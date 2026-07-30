AP explica: Congreso avala juramentación de De la Espriella como presidente en suroeste de Colombia

El conservador Abelardo de la Espriella romperá con una tradición en Colombia al jurar como presidente el 7 de agosto en el suroeste del país, luego de obtener el aval del Congreso el miércoles.

El acto protocolario que en el pasado se ha realizado en Bogotá, usualmente en la icónica Plaza de Bolívar que reúne los poderes públicos, será trasladado a la ciudad de Cali, capital del departamento del Valle del Cauca, uno de los más convulsos del país con alta presencia de grupos armados ilegales.

El cambio solicitado por el conservador De la Espriella, que centra su política en la seguridad, generó en el país un intenso debate sobre su simbolismo.

The Associated Press explica cómo será y qué implicaciones traería:

¿Qué cambiará en la juramentación?

Según la Constitución colombiana, el presidente debe tomar posesión ante el Congreso o, en caso excepcional, ante la Corte Suprema de Justicia o dos testigos. El Congreso sesiona en Bogotá, por lo que tradicionalmente los presidentes juran en la capital de país.

Sin embargo, el Senado aprobó el miércoles el traslado temporal a Cali para el acto protocolario y la Cámara de Representantes lo aprobó la víspera.

¿Por qué ha generado polémica?

Sectores de oposición riñen con la idea de que los 285 congresistas se trasladen a Cali para atender la solicitud de De la Espriella por lo que consideran un “espectáculo” innecesario que no resultaría coherente con la promesa de austeridad estatal que hizo el mandatario electo.

“No entiendo cómo es acercarse al pueblo no yendo a la plaza de Bolívar de Bogotá donde queda la sede del Congreso y en cambio sí, llevar el Congreso a un sitio de espectáculos”, cuestionó el martes en la red social X el presidente saliente Gustavo Petro, opositor de De la Espriella.

La solicitud también generó debate porque al inicio contempló que la juramentación se realizara en una guarnición militar. Sin embargo, Petro negó el permiso para alistar el acto protocolario en ese lugar por considerar que los civiles deben posesionarse “ante el pueblo” y no ante militares.

De la Espriella no ha confirmado el lugar de la toma de posesión, sin embargo, se contempla el auditorio de una universidad.

El mensaje a los ilegales

De la Espriella ha dicho que tras posesionarse en Cali hará un consejo de seguridad en una base aérea de la ciudad por ser un “símbolo de la resistencia de nuestros héroes y punto estratégico para recuperar la seguridad del suroccidente del país”.

La base aérea fue atacada con explosivos el año pasado por las disidencias de la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que no se acogieron al acuerdo de paz firmado con el Estado en una década.

Con su posesión en Cali, De la Espriella pretendería dar un mensaje a los grupos ilegales a los que ha prometido combatir con mano dura, mientras que acaba con las mesas de negociación que adelantó Petro en su cuestionada política de paz.

Manuel Camilo González, profesor del Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, explicó a la AP que De la Espriella quiere mostrar que la seguridad es la bandera de su gobierno.

Escoger al suroeste del país implica para González enviar una advertencia a alias “Iván Mordisco”, uno de los más buscados en Colombia y jefe de la facción más fuerte de las disidencias. En el departamento también operan la guerrilla Ejército de Liberación Nacional y el cártel Clan del Golfo.

La disidencia de las FARC suele ejecutar acciones criminales de alto impacto, usando explosivos usualmente lanzados desde drones, lo que ha cambiado la dinámica del conflicto armado en los últimos dos años.

El reto de la seguridad

González advirtió que hay riesgos de seguridad a tener en cuenta tanto para De la Espriella, quien ha denunciado amenazas en su contra, como para los invitados que incluyen delegaciones de otros países, al ser una zona con presencia de grupos armados ilegales.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, ha dicho que están preparando el dispositivo de seguridad para la posesión presidencial y ofreció una recompensa de hasta 157.000 dólares por información que ayude a prevenir posibles ataques.

Colombia registró un atentado en 2002 durante la investidura presidencial del conservador Álvaro Uribe Vélez, quien gobernó entre 2002 y 2010, con el lanzamiento de cohetes y explosivos en el centro de Bogotá, en una acción de las entonces FARC que dejó más de una decena de muertos.