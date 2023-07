¿Cómo se convirtieron los antidepresivos en la norma para tratar la depresión?

Una nueva revisión general que pone en duda las creencias del público sobre la causa de la depresión está causando un gran revuelo en la comunidad psiquiátrica, aunque no aconseja a la gente que abandone sus tratamientos antidepresivos.

El artículo ‘The Serotonin Theory of Depression: A Systematic Umbrella Review of the Evidence’ (Teoría de la serotonina en la depresión: revisión sistemática global de las pruebas) se publicó en la revista Molecular Psychiatry, y descubrió que, tras revisar una colección de estudios publicados anteriormente que examinaban la conexión entre los niveles de serotonina y la depresión, había pocas pruebas que apoyaran la idea establecida de que los desequilibrios químicos fueran la causa.

Las preguntas subyacentes del estudio indagan en por qué la teoría del desequilibrio químico de la depresión sigue siendo la norma, tanto en la comunidad médica como en el público en general, a pesar de la supuesta falta de pruebas, y en cómo esa teoría llegó a ser dominante en primer lugar.

La doctora Joanna Moncrieff, profesora del University College de Londres y psiquiatra consultora durante 30 años en el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, es una de las autoras principales del artículo. Habló con The Independent sobre la investigación, sus implicaciones y la respuesta que el estudio ha recibido de la comunidad médica y del público.

¿Qué dice realmente el estudio?

En términos sencillos, el estudio concluyó que no hay pruebas suficientes que respalden la creencia predominante en el público y en algunas instituciones médicas de que un desequilibrio químico en el cerebro causa la depresión. En consecuencia, el estudio cuestiona la conveniencia de que los médicos prescriban a los pacientes medicamentos antidepresivos sin un conocimiento más sólido de los efectos de los fármacos sobre la salud a largo plazo.

“La teoría del desequilibrio químico de la depresión sigue siendo defendida por los profesionales, y la teoría de la serotonina, en particular, ha constituido la base de un considerable esfuerzo de investigación en las últimas décadas”, concluye el estudio.

“El público en general normalmente cree que se ha demostrado de forma convincente que la depresión es el resultado de la serotonina o de otras anomalías químicas, y esta creencia determina la forma en que las personas entienden sus estados de ánimo, lo que conduce a una perspectiva pesimista sobre el resultado de la depresión y a expectativas negativas sobre la posibilidad de autorregulación del estado de ánimo”.

“La idea de que la depresión es el resultado de un desequilibrio químico también influye en las decisiones sobre si tomar o continuar con la medicación antidepresiva y puede desanimar a las personas a suspender el tratamiento, lo que podría conducir a una dependencia de por vida de estos fármacos”.

En una entrada del blog que siguió a la publicación del estudio, y en su entrevista con The Independent, la Dra. Moncrieff subrayó que las personas que utilizan fármacos antidepresivos como los ISRS (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina) y que contemplan la posibilidad de continuar o no con sus tratamientos deben hacerlo con la orientación continua de un médico y dejarlos solo en un proceso controlado, apoyado y gradual.

En otras palabras, las personas no deberían reaccionar a este estudio suspendiendo sus tratamientos antidepresivos, sino que deberían seguir trabajando con sus médicos para tratar su salud mental y cualquier causa subyacente que pudiera estar contribuyendo a su depresión.

Reacción académica a la investigación

A pesar de estas advertencias, el estudio ha encontrado cierta resistencia en la comunidad médica. Una serie de doctores se han puesto en contra del uso de antidepresivos, argumentando que la comunidad médica sabe que la depresión está causada por una confluencia de factores, no solo por un desequilibrio químico, y que esos tratamientos siguen siendo eficaces para controlar los síntomas.

El Dr. David Curtis, profesor honorario del Instituto de Genética del University College de Londres, declaró al Science Media Centre: “Este artículo no presenta ningún hallazgo nuevo, sino que se limita a reportar resultados que ya se han publicado en otros lugares y, desde luego, no es una novedad que la depresión no esté causada por ‘niveles bajos de serotonina’. La noción de que la depresión se debe a un ‘desequilibrio químico’ es anticuada, y el Real Colegio de Psiquiatras escribió que esto era una simplificación excesiva en una declaración de posición publicada en 2019”.

“Tampoco es el caso que los antidepresivos ISRS aumenten los niveles de serotonina. Su acción inmediata es alterar el equilibrio entre las concentraciones de serotonina dentro y fuera de las neuronas, pero es probable que su efecto antidepresivo se deba a cambios más complejos en el funcionamiento neuronal que se producen posteriormente como consecuencia de esto”.

“Está muy claro que las personas que sufren una enfermedad depresiva tienen alguna anomalía en el funcionamiento del cerebro, aunque todavía no sepamos cuál es, y que los antidepresivos son tratamientos eficaces para la depresión grave, mientras que intervenciones como el ejercicio y la conciencia plena no lo son. Es importante que no se desanime a las personas con depresión grave a recibir los tratamientos adecuados, que pueden suponer una enorme diferencia para ellas y para quienes las rodean”.

La Dra. Moncrieff comentó que no le sorprendió la reacción al estudio, y estuvo de acuerdo en que la teoría presentada probablemente no era nueva para el mundo académico, pero sí para el público en general.

“Algunos psiquiatras han dicho de manera muy pública que no, que realmente no ha habido pruebas de [la teoría de la serotonina de la depresión] durante un tiempo, pero nadie ha querido destacarlo o, desde luego, destacarlo al público”, subrayó.

Además, la Dra. Moncrieff está de acuerdo en que los fármacos antidepresivos pueden ser beneficiosos para las personas que los toman, ya sea por atenuar los estados emocionales intensos causados por la depresión o por el efecto placebo. Sin embargo, advirtió que la comunidad médica debería comprender mejor lo que realmente hacen los fármacos si se van a utilizar.

“Es crucial que la gente entienda que no sabemos en realidad cuáles son los efectos -mentales y conductuales- de estos fármacos”, explicó. “Tienen efectos mentales y conductuales, uno de los cuales es probablemente el adormecimiento emocional, que puede ser útil o no. Supongo que a largo plazo tal vez no sea útil para la mayoría de la gente, pero puede haber algunas personas que sientan que en una crisis o una emergencia eso sería algo útil”.

También dijo que los antidepresivos tienen “definitivamente” efectos placebo, y que esos efectos han sido confirmados en ensayos clínicos.

“Sabemos que la mayor parte de la respuesta que la gente muestra en los ensayos de antidepresivos es la respuesta al placebo”, señaló. “Hay investigaciones que demuestran que las personas que adivinan que están tomando un fármaco activo obtienen resultados considerablemente mejores que las que adivinan que están tomando el placebo, aunque no estén tomando en verdad el principio activo”.

¿Cómo se convirtieron los antidepresivos en la norma para tratar la depresión?

La teoría de la serotonina de la depresión se introdujo en la década de 1960, cuando los médicos teorizaron por primera vez que había una relación entre los niveles de serotonina y los individuos que experimentaban estados depresivos. Esa sigue siendo la teoría predominante en la década de 1990, cuando las empresas farmacéuticas empezaron a anunciar los ISRS -que aumentan los niveles de serotonina en el cerebro- directamente a los consumidores, al menos en EE.UU. También comercializan los fármacos de forma directa a los médicos, lo que, según el Dr. Moncrieff, contribuye a su predominio como tratamiento principal de la depresión.

“En los años 90 y a principios de la década de los noventa, hubo un gran esfuerzo de comercialización dirigido a los médicos: entrabas en la consulta de un médico y había tazas y plumas de Prozac por todas partes”, relató. “Y creo que esa es otra razón por la que los médicos nunca lo cuestionaron, simplemente fueron bombardeados con esta idea de que este es el hecho, esta es la situación. Si se repite algo lo suficiente, la gente se lo cree. Eso es todo”.

Sin embargo, como señala el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido en sus guías, los ISRS también se utilizan específicamente porque sus efectos secundarios a corto plazo no son tan graves como los de otros fármacos antidepresivos. Como ha afirmado la Dra. Moncrieff, los fármacos son eficaces para ayudar a las personas que sufren depresión, pero sostiene que está claro, basándose en los resultados del estudio, que por sí solos no pueden ser la base para combatir la depresión. Si bien la comunidad médica está en gran medida de acuerdo con ese sentimiento, ese mensaje no es tan conocido entre el público.

Reacción del público

Tras la publicación del trabajo, una usuaria de TikTok llamada Liv Speakman -que se graduó en Oxford con especialización en psicología y neurociencia- elogió la investigación en un vídeo que obtuvo más de 460.000 visitas. Afirmó que se trataba de un paso positivo para combatir el pesimismo de las personas con depresión, que creen que están condenadas a sufrir su enfermedad para siempre.

La sección de comentarios de la autora se llenó de personas que expresaron su confusión y cierta inquietud ante la noticia. Preguntaron si eso significaba que sus antidepresivos eran ineficaces y si debían continuar el tratamiento. En un vídeo de seguimiento, Speakman explicó que los ISRS y otros antidepresivos seguían siendo útiles y que la gente debía seguir trabajando con sus médicos para tratar su depresión. Speakman comparó los fármacos con los analgésicos, diciendo que la gente no toma analgésicos porque tenga una cantidad insuficiente de analgésicos en su cuerpo, sino porque los medicamentos adormecen el dolor y les permiten vivir sus vidas.

Otra creadora de contenidos, Rebecca Watson, que dirige un canal de YouTube y un sitio web de desinformación médica llamado Skepchick, tenía una opinión más crítica, pero su enfoque se dirigía principalmente a los sitios web de noticias que publicaban titulares que sugerían que los antidepresivos no eran eficaces para tratar la depresión.

Citó un artículo del Daily Mail en el que se decía: “¿Han estado millones de personas tomando antidepresivos con efectos secundarios perjudiciales durante décadas, cuando no hay pruebas científicas de que hagan lo que dicen? Algunos expertos lo sospechan desde hace años. Ahora los pacientes se han quedado con la boca abierta gracias a un estudio pionero”.

“Para repetir, todo lo que acabo de leer está mal. Tan increíble, estúpida y exasperantemente equivocado. ‘No hay pruebas científicas de que (los antidepresivos) hagan lo que dicen’... No es cierto”, expresó en un reciente vídeo de YouTube. “Hay CIENTOS de ensayos controlados y aleatorios que demuestran que los antidepresivos ayudan a las personas con depresión en un porcentaje mayor en comparación con el placebo. No hay ninguna ‘nueva investigación’ que refute esto. Ninguna”.

Los expertos con frecuencia se burlan de los reportajes que cubren cuestiones complejas de salud y ciencia, por tergiversar y engañar al público, ya sea por haber malinterpretado los hechos o por haberlos hecho sensacionalistas para atraer a los lectores.

De hecho, la Dra. Moncrieff afirma que emprendió el trabajo específicamente para destacar el hecho de que lo que el público sabe y lo que los expertos saben sobre la depresión son incongruentes, y que rectificar este hecho mediante un estudio más profundo debería ser una prioridad tanto para los comunicadores como para los investigadores.