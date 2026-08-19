El brote de ébola en Congo llega a 5.000 casos y supera la respuesta de salud a velocidad inédita

El brote de ébola en República Democrática del Congo ha alcanzado los 5.000 casos, mostraron datos del gobierno el miércoles, mientras los equipos de respuesta advertían que se está propagando a una velocidad sin precedentes, superando los esfuerzos por frenarlo en una de las regiones más remotas del país.

Los datos del Ministerio de Salud de Congo mostraron que el brote había registrado hasta ahora 5.021 casos, incluidos 2.378 fallecimientos hasta el domingo, mientras se ensaña en algunas de las condiciones más difíciles imaginables, alimentado por la inseguridad, el desplazamiento y los intensos movimientos de población.

El brote ha infectado y matado a más personas a mayor velocidad que cualquier otro brote en la historia.

A partir del primer caso detectado, se ha propagado aproximadamente tres veces más rápido que un brote ocurrido entre 2014 y 2016 en África occidental, que fue el brote de ébola más mortífero registrado, con más de 11.000 muertes.

El brote “se ha propagado rápidamente y el riesgo de una mayor propagación nacional e internacional sigue siendo alto”, dijo el martes el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una reunión convocada por la agencia.

“Debemos ser francos: la epidemia está lejos de estar bajo control”, dijo.

Las preocupaciones de seguridad han limitado la respuesta, ya que los trabajadores de salud son atacados, particularmente en Ituri, la provincia más afectada por el brote.

Los residentes atacaron el lunes a un equipo de salud en el territorio de Aru después de que se reportara un caso sospechoso en el lugar. Una turba prendió fuego a una ambulancia y dañó otros dos vehículos, según Michael Wani, presidente de la Unión de Asociaciones Culturales para el Desarrollo de Ituri.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.