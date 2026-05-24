Cómo combate el Congo un brote de ébola agravado por insurgentes, recortes a la ayuda y enojo

Los ataques incendiarios contra centros de tratamiento del ébola en el este de la República Democrática del Congo subrayan los serios retos a los que se enfrentan las autoridades —incluida una reacción adversa en comunidades locales— mientras intentan frenar un brote de la enfermedad infecciosa que ha sido declarado una emergencia sanitaria mundial.

Las autoridades congoleñas informaron el domingo que los casos sospechosos ya han superado los 900 en el este del país, principalmente en la provincia de Ituri, donde se concentra el brote en curso.

El incendio la semana pasada de los centros en dos localidades en el corazón del brote dejó al descubierto la ira en una región asediada por la violencia, la cual está vinculada a grupos insurgentes armados, así como el desplazamiento de un gran número de personas, el fracaso del gobierno local y los recortes en la ayuda internacional que, según expertos, han despojado de recursos a los centros de salud en comunidades vulnerables.

“Está convergiendo un conjunto devastador de emergencias”, manifestó la organización sin fines de lucro Physicians for Human Rights.

——-

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.