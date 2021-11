Stacey Solomon estrena su nuevo cabello rojo cereza en cita con Joe Swash

Stacey Solomon ha mostrado un nuevo look en Instagram, explicando que decidió teñir su cabello de rojo intenso de forma espontánea antes de salir con su prometido Joe Swash.

El jueves, la estrella de Loose Women compartió una serie de selfies con sus 4,8 millones de seguidores, la primera de las cuales ofrecía un primer vistazo a sus nuevos mechones rojo cereza.

En las siguientes imágenes, Solomon, de 31 años, aparece posando con Swash, de 39 años, y su hija de un mes, Rose.

En la última instantánea, la familia aparece sentada en un restaurante.

“Noche de cita”, comenzó Solomon el pie de foto de la publicación antes de explicar que era su primera noche fuera desde el parto.

“Tuvimos nuestra primera noche (bueno, a última hora de la tarde) fuera hoy... Puede que haya tenido un pequeño momento y haya decidido teñirme el cabello de rojo intenso antes de irnos”, escribió.

“Hacía tiempo que no salía y me sentía con aspecto humano. Así que puede que me haya pasado, pero las pestañas no me parecían suficientes”.

“Solo se vive una vez. Y no quiero vivirla siempre pareciendo un pie”.

La estrella de la televisión continuó: “El 99% de las veces no me importa, pero de vez en cuando está bien sentirse bien”.

“P.D. Sí, Rose vino con nosotros en la noche de la cita. Todavía no he dominado el arte de expresar (es una habilidad) y también no quiero dejarla todavía pero sí quiero salir del dormitorio”.

Solomon y Swash dieron la bienvenida a su primera hija juntos en octubre.

“Nació en Pickle Cottage en el cumpleaños de mamá”, escribió Solomon de su recién nacido en un post de Instagram en ese momento.

“Nuestra pequeña... Feliz cumpleaños mi querida hija... Todos te queremos más de lo que puedas imaginar”.

“Tus hermanos, tu papá y yo estamos tan enamorados. Gracias por los nueve meses más increíbles. Ahora no podemos esperar el resto de nuestras vidas contigo...”

Juntos, Solomon y Swash son padres de cinco hijos. Además de Rose, Solomon tiene tres hijos: Zach, de 18 años, que comparte con su exnovio Dean Cox, Leighton, de nueve años, que tuvo con su expareja Aaron Barnham, y Rex, de dos años, que comparte con Swash.

Por su parte, Swash tiene un hijo, Joe, de 13 años, de su anterior relación con Emma Sophocleous.