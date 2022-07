El tuit viral de una mujer sobre el deseo de convertirse en profesora de inglés para poder asignarles a los estudiantes cuentos “tan inquietantes” que “los atormentarán por el resto de sus vidas” inspiró a las personas a compartir las historias que no han podido olvidar desde la escuela secundaria o preparatoria.

El domingo, la periodista Emily Klatt tuiteó: “Estoy ansiosa por convertirme en maestra de inglés de secundaria y asignarles a mis alumnos un cuento tan inquietante que los atormentará por el resto de sus vidas”.

El tuit, que desde entonces ha recibido más de 142.000 likes, desató una conversación viral en la plataforma.

Muchas de las respuestas al tuit de Klatt hacían referencia al cuento de Shirley Jackson, The Lottery, que fue publicado originalmente en 1948 y cuenta la historia de un pequeño pueblo que sigue una tradición anual en la que un miembro de la comunidad es elegido al azar y apedreado hasta la muerte.

“Supongo que este es un tuit sobre The Lottery”, tuiteó una persona en respuesta al tuit de Klatt, mientras que otra dijo: “The Lottery todavía me atormenta”.

“Como The Lottery, de Shirley Jackson. Me siguen dando escalofríos 50 años después”, dijo alguien más.

Según otra persona, piensa en The Lottery “con más frecuencia de lo que probablemente sea saludable”. “Puntos extra para mi maestro que también nos hizo ver el cortometraje”, agregó.

Las numerosas respuestas que citaron el cuento llevaron a The Lottery a ser tendencia en Twitter, ya que cientos de personas coincidieron en que el cuento se ajustaba a la descripción de Klatt.

“Vi que The Lottery de Shirley Jackson es tendencia, y es por esto”, escribió una persona al citar el tuit original de Klatt. “Ese cuento todavía me atormenta”.

Mientras que muchos pensaron en el cuento de Jackson después de leer el tuit de Klatt, otros hicieron referencia a cuentos cortos igualmente inquietantes, como All Summer in a Day de Ray Bradbury, un cuento publicado en 1954, en el que Margot, de nueve años, termina siendo encerrada en un armario por sus compañeros de clase durante el único día de sol en el planeta Venus.

“Oh, Dios mío, en sexto grado leímos un cuento sobre una niña que vivía en otro planeta en el que llovía todos los días, excepto uno, y ese día la niña terminó encerrada en un armario y pienso demasiado en eso”, tuiteó una persona en referencia al cuento.

En respuesta, Klatt compartió el nombre del cuento antes de revelar que su madre “también piensa en ese”.

“Como All Summer in a Day de Ray Bradbury. Me atormenta hasta el día de hoy”, tuiteó otra persona, mientras que otra persona escribió: “El que se desarrolla en Venus, creo que el sol solo salía como una vez cada pocos años y una niña que se mudó de la tierra cuando estaba más chica todavía recordaba el sol, pero nadie le creía y sus compañeros de clase la encerraron en un armario cuando volvió a salir el sol para que no pudiera verlo… me dejó mal”.

El tuit de Klatt también provocó múltiples referencias a A Rose for Emily de William Faulkner, que cuenta la historia de una mujer que durmió durante años junto al cadáver en descomposición del hombre con el que esperaba casarse.

“¿Me ha atormentado una cana en la almohada desde el noveno grado? Sí, es verdad”, tuiteó una persona en respuesta al final del cuento, mientras que otra dijo: “A Rose for Emily de William Faulkner. Muy triste. Muy espeluznante”.

Para otros, The Yellow Wallpaper de Charlotte Perkins Gilman —una historia que describe la depresión posparto de una mujer y su descenso a la psicosis— es el cuento que se les quedó grabado desde que tuvieron que leerlo en la escuela.

“Bueno, recuerdan The Yellow Wallpaper, todavía pienso en ese”, tuiteó una persona, mientras que otra dijo: “The Yellow Wallpaper está haciendo contacto visual directo conmigo en este momento”.

El tuit de Klatt también recibió respuestas de personas que describían el horror persistente que sienten por cuentos como The Monkey’s Paw de W. W. Jacobs, The Most Dangerous Game de Richard Connell, I Have No Mouth y I Must Scream de Harlan Ellison, y The Cask of Amontillado de Edgar Allan Poe.

“¡Esto me trajo algunos recuerdos serios! The Yellow Wallpaper, The Most Dangerous Game, A Rose For Emily”, tuiteó una persona, mientras que otra dijo: “Cask of Amontillado y The Most Dangerous Game. Esos dos cuentos me dejaron caminando con angustia durante semanas”.

Si bien muchos cuestionaron por qué habían tenido que sufrir los impactos de leer esos cuentos en la escuela y en los años posteriores, el tuit también provocó respuestas de los maestros, quienes compartieron sus propias experiencias al enseñar los cuentos “inquietantes” en cuestión.

“Sinceramente, una de las partes del trabajo que más extraño es cuando los estudiantes de décimo año, después de leer The Lottery de Shirley Jackson, me miran con seriedad y me preguntan: ‘¿Por qué nos hiciste esto?’”, escribió una persona.

Otro dijo: “Hice que mis alumnos leyeran The Lottery y The Yellow Wallpaper en la misma unidad”, mientras que alguien más preguntó: “¿Hay otra razón para convertirse en profesor de inglés además de la perturbación?”