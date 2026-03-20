Retiran casi 90.000 frascos de analgésico líquido infantil en EEUU por contaminantes

Casi 90.000 frascos de un analgésico infantil han sido retirados del mercado estadounidense debido a reportes de motas negras y otros contaminantes, según reguladores federales.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) publicó un aviso en línea sobre el retiro del mercado de la suspensión oral de ibuprofeno infantil de Taro Pharmaceuticals. El sitio web de la empresa indica que el producto viene en una solución con sabor a bayas y se recomienda para niños de 2 a 11 años.

El aviso de la FDA señala que el retiro se puso en marcha a principios de este mes después de que clientes reportaran “una masa similar a un gel y partículas negras en el producto”. Los reguladores del organismo clasificaron la medida como una en la que el riesgo de lesiones graves o consecuencias para la salud de los consumidores es “remoto”.

El medicamento fue fabricado en India por Strides Pharma Inc., que produce fármacos genéricos y de venta libre para empresas en Estados Unidos y muchos otros países. Strides inició el retiro, de acuerdo con el aviso de la FDA.

Ni Strides ni Taro Pharmaceuticals han respondido a solicitudes de comentarios.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.