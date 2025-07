Sharon Osbourne y su esposo Ozzy planeaban someterse a eutanasia si perdían sus facultades mentales

*Esta nota se publicó originalmente en 2023*

En el año 2023, Sharon Osbourne recordó a sus hijos el plan de ella y su esposo Ozzy Osbourne de morir mediante suicidio asistido, si su salud física y mental sufría un grave deterioro.

Sin embargo, Ozzy Osbourne falleció este martes a los 76 años. Aún no se conoce la causa de muerte, pero se sabe que padecía de la enfermedad de Parkinson.

La ex agente musical y panelista del programa estadounidense The Talk (72) habló inicialmente de sus planes para el final de su vida mientras promocionaba sus memorias de 2007 Survivor: My Story –The Next Chapter.

En una entrevista de entonces, Sharon dijo que ella y Ozzy habían tomado la decisión de visitar un centro de eutanasia en Suiza, donde la práctica es legal.

“Ozzy y yo estamos completamente de acuerdo en esta decisión”, dijo al periódico británico Daily Mirror. Continuó: “Creemos por completo en la eutanasia, así que hemos elaborado planes para ir a las instalaciones de suicidio asistido en Suiza si alguna vez tenemos una enfermedad que nos afecte al cerebro. Si a Ozzy o a mi nos diera Alzheimer, se acabó, nos despediríamos”.

Más adelante, en 2023, Sharon confirmó que su postura al respecto no había cambiado en un episodio del pódcast The Osbournes Podcast, presentado junto al ahora fallecido Ozzy (76), su hija Kelly (40), y su hijo Jack (39).

“¿Recuerdas cuando mamá y papá hicieron esa entrevista, hablando de cómo iban a ir a morir a través del suicidio asistido, y nos quedamos como '¿Qué mier** es esto?'”, le preguntó Kelly a Jack.

Jack respondió: “Decían: 'Si llegamos a sufrir de una enfermedad terminal, nos vamos a Suiza y nos sometemos a un suicido asistido'. ¿Sigue siendo ese el plan?”.

“¿Crees que vamos a sufrir?”, preguntó Sharon, antes de reírse. Ante la propuesta de Jack de que “ya [estamos] todos sufriendo”, continuó: “Sí, todos lo estamos, pero no quiero que duela de verdad”.

“El sufrimiento mental es suficiente dolor sin necesidad de añadir el físico. Así que si tenemos sufrimiento mental y físico, hasta luego”, agregó.

Luego aclaró que si tuviera la oportunidad de vivir más tiempo, pero luchando con problemas mentales y físicos, decidiría no hacerlo.

“¿Qué pasaría si sobrevivieras y no pudieras limpiarte el trasero, estuvieras orinando por todas partes, c******, y no pudieras comer?”, dijo Sharon.

“Entonces, ¿qué es diferente en tu vida [ahora]?”, bromeó Kelly.

La firme opinión de Sharon sobre la muerte asistida está influida en gran medida por haber visto a su padre, el empresario musical Don Arden, padecer la enfermedad de Alzheimer antes de su muerte en 2007.

Luego, en 2014, Ozzy habló de su deseo de morir por suicidio médicamente asistido en el caso de cualquier “condición potencialmente mortal”.

“Si no puedo vivir mi vida como la vivo ahora —y no me refiero a lo económico—, entonces ya está... [Suiza]”, declaró al Daily Mirror.

“Si no puedo levantarme e ir al baño yo mismo y tengo tubos en el trasero y un enema en la garganta, le he dicho a Sharon: 'Apaga la máquina'. Si tuviera un derrame cerebral y me quedara paralítico, no querría estar aquí. He hecho testamento y todo irá a Sharon si muero antes que ella, así que en última instancia todo irá a nuestros hijos”.

