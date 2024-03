El actor estadounidense Stephen Baldwin les pidió a sus fanes que “recen” por Justin Bieber y Hailey Bieber, lo que despertó la preocupación por la salud de la estrella del pop.

El 26 de febrero, el actor de 57 años compartió una enigmática publicación en sus historias de Instagram en la que pidió que la gente orase por su hija y su yerno. Baldwin republicó un reel de Instagram del estadounidense Victor Marx, filántropo y fundador de la organización All Things Possible Ministries, quien compartió un video del intérprete de 'Peaches' tocando la guitarra junto con el texto: “Cristianos, por favor, cuando piensen en Justin y Hailey, tómense un momento y ofrezcan una pequeña oración para que tengan sabiduría, protección y que estén cerca del Señor”.

Aunque el actor de la película Los sospechosos de siempre no aclaró por qué la pareja, que contrajo matrimonio en 2018, necesitaba que sus fanes recen por ellos, la publicación despertó inmediatamente gran preocupación por el estado de salud de Bieber.

En los últimos años, el intérprete de 'Love yourself' ha hablado abiertamente con sus fanes sobre su condición. En junio de 2022, Bieber anunció que le habían diagnosticado el síndrome de Ramsay Hunt, un raro trastorno neurológico que se caracteriza por la parálisis del nervio facial.

Reveló el diagnóstico después de verse obligado a posponer las fechas de su gira Justice World Tour debido a una enfermedad. Bieber publicó un video en Instagram para mostrar que había comenzado a experimentar una “parálisis completa” en el lado derecho del rostro.

“Hola a todos, soy Justin. Quería ponerlos al tanto de lo que me está pasando”, así comienza el video que publicó el 10 de junio de 2022. A continuación, explicó: Obviamente, como podrán ver en mi rostro, tengo esta enfermedad llamada síndrome de Ramsay Hunt. Se trata de un virus que ataca el nervio del oído y los nervios faciales, y provoca parálisis en la cara”.

Como pueden ver, no puedo controlar uno de mis párpados”, aclaró Bieber, mientras mostraba la falta de movimiento en el ojo derecho. La estrella de pop también señaló: “No puedo sonreír bien, tampoco mover una de mis fosas nasales, tengo una parálisis total en el lado derecho del rostro. Sé que se sienten frustrados por mis cancelaciones de los próximos conciertos; pero, por una cuestión física, me resulta imposible hacer las presentaciones”, explicó.

“Esto es bastante serio como pueden ver. Ojalá no fuera así, pero es claro que mi cuerpo me dice que tengo que parar. Espero que me comprendan. Aprovecharé este tiempo para descansar, relajarme y recuperarme al cien por cien para poder volver a hacer esto que amo. Por ahora, esto es lo que hay”, bromeó.

Agregó: “Tengo que descansar para que mi rostro vuelva ser el que era”.

Bieber les aseguró a sus seguidores: “Voy a mejorar. Estoy haciendo todos los ejercicios faciales necesarios para que mi cara vuelva a la normalidad, y así será. Solo es cuestión de tiempo, aunque no sabemos cuánto”.

Según la Clínica Mayo, el síndrome de Ramsay Hunt es causado por el virus varicela-zóster, que es el mismo que causa la varicela y el herpes zóster. Afecta principalmente a los adultos mayores de 60 años que han padecido previamente varicela y es poco frecuente en los niños.

Los síntomas principales del síndrome de Ramsay Hunt son dos. El primero es una erupción dolorosa, a menudo con ampollas, dentro y alrededor de un oído. El otro síntoma característico es la parálisis facial en el mismo lado del oído afectado. Ambos síntomas suelen presentarse al mismo tiempo, aunque no necesariamente. Otros signos de la enfermedad pueden ser dolor de oídos, pérdida de la audición, zumbido de oídos, boca seca y cambios en el sentido del gusto.

Días después, Bieber brindó a sus fanes información actualizada sobre su estado de salud. En una publicación de Instagram Story, el intérprete de 'What do you mean?' escribió: “Quería contarles cómo me he sentido. He mejorado de a poco y en medio de tanto malestar he encontrado consuelo en mi Creador, que tanto me conoce. Él sabe todo sobre mí. Conoce mi lado oscuro, lo que no quiero que nadie sepa, y me recibe siempre en sus brazos con amor. Ver las cosas de esta manera me ha dado paz ante la horrible tormenta a la que me enfrento”.

A continuación, agregó: “Sé que esta tormenta pasará, pero mientras tanto Jesús está conmigo”.

Frente a esta enfermedad, su esposa Hailey le ha brindado apoyo incondicional. En una entrevista con Good Morning America en junio de 2022, la fundadora de los productos de belleza Rhode Beauty compartió datos alentadores con los seguidores.

“Está muy bien. Mejora día a día. Se siente mucho mejor. Por supuesto que fue una experiencia aterradora y desafortunada, pero él se va a recuperar”, explicó.

Más adelante, agregó: “Estoy agradecida de que esté bien”.

La modelo también agradeció a “los fanes, los amigos y la familia” por su “apoyo” durante esta lucha. Reconoció a “todas las personas le han enviado buenos deseos, consejos y recomendaciones. Ha sido realmente algo increíble”.

Cuando Bieber fue diagnosticado, su esposa también recibió un susto en relación con su propia salud. En marzo de 2022, Hailey fue hospitalizada debido a “síntomas similares a un accidente cerebrovascular” y fue sometida a un procedimiento para cerrar un orificio en su corazón. Los médicos descubrieron más tarde que había sufrido un accidente isquémico transitorio (AIT) debido a un coágulo de sangre en el cerebro. También detectaron mediante un estudio Doppler una pequeña abertura en el corazón, conocida como agujero oval persistente, que suele cerrarse al nacer.

En Good Morning America, Hailey admitió que la experiencia les permitió sincerarse el uno con el otro y los unió mucho.

“Nos tocó pasar por esto juntos y nos apoyamos mutuamente. Los momentos así unen a una pareja. Creo que eso es algo que podemos rescatar en medio de tanta locura”, afirmó.

En un principio, Bieber se mantuvo optimista respecto a su salud, pero más tarde se vio obligado a cancelar las fechas restantes de la gira Justice World Tour de octubre de 2022. Ya había cancelado 12 fechas en octubre, pero tenía previsto reanudar los espectáculos en Dubai a finales de ese mismo mes. En un comunicado en las redes sociales, el equipo de Bieber subrayó que estaba “descansando de las giras para priorizar su salud”.

Casi nueve meses después de que le diagnosticaran el síndrome de Ramsay Hunt, Bieber les dio detalles de su recuperación a sus fanes. Publicó un video en Instagram en el que sonríe casi normalmente y les asegura a los seguidores que va recuperando el movimiento poco a poco.

Bieber y su esposa aún no han comentado públicamente el pedido de oraciones de Baldwin. Sin embargo, el 28 de febrero, la pareja asistió a un servicio religioso en la iglesia Churchome de Los Ángeles.

The Independent contactó a los representantes de Justin y Hailey Bieber, y Stephen Baldwin para conocer sus comentarios al respecto.

Traducción de María Delia García