Cuando me enteré que Will Smith iba a publicar sus memorias, no me costó mucho convencerme a mí misma de la necesidad de comprar ese libro. Desde pequeña he seguido su carrera. Me encanta él, sus películas, sus formas, su sinceridad, siempre sonriente, siento que es extremadamente honesto, entretenido, revelador y francamente inspirador. Todo eso puesto en un mismo paquete, hacen que Will Smith sea uno de los personajes más queridos de Hollywood.

Todo parece indicar que el próximo domingo, 27 de marzo, será un día histórico en la carrera de Will Smith. A las 5 p.m. PT, en el teatro Dolby, en el corazón de Hollywood, Regina Hall, Wanda Sykes y Amy Schumer darán inicio a la ceremonia número 97 del Oscar. A juzgar por cómo han reaccionado frente a su trabajo en King Richard quienes votan los premios que se entregan con anterioridad a los de la Academia, Willard Carroll Smith Jr. es el favorito para derrotar a sus competidores, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, Denzel Washington y Javier Bardem. Nominado en dos ocasiones previas, en 2002 por Ali y en 2007 por The Pursuit of Happyness, esta puede ser la vencida para este actor que algo sabe sobre el éxito, pero que hasta este año ha fallado en los grandes premios cinematográficos.

Quienes quieran entender quién es Smith y cómo ha logrado concretar una de las carreras más espectaculares del cine contemporáneo, cuentan con una gran herramienta en Will, el libro de memorias que él mismo ha escrito junto al renombrado autor Mark Manson, quien ha batido récords de venta con The Subtle Art of Not Fiving a F... publicado en español como El sutil arte de que te importe un ca**jo. Manson aporta a la voz de Smith una estructura literaria que a través de las 460 páginas de la edición en español realza la palabra de Will.

¿Sabes por ejemplo cómo empezó su carrera? ¿Cómo llegó a esa primera oportunidad con la que todos sueñan?

El magnate de Hollywood Quincy Jones hizo que Will hiciera una audición para el papel principal de la serie “The Fresh Prince of Bel-Air” durante la fiesta de cumpleaños de Quincy, delante de todos los invitados (entre los que se encontraban Steven Spielberg, Stevie Wonder y otros).

“Quincy Jones me pedía que hiciera una audición improvisada delante de algunos de los mayores iconos, presentes y pasados, de todo el entretenimiento... se me doblaron las rodillas”, relata Will en el libro. Este tipo de historias divertidas son las que comparte en sus memorias.

Con una franqueza que no se encontrará en ninguna entrevista, examina cada detalle de su vida, desde su infancia en un hogar de clase media en Filadelfia con un padre alcohólico y golpeador y una madre que celebraba cada expresión de su innato talento artístico hasta su reconocimiento de que no necesita ganar constantemente para ser feliz.

Sus recuerdos también pasan por su temprano éxito como rapero y su transformación en estrella televisiva, su relación con el dinero y sus problemas con el fisco, su compleja relación con las mujeres y su búsqueda permanente del amor. Smith lo expone todo sobre su vida: nos habla de su primer matrimonio con Sheree Zampino, con quien tuvo su primer hijo, de su no siempre fácil relación con su actual esposa, Jada Pinkett-Smith, madre de Jaden y Willow, y de cómo el sentirse un cobarde siendo niño frente a las peleas entre sus padres lo ha llevado a confrontar los miedos arremetiendo contra ellos.

“Es fácil manejar el mundo material una vez que has conquistado tu propia mente. Yo creo que sí. Una vez que has aprendido el terreno de tu propia mente, cada experiencia, cada emoción, cada circunstancia, ya sea positiva o negativa, simplemente te impulsa hacia adelante, hacia un mayor crecimiento y una mayor experiencia. Esa es la verdadera voluntad. Avanzar a pesar de todo. Y avanzar de una manera que traiga a otros contigo, en lugar de dejarlos atrás”. Will Smith, Will (2021)

Estas memorias son el producto de un profundo viaje de autoconocimiento, un ajuste de cuentas con todo lo que tu voluntad puede conseguir y todo lo que puede dejar atrás. Will es la historia de cómo una persona dominó sus propias emociones, escrita de forma que pueda ayudar a todos los demás a hacer lo mismo. Pocos de nosotros conoceremos la presión de actuar en los escenarios más grandes del mundo para las apuestas más altas, pero todos podemos entender que el combustible que funciona para una etapa de nuestro viaje puede tener que ser cambiado si queremos llegar a casa. La combinación de una sabiduría genuina de valor universal y una historia de vida absurdamente entretenida, incluso asombrosa, sitúa al libro de Will, al igual que a su autor, en una categoría propia.

Espero un Oscar para Will de la misma forma que esperé su libro cuando supe que iba a publicarlo: con ansias.

Gracias por pasar por “El rincón de los libros de Sofía”.