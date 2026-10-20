Al menos 153 muertos en ataque con dron en mercado de la disputada región africana de Abyei

Un ataque con dron contra un mercado en Abyei, una región fronteriza disputada por Sudán y Sudán del Sur, alcanzó un depósito de combustible cercano, mató al menos a 153 personas y provocó un incendio que aún seguía ardiendo el martes, informó un funcionario local.

Yohanna Akol Ngor, ministro interino de Información del gobierno de Abyei, responsabilizó al ejército de Sudán del ataque lanzado el lunes contra el mercado de Amiet, al norte de la ciudad de Abyei.

“Hemos registrado 153 muertes”, declaró Akol a The Associated Press el martes en una llamada telefónica. Indicó que el número de fallecidos seguía aumentando mientras el fuego continuaba.

Hasta el momento, se desconoce el motivo del ataque, y la AP no pudo verificar de manera independiente quién lo llevó a cabo.

El ejército de Sudán no respondió a una solicitud de comentarios.

Médicos Sin Fronteras, conocido por su acrónimo en francés MSF, señaló que más de 20 heridos fueron trasladados al Hospital Ameth Bek, donde equipos del organismo trabajaban junto con personal del Ministerio de Salud de Sudán del Sur.

“Hasta ahora, hemos recibido a más de 20 pacientes, incluidos varios casos críticos. También ingresaron pacientes con quemaduras”, manifestó el doctor Christian Lindauer, responsable de actividades médicas de MSF en el hospital.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Sudán del Sur también culpó al ejército de Sudán, afirmando que el ataque alcanzó varios puntos dentro del mercado, lo que causó víctimas civiles y extensos daños materiales.

El ministerio indicó que había convocado al embajador de Sudán para protestar e instó a ese país a “abstenerse de cualquier acción que ponga en peligro la vida y los bienes de los civiles”. Pidió que los asuntos relacionados con Abyei se aborden por vías diplomáticas.

El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) combaten desde abril de 2023, lo que ha devastado grandes partes del país y amenaza la estabilidad a lo largo de sus fronteras.

Akol dijo que el ataque ocurrió alrededor de las 11 de la mañana del lunes. Añadió que el depósito de combustible abastecía a negocios locales.

“Es una situación horrible y perturbadora”, expresó.

MSF instó a todas las partes a detener los ataques contra civiles y la infraestructura civil, y manifestó su preocupación por la capacidad de las personas para obtener atención médica y otros servicios esenciales de forma segura.

El mercado de Amiet es un centro comercial que presta servicio a las comunidades Ngok Dinka y Misseriya.

El estatus de la región de Abyei, rica en petróleo, quedó sin resolver por un acuerdo de paz de 2005 que puso fin a décadas de guerra civil y siguió sin definirse cuando Sudán del Sur se independizó en 2011. Un referendo propuesto se estancó por desacuerdos sobre quiénes podían votar.

La mayoría de la población Ngok Dinka de la región prefiere unirse a Sudán del Sur, mientras que los nómadas Misseriya, que utilizan sus pastizales, se inclinan por Sudán. Abyei también ha sufrido violencia comunitaria mortal, incluidos enfrentamientos por tierras entre los Ngok Dinka y las comunidades vecinas Twic Dinka.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.