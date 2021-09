Un abogado de ética de la administración Bush, convertido en candidato demócrata al Senado, dice que Joe Biden debería nombrar un abogado especial para investigar a Donald Trump en virtud de los llamamientos del propio presidente de 1987 para enjuiciar a los funcionarios electos.

Richard Painter, quien cambió la lealtad al partido y desde entonces ha sido un crítico vocal de Trump, instó al Departamento de Justicia a nombrar un fiscal especial para investigar al expresidente por "coerción política".

Después de renunciar al Partido Republicano, Painter trabajó para desafiar la presidencia de Trump al postularse como retador de las primarias demócratas al Senado en 2018, que perdió ante Tina Smith de Minnesota.

Painter es coautor del libro American Nero: The History of the Destruction of the Rule of Law y Why Trump is the Worst Offender.

Ha pedido múltiples investigaciones y acusaciones sobre temas de la investigación de Robert Mueller sobre Rusia, la llamada telefónica a Ucrania que condujo al primer juicio político de Trump y el "golpe" en el Capitolio de Estados Unidos que condujo al segundo juicio político. El Senado absolvió a Trump de ambos cargos de juicio político.

En un artículo de opinión escrito para MSNBC, Painter dijo que Trump debería ser investigado en virtud del estatuto que prohíbe la "coerción de actividad política", que tipifica como delito federal intimidar, amenazar, elogiar o coaccionar a un empleado del gobierno para que participe en actividades políticas.

Él dice que "la evidencia es abrumadora" de que Trump coaccionó a los empleados del gobierno federal antes, durante y después de las elecciones de 2020, incluido el exsecretario de estado Mike Pompeo, el ex fiscal general William Barr y su reemplazo Jeffrey Rosen, y el director general de correos de USPS, Louis DeJoy.

Painter dice que Biden argumentó hace más de 30 años, cuando todavía era senador, en North Carolina Law Review que se necesitaban fiscales especiales para investigar a funcionarios gubernamentales de alto rango y que debería hacerlo ahora que está sentado en la Casa Blanca.

Leer más: Clima y COVID encabezan la lista en la Asamblea General ONU

"Es presidente ahora, y su fiscal general, Merrick Garland, tiene la autoridad para nombrar un abogado especial para investigar y procesar las acusaciones de crímenes cometidos por Trump y otros, incluidas violaciones del estatuto de coerción política", escribió Painter.

En el artículo de 1987, Shared Power under the Constitution: The Independent Counsel, Biden escribió que hay momentos de crisis, como Watergate, cuando la gente pierde la fe en la integridad y la independencia de los funcionarios electos.

Tales crisis empañan la opinión de que el fiscal general es independiente del gobierno en quien se puede confiar para hacer cumplir la ley penal contra los miembros del gobierno, escribió Biden.

"Para restaurar la máxima confianza pública en la investigación de delitos penales por parte de funcionarios gubernamentales de alto rango, entonces se hace necesario el nombramiento de un fiscal especial", dijo en el artículo.

Painter dijo que el último año de la administración Trump puede haber sido uno de los "momentos de crisis más extraordinarios" desde la Guerra Civil, y que Biden solo necesita leer su propio artículo de revisión de leyes para averiguar qué hacer al respecto".

Painter también ha pedido a Biden que establezca un abogado especial permanente para manejar una investigación fiscal federal sobre su hijo Hunter Biden.

Garland no ha designado un abogado especial para supervisar el caso. La investigación está a cargo del fiscal federal de Delaware, David Weiss, quien había detenido la investigación penal en 2020 para no "alertar al público sobre la existencia del caso en medio de una elección presidencial", según un informe de Politico.