Adele: los fans reaccionan al nuevo video ‘emocional’ de “Easy On Me”

Adele ha compartido hoy (15 de octubre) el nuevo video de su canción “Easy On Me”. Puedes verlo a continuación.

El video de “Easy On Me” se filmó el mes pasado en Quebec y ve a Adele colaborando una vez más con el director ganador del Gran Premio de Cannes, Xavier Dolan .

Hablando sobre reunirse con Adele, Dolan dijo: “Sinceramente, esperaba que esto sucediera. Para mí, no hay nada más fuerte que los artistas que se reconectan después de años separados. He cambiado. Adele ha cambiado.

“Y esta es una oportunidad para celebrar cómo ambos hemos evolucionado y cómo ambos nos hemos mantenido fieles a nuestros temas más queridos. Es todo lo mismo, pero diferente ".

El video comienza en la misma casa que la pareja utilizó para grabar el video del sencillo “Hello” de Adele en 2015.

Poco antes de que el video saliera en vivo en YouTube, más de 160.000 fanáticos ya se habían sintonizado para escuchar el estreno. Desde su lanzamiento, los fanáticos han estado reaccionando al video en las redes sociales.

Un fan dijo que el video fue "fenomenal" mientras que un segundo agregó "es simplemente increíble". Un tercer usuario lo describió como “una tormenta emocional”, mientras que otro agregó: “La sensación de crecimiento emocional que surgió de esa canción y ese video fue tan abrumadoramente hermoso. Dios mío."

Puedes ver más de la reacción aquí:

Hablando sobre su viaje hacia el nuevo álbum en Instagram a principios de esta semana, Adele dijo: “Ciertamente, no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi tres años. En realidad, es todo lo contrario".

“He aprendido muchas verdades sobre mí mismo en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Y así, finalmente estoy listo para publicar este álbum ". La cantante continúa describiendo a 30 como su "viaje o morir" durante el momento "más turbulento" de su vida. También lo llama su "amiga que vino con una botella de vino y comida para llevar" para animarla.

También en el comunicado, Adele dice que el álbum "se registró [en ella]" porque se "consumía tanto" por el "dolor".

Concluyó diciendo que “el hogar es donde está el corazón”.

Adele se expandió aún más a Vogue recientemente, diciendo: “Es sensible para mí, este disco, solo en lo mucho que lo amo. Siempre digo que el 21 ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi album. Quiero compartirme con todo el mundo, pero creo que nunca dejaré pasar a este ".