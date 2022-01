El reboot de Sex and the City, And Just Like That, ha recibido críticas mixtas de los fans. Algunos están desesperados por los intentos del show de meter a la fuerza el momento en cada episodio, y otros solo están encantados de ver a sus mujeres favoritas de nuevo en la pantalla (bueno, no todas ellas: Kim Cattrall, quien interpreta a Samantha Jones, no regresó a la serie; citó disputas con sus compañeras de elenco y el “crecimiento profesional” como las razones). Pero una cosa que se mantuvo constante de la serie original es cuán grandiosos pueden ser sus momentos de moda.

La serie original Sex and the City revolucionó la forma en que veíamos la sexualidad de las mujeres en la televisión. También ofreció escapismo en forma de moda a espectadores que también se preguntaban cómo Carrie Bradshaw (interpretada por Sarah Jessica Parker) podía comprar tantos pares de zapatos de US$400.

Gracias al icónico diseño de vestuario de Patricia Field, la moda fue fundamental para cada uno de los cuatro personajes principales del programa: Carrie, Miranda (Cynthia Nixon), Charlotte (Kristin Davis) y Samantha. Expresaba sus personalidades de formas que las palabras no podían.

Aunque Field no pudo volver a vestir a las mujeres para And Just Like That, ya que estaba ocupada filmando Emily in Paris, su exasistente, Molly Rogers, y Danny Santiago siguieron de cerca sus pasos de sastrería para tocar las mismas notas y asegurarse de que el vestuario siga tan despampanante como siempre. Hicieron pequeños guiños a la moda que logró que la serie original fuera tan memorable.

Desde el icónico poncho para la resaca de Carrie hasta sus faldas de tul y el tweed rosa de Charlotte, estas son todas las formas en que And Just Like That rinde homenaje a la moda de su contraparte más joven.

El vestido milhojas de Versace

Carrie usa el vestido Versace en el episodio ocho de AJLT (izquierda) y en los episodios en París de SATC (derecha) (HBO)

¿Quién podría olvidar el precioso vestido verde azulado oscuro de Versace de Carrie? El vestido aparece por primera vez en la última serie de Sex and the City cuando Carrie se une al “ruso” Aleksandr Petrovsky en París. En el penúltimo episodio, An American Girl In Paris (Parte Une), Carrie está “vestida por completo y sin Petrovsky para ir” mientras su novio artista se queda hasta tarde en una reunión del museo y deja a Carrie durmiendo sola con su vestido “de mil hoja” en su habitación de hotel.

El vestido resucitó en el episodio ocho de And Just Like That, donde se ve a Carrie limpiar su guardarropa. Al hablar del fabuloso vestido, dice: “Solo lo he usado dos veces, una en París y otra solo por diversión. Me senté en esa ventana y me comí todo un Jiffy Pop [paquete de palomita de maíz de sartén]”. En el final del episodio se ve a Carrie sentada en el descanso de la ventana de su departamento con el vestido de Versace y una vez más comiendo palomitas de maíz, lo que sería la tercera vez que lo usa.

El poncho de ¿Soltera y fabulosa?

Carrie con el poncho (HBO)

El poncho tejido al estilo mexicano de Carrie apareció por primera vez cuando la columnista asiste a su infame sesión fotográfica para la revista New York. La noche anterior, Carrie y las chicas tuvieron una gran noche de fiesta después de una de las numerosas rupturas con Big “cuatro amigas solteras se encontraron sin una relación justo al mismo tiempo” y durmieron con su alarma puesta para la sesión de fotos a la mañana siguiente. .

Cuando sale el número, Carrie sale en la portada, fumando y sin maquillaje con la frase: ¿Soltera y fabulosa?

El poncho reapareció dos décadas después cuando lo usó Lily, la hija de 15 años de Charlotte, quien ayuda a Carrie a archivar su guardarropa y se esconde en su departamento luego de un desacuerdo con su madre sobre su cuenta secreta de Instagram.

El vestido de “Heidi”

Carrie usó por primera vez su atuendo de “Heidi” en una escena de picnic en la segunda temporada de SATC (HBO)

El vestido de “Heidi” hace su primera aparición en la segunda temporada cuando Carrie, Samantha, Miranda y Charlotte van a un parque a hacer un picnic. Aquí, podemos mirar el poncho “soltera y fabulosa” una vez más cuando Carrie se lo quita al sentarse para revelar su vestido “Heidi” debajo.

El vestido reapareció en el octavo episodio de And Just Like That, Carrie lo sostiene para mostrárselo a su amiga Seema Patel (Sarita Choudhury) mientras limpia su clóset y repasa algunos de sus momentos de moda favoritos.

El look de la pasarela

El equipo detrás de los vestuarios de And Just Like That nos alertó a todos, después de que saliera el episodio cuatro, que es posible que nos hayamos perdido algunos elementos clave que están en la cama de Carrie: su atuendo de pasarela de la cuarta temporada.

En el episodio (Temporada 4, Episodio 2: The Real Me) Carrie camina y tropieza en la pasarela con una gabardina de Dolce and Gabbana y ropa interior enjoyada que se convirtió en un “atropello de la moda” cuando Heidi Klum la pasó por encima. El abrigo y su forro con estampado de leopardo se pueden ver sentados junto a Carrie en la cama.

El tweed rosa de Charlotte

Charlotte siempre ha sido fanática del tweed rosa. Izquierda, en AJLT y derecha, en SATC (HBO)

No es ningún secreto que Charlotte es fanática tanto del rosa como del tweed: usó el color y la tela juntos y por separado durante toda la serie Sex and the City.

En el segundo episodio de And Just Like That, Charlotte usa un vestido con cintura imperio de tweed de St. John, similar a la chaqueta de tweed rosa, la falda y el bolso a juego que usaba en la serie original. Dos décadas después, su aspecto es más elevado y lo ha complementado con el reloj Panthère de Cartier y un bolso Louis Vuitton Capucines.

El sombrero con perlas

“Algunos atuendos tardan toda una vida en ser llevados a un lugar especial”, reflexiona Carrie en el penúltimo episodio de la última temporada de Sex and the City. El atuendo en cuestión es su blusa monocromática a rayas y su falda que usa cuando llega a París. Cuando sale del auto frente al Hôtel Plaza Athénée, Carrie ha complementado su look con este sombrero adornado con perlas y una chaqueta negra brillante.

El rebbot hace un guiño al sombrero, pero cambia las perlas por una bufanda entrelazada monocromática.

Los atuendos rojos de Miranda

Miranda usando rojo en AJLT (izquierda) y en la segunda película de SATC (derecha) (HBO/New Line Cinema)

El rojo es el color de Miranda, se ve tan llamativo en ella, incluso usó rojo para su boda con Steve. Entonces, cuando usó este mono rojo en el episodio tres de And Just Like That, supimos que tenía un atuendo ganador.

El mono nos recordó otros atuendos rojos de Miranda, en particular este vestido burdeos de RM de Roland Mouret que lleva en la segunda película de Sex and the City.

“Baguette” violeta de Fendi

Fue un mal día que empeoró para Carrie cuando agarró por primera vez el bolso Fendi de lentejuelas moradas. Después de encontrarse con la ex de Big, Natasha, en el almuerzo, la asaltaron a punta de pistola y el ladrón le quitó el bolso: “¡Es una baguette!” — y sus Manolo Blahniks.

Dos décadas más tarde, Fendi ha relanzado el bolso de su colección Otoño/Invierno 1999 para coincidir con su aparición en la nueva serie. La bolsa ha aparecido en múltiples episodios de And Just Like That y se vende al por menor por US$4300.

La falda de tul

(HBO)

Carrie ha tenido una historia de amor con las faldas de tul durante casi 25 años, una de las más memorables es la falda de tul que usa en la secuencia de titulos original de Sex and the City.

Sin embargo, la falda de tul maxi que usa en el episodio cuatro de And Just Like That recuerda más a la falda blanca con volantes que usó hacia el final de la serie final del programa, en una cita con Petrovsky que terminó con él matando a un ratón con una sartén. Chic de hecho. Los diseñadores de vestuario trajeron las mismas botas blancas para completar el atuendo de la nueva serie.

El sombrero grande

Carrie sabe que vestirse correctamente significa cubrir todas las bases, de pies a cabeza. Si bien pensamos que su fase de sombrero grande alcanzó su punto máximo en la segunda película de Sex and the City con su sombrero arrugado de Yohji Yamamoto, ella trajo de vuelta la tendencia para el reboot.

Después de descubrir su “sombrero para el sol favorito” en el almacenamiento, Carrie usa el sombrero mientras ve los apartamentos con Seema. En cuanto a por qué está usando tantos sombreros esta temporada, Santiago le dijo a Marie Claire Australia: “Carrie de verdad gusta de los sombreros, es algo que nos gustaba mucho”.

Las flores y los Manolos

Flores y Manolos, dos de los accesorios favoritos de Carrie en AJLT (izquierda) y SATC (en medio y derecha) (HBO)

Los alfileres de flores de gran tamaño fueron lo característico de Carrie durante la serie Sex and the City, por lo que es agradable ver que se ha mantenido fiel a sus raíces en la vestimenta para And Just Like That.

El broche de flor azul que ha usado en el rebbot hizo su primera aparición en la tercera temporada de Sex and the City. Está saliendo con “el político” Bill Kelley (John Slattery) y él acaba de plantear toda la situación de “la princesa y el pis”. Carrie usa la flor azul sujeta con alfileres a una chaqueta de piel mientras habla sobre su situación sexual con Charlotte, Samantha y Miranda.

Los Manolos de color zafiro que Carrie usó para casarse con Mr. Big también regresaron triunfalmente (y trágicamente) en el reboot. Los zapatos azules de Manolo Blahnik aparecen en gran medida en la primera película de Sex and the City, ya que este era el único par de zapatos que quedaba en el apartamento “cielo en la quinta avenida” de Carrie y Big, que finalmente fue donde volvieron a estar juntos. Luego aparecen en la nueva propuesta de la pareja cuando Big se arrodilla y desliza uno sobre el pie de Carrie. Los zapatos regresaron en el primer episodio de And Just Like That, donde Carrie los usa para el ensayo de piano de Lily y luego los moja cuando llega a casa cuando Big (*spoiler*) tiene un ataque al corazón.

El cinturón con estoperoles

El cinturón con estoperoles hace una reaparición en el AJLT (HBO)

El cinturón con estoperoles de segunda mano de Carrie hizo su primera aparición en la primera película de Sex and the City, donde se usó varias veces, desde cuando ella y Big vieron por primera vez su nuevo departamento hasta cuando salió de compras con un mini vestido rosa.

El cinturón, que ahora vive en el clóset de Parker, se reutilizó una década después en el reboot de la serie, en uno de los primeros episodios.

Los trajes de Carrie

El traje violeta de Carrie en AJLT (izquierda) puede ser un homenaje al traje que usó en la primera temporada de SATC (derecha) (HBO)

Nadie viste un traje como lo hace Carrie. ¿Quién podría olvidar su traje sastre negro y su tocado que usó para la boda de Stanford?

En la nueva serie, lleva un atuendo de Jean Paul Gaultier de la primavera/verano de 1997, que podría ser un homenaje al traje blanco de Thomas Short que lleva en la primera película de Sex and the City.