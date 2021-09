Ahmad Naser, llegó a Kabul para escapar de los talibanes. El hombre de 30 años había sido guardia en el campamento Lawton del ejército estadounidense en Herat y había solicitado una visa especial de inmigrante de Estados Unidos para salir del país, dado el riesgo de represalias. Sus temores estaban dirigidos al ejército equivocado.

A primeras horas de la tarde del 29 de agosto, el día antes de que los últimos aviones militares estadounidenses abandonaran Afganistán, un avión no tripulado estadounidense iluminó Khwaja Burga, un distrito densamente poblado de Kabul. El ataque mató a un total de 10 civiles, incluido Naser y siete niños, según familiares. Según los informes, habían salido a saludar a un pariente Zemari Ahmadi, también asesinado, que trabajaba con un grupo de ayuda estadounidense distribuyendo alimentos a los refugiados.

Estados Unidos elogió inicialmente el ataque por "eliminar una amenaza inminente de Isis-K", al aeropuerto de Kabul y agregó que no tenía indicios de ninguna aparente muerte de civiles en el vecindario residencial que acaba de golpear con un misil. El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) finalmente emitió una actualización , diciendo: "No está claro qué pudo haber sucedido y estamos investigando más", aunque sostuvo que había frustrado un complot de Isis. Los familiares de los fallecidos insisten en que ninguno de los presentes era terrorista.

"Los estadounidenses dijeron que el ataque aéreo mató a miembros de Daesh", dijo un vecino a The Washington Post, utilizando la abreviatura árabe de Isis. “¿Dónde está Daesh aquí? ¿Eran estos niños Daesh?.

Después del ataque de Kabul, el portavoz del Pentágono, John F. Kirby, dijo a NPR : "Ningún ejército en la Tierra hace tanto como nosotros para tratar de prevenir víctimas civiles".

Incluso si eso es cierto, es muy probable que Ahmad Naser sea olvidado en los Estados Unidos, donde la inmensa e incontable masa de civiles asesinados por los estadounidenses sigue estando muy lejos de la comprensión popular del 11 de septiembre. Ese día, 2 mil 977 personas murieron y Estados Unidos ha vengado a estos inocentes cientos de veces. Las tropas y operativos estadounidenses han matado a más de 350 mil civiles desde entonces.

Pero ni el público ni las familias de las víctimas probablemente obtendrán un informe completo de las muertes. El gobierno estadounidense ha evitado rotundamente la verdadera rendición de cuentas sobre la “Guerra contra el Terrorismo”, desde negarse explícitamente a contar cadáveres, comprometerse a medias con la transparencia y deleitarse abiertamente con la matanza de inocentes.

Cada año Estados Unidos y el mundo lloran a los perdidos en las atrocidades del 11 de septiembre. Sin embargo, 20 años después todavía no sabemos cuántos otros deberían estar de luto junto con ellos por las atrocidades que siguieron.

Más de 363 mil civiles han muerto en la Guerra contra el Terrorismo, según una estimación del Proyecto Costes de Guerra de la Universidad de Brown. Los ataques aéreos estadounidenses por sí solos han matado hasta 48 mil 308 civiles, según los monitores de conflictos Airwars. Y muchas veces más personas han sido asesinadas después de que terminaron las batallas, debido a la destrucción de la infraestructura, el desplazamiento y los sistemas de salud diezmados. Acumulativamente, el número total de civiles muertos, podría muy bien superar el millón de personas si se tienen en cuenta las muertes indirectas a causa de la guerra que provienen de la infraestructura y los hospitales destruidos, las enfermedades y el desplazamiento, Neta C. Crawford, profesora de ciencias políticas de la Universidad de Boston que dirige los costos. of War, dijo a The Independent.

Y eso es lo que sabemos desde lejos.

Debido a que Afganistán, Irak, Siria, Pakistán, Yemen y otros campos de batalla posteriores al 11 de septiembre son zonas de guerra, donde Estados Unidos ha lanzado más de aproximadamente 90 mil ataques, los intentos a gran escala de los investigadores para contar los muertos siguen siendo difíciles.

"Va a ser muy difícil hasta que estos lugares sean pacíficos para resolver eso", dijo Crawford.

Sin embargo, el mayor obstáculo ha sido el propio gobierno de Estados Unidos. Después de años de agitación por parte de familias, grupos de derechos humanos y periodistas. El ejército de los EE.UU. comenzó a revelar públicamente cuántos civiles mata cada año en 2018, pero regularmente subestima esa cifra hasta el punto de casi irrelevancia. Una investigación del New York Times, por ejemplo encontró que durante la campaña aérea contra el EI en Irak, murieron 31 veces más civiles de lo que se reconoció oficialmente.

El ejército estadounidense tiende a investigar casos en los que alguien más, ya sea una familia afligida o un periodista cruzado, exige más información. Algunas estimaciones sugieren que dos tercios de las víctimas de EE.UU. provienen de referencias, en lugar de investigaciones internas. Las consultas que se llevan a cabo, como los ataques con aviones no tripulados, a menudo están raídas en el mejor de los casos.

“No están hablando con testigos locales”, dijo Aisha Dennis de Reprieve, una organización de derechos civiles que aboga por las víctimas de ataques con drones. "Todas las herramientas básicas de investigación que normalmente usaría para averiguar qué sucedió en la escena de un crimen o cuándo alguien ha sido asesinado normalmente, no las están usando".

The Independent solicitó comentarios a CENTCOM, que supervisa las fuerzas estadounidenses en el Medio Oriente, sobre el número de civiles muertos durante la Guerra contra el Terrorismo. Un portavoz recomendó enviar una solicitud de la Ley de Libertad de Información, una solicitud de registros públicos que a menudo toma meses o años para obtener una respuesta satisfactoria y se negó a responder preguntas de política sobre cómo el ejército cuenta las muertes de civiles.

Muchos ataques que matan a civiles nunca se reconocen oficialmente en primer lugar. En 2019 la administración Trump, limitó la cantidad de ataques aéreos que las fuerzas estadounidenses, tuvieron que revelar al público y numerosos ataques no están confirmados, incluso si los efectos sobre el terreno son muy reales.

"Es una manifestación del proyecto de impunidad de las élites que siempre ha atravesado toda esta empresa y una manifestación del excepcionalismo estadounidense, por el cual las personas que Estados Unidos mata no son de alguna manera seres humanos tan reales como los estadounidenses", dijo el ganador del Premio Pulitzer de seguridad nacional. el reportero Spencer Ackerman, autor de “Reign of Terror”, una historia reciente de la Guerra contra el Terror. “Estados Unidos ha hecho anuncios detallados cada vez que un miembro del servicio fue asesinado en la Guerra contra el Terrorismo. Saben contar esto. Eligen no hacerlo".

Esta impunidad ha sido una característica central de la Guerra contra el Terrorismo durante los últimos 20 años, independientemente de si había un demócrata o un republicano en la Casa Blanca.

Durante la administración Bush, los funcionarios estadounidenses hablaron abiertamente sobre lo poco importante que sentían que era contar las muertes de civiles. Su argumento era que los recuentos de cadáveres "no se podían conocer", como dijo una vez un portavoz de CENTCOM, pero tampoco eran útiles. Les preocupaba que una imagen detallada de la guerra pudiera poner al público en su contra, como había sucedido durante la Guerra de Vietnam.

"Haber sido líder de un pelotón de fusileros en Vietnam, hacer preguntas desde Washington sobre cuántos muertos hay, hoy es realmente contraproducente", dijo el general Peter Pace en 2002.

“Sabes, no hacemos recuentos de cadáveres”, dijo el general Tommy R. Franks ese mismo año .

Todavía en 2006, en medio de los combates serios en Irak y Afganistán, George Bush, le dijo a un grupo de reporteros conservadores: "Hemos hecho un esfuerzo consciente para no ser un equipo de recuento de cadáveres".

"Eso fue una mentira", dijo Chris Woods, cofundador de Airwars, un grupo que rastrea meticulosamente las víctimas civiles.

La información siempre estuvo ahí, dijo Woods, simplemente no se ha hecho pública.

“Descubrimos por los comunicados de WikiLeaks sobre Afganistán e Irak que, por supuesto, Estados Unidos estaba contando las bajas civiles, no solo por sus propias acciones, sino también por terroristas como Al Qaeda. Simplemente no estaba dando su propia información".

Como resultado, los primeros y cruciales años de la Guerra contra el Terrorismo, siguen siendo tan nebulosos en términos de hechos, aunque su impacto geopolítico fue fundamental.

Había una cierta esperanza de que la administración de Barack Obama, un ex profesor de derecho constitucional, fuera diferente, más humana.

En 2009, el comandante de las fuerzas estadounidenses en Afganistán en ese momento, el general Stanley McChrystal, hizo que las reglas para los ataques aéreos fueran mucho más estrictas, reduciendo drásticamente el número de bajas no deseadas durante los próximos años.

"Vamos a perder esta maldita guerra si no dejamos de matar civiles", le dijo a su personal, según sus memorias.

Obama también instituyó más deliberaciones interinstitucionales sobre temas como daños a civiles antes de lanzar ataques y al final de su administración, firmó una orden ejecutiva que obliga a Estados Unidos a capacitar a su personal para proteger a los civiles, aceptar la responsabilidad de los ataques y hacer informes públicos periódicos sobre los ataques. fuera de las zonas de guerra tradicionales, explicando las diferencias generales entre los análisis oficiales y de las ONG de los asesinatos.

Pero el presidente Obama no fue una paloma. Fue pionero en el arma más controvertida en el arsenal de Estados Unidos: drones de combate no tripulados, lanzando 10 veces más ataques que su predecesor, revelando públicamente números de bajas que cayeron muy por debajo de las estimaciones externas o hicieron dudosas afirmaciones de que no mataron a un solo civil.

Civiles y no combatientes eran y son a menudo los que murieron en “huelgas de firma”, lanzados no en un objetivo conocido, sino más bien las personas que parecía que podrían ser terroristas con base en sus redes personales, como las actividades, así como la conducción en convoyes o portar armas, una práctica común para los jóvenes no militares en zonas de guerra en el Medio Oriente.

Los errores eran rampantes. En Yemen, por ejemplo, un grupo de cinco ataques con aviones no tripulados estadounidenses y una redada de las fuerzas especiales mataron a 34 miembros de dos familias, incluidos nueve niños, el más joven era un bebé de tres meses disparado por un SEAL de la Marina de los EE.UU.

Otro de estos ataques, en 2013, mató a 12 hombres en un convoy de bodas, todos agricultores y trabajadores de la construcción, dejando a 73 niños sin sostén.

Tanto el gobierno yemení, como las Naciones Unidas condenaron la acción de Estados Unidos, nunca se ha disculpado.

"La gente de la aldea tiene miedo de reunirse", dijo a Reprieve Abdullah Mabkhout Al Ameri, miembro de cuya familia murió durante los ataques. “Todos sienten que son un objetivo. Pensamos que estos drones solo matan a personas buscadas, nunca a personas inocentes. Algunas personas ahora, cuando caminan, simplemente siguen mirando al cielo".

Los aviones no tripulados, a menudo representados como armas silenciosas y quirúrgicamente precisas, hacen un zumbido audible para quienes viven debajo de ellos. Para muchos, es un sonido en los numerosos y oscuros campos de batalla de la Guerra contra el Terror, que representa la muerte accidental, mucho más que el mantenimiento de la paz intencional.

Cualesquiera que fueran las salvaguardias vigentes, se desvanecieron cuando el gobierno de Obama enfrentó al EI en Irak y Siria. La batalla por Mosul, que un general llamó “el combate pesado más constante que hayamos visto probablemente desde antes de Vietnam”, mató a once mil civiles, diez veces más que la estimación oficial de Estados Unidos.

"Ha sido sorprendentemente malo", dijo Woods de Airwars. “Ha habido períodos en los que Estados Unidos, ha hecho un mejor trabajo para rendir cuentas, admitirlo, reducirlo. A menudo, esos períodos son breves y a menudo, se producen después de un número de víctimas locales realmente catastrófico. Las lecciones que deberían haberse institucionalizado se pierden casi de inmediato".

Donald Trump, como solía hacer, dijo en voz alta la parte tranquila de la política estadounidense. Explícitamente fantaseaba con perseguir a los civiles en su campaña para " bombardear a Isis" y dejar de luchar en una "guerra políticamente correcta", como dijo una vez.

"Tienes que sacar a sus familias", le dijo a Fox News en 2015, mientras se preparaba para postularse para presidente.

Cumplió sus promesas de campaña, intensificando aún más la guerra con drones en lugares como Somalia y desatando tantos ataques en Afganistán, que un estudio encontró que las víctimas civiles aumentaron un 330 por ciento en diciembre de 2020. Mientras tanto, el año anterior, Trump hizo retroceder el “Mandato Obama”, sobre la divulgación de muertes de civiles fuera de las zonas de guerra convencionales, convirtiendo las guerras de Estados Unidos ya turbias y no oficiales, en zonas oscuras de datos completos.

Más que eso, Donald Trump hizo todo lo posible para proteger a los miembros del servicio estadounidense acusados de atacar deliberadamente a civiles. Perdonó a Clint Lorance , un teniente del ejército que cumplía una condena de 19 años por ordenar a sus hombres que dispararan contra civiles afganos. Trump intervino para detener el procesamiento por crímenes de guerra de Eddie Gallagher, un SEAL de la Marina entregado por sus propios compañeros de escuadrón por presuntos abusos como apuñalar a un adolescente cautivo de Isis con un cuchillo de caza, atacar a mujeres y niños, mientras se jactaba de que "los burkas volaban". .

Ambos hombres niegan haber actuado mal. Trump los llamó "grandes guerreros", en un mitin en Florida en 2019.

Queda por ver si la administración de Biden trabajará en contra de este patrón.

La administración se ha retirado por completo de Afganistán y hasta julio supuestamente, había realizado un número mínimo histórico de ataques con aviones no tripulados. Pero una revisión de la política antiterrorista prometida por todo el gobierno está retrasada y el presidente ha prometido, como otros tres presidentes antes que él, perseguir a los grupos terroristas en Afganistán.

"Para Isis-K: aún no hemos terminado con usted", dijo Biden en un discurso el 31 de agosto en la Casa Blanca.

Sin presencia militar estadounidense dentro de Afganistán, eso seguramente significará más asesinatos con aviones no tripulados. Eso puede significar, más muertos como Ahmad Naser y su familia en Kabul.

Incluso si Biden cambia de rumbo, "nunca sabremos" cuántos civiles ha matado Estados Unidos en las guerras del 11 de septiembre, según Ackerman, el autor deReign of Terror.

“Hizo que el fin de su existencia fuera un secreto oficial”, dijo. “Los convirtió, en la muerte, en no personas. No se trata solo de lo que Estados Unidos se diga a sí mismo. Se trata de lo que Estados Unidos reconozca que le ha hecho a cientos de miles de personas".

Muchos se esfuerzan por "no olvidar nunca" el 11 de septiembre. Pero para los civiles asesinados por Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos nunca ha permitido que el público los recuerde”.