir y calzado (0,4%) registraron las menores subas.