Adele ha compartido su nueva canción "Easy on Me" esta noche (15 de octubre). Puedes escucharla a continuación.

La canción, que Vogue describió recientemente como una "súplica desgarradora de una balada de piano", es la primera canción nueva de Adele desde 2015. Poco antes de que el video apareciera en YouTube, había más de 100,000 fanáticos esperando para escucharla.

La canción está extraída de su próximo álbum, 30 , que llegará el 19 de noviembre a través de grabaciones XL.

La nueva canción de Adele y el video que la acompaña se pueden ver ahora en YouTube . La canción también está disponible para transmitir en Spotify , Amazon Music , Deezer e iTunes.

Hablando sobre su viaje hacia el nuevo álbum en Instagram a principios de esta semana, Adele dijo: “Ciertamente, no estaba ni cerca de donde esperaba estar cuando lo empecé hace casi tres años. En realidad, es todo lo contrario ".

“He aprendido muchas verdades sobre mí mismo en el camino. Me he despojado de muchas capas, pero también me he envuelto en otras nuevas. Y así, finalmente estoy listo para publicar este álbum ". La cantante continúa describiendo a 30 como su "viaje o morir" durante el momento "más turbulento" de su vida. También lo llama su "amiga que vino con una botella de vino y comida para llevar" para animarla.

También en el comunicado, Adele dice que el álbum "se registró [en ella]" porque se "consumía tanto" por el "dolor".

Concluyó diciendo que “el hogar es donde está el corazón”.

Adele se expandió aún más a Vogue recientemente, diciendo: “Es sensible para mí, este disco, solo en lo mucho que lo amo. Siempre digo que “21” ya no me pertenece. Todos los demás lo tomaron tanto en sus corazones. No voy a dejar ir este. Este es mi album. Quiero compartirme con todo el mundo, pero creo que nunca dejaré pasar a este ".