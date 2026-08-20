Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna contra el ébola Ervebo, eficaz en brotes anteriores

República Democrática del Congo recibirá 70.000 dosis de la vacuna Ervebo, que ha sido eficaz en brotes anteriores de ébola, dijeron el jueves la Organización Mundial de la Salud y sus socios, un paso considerado un gran impulso a los esfuerzos por contener lo que las autoridades han descrito como el brote de la enfermedad más rápido de la historia.

La vacuna Ervebo está autorizada para su uso contra el virus del ébola, uno de los que causan la enfermedad del ébola, pero no contra el virus Bundibugyo, responsable del brote actual.

La OMS señaló en un comunicado que, aunque no se sabe si Ervebo puede proteger contra el Bundibugyo, “los primeros datos de laboratorio y en animales sugieren que podría brindar cierta protección”.

La asignación incluye 20.000 dosis para un ensayo clínico de fase 3 para comprender el impacto de la vacuna sobre el virus Bundibugyo, indicó la agencia. Las 50.000 dosis restantes se utilizarán para trabajadores de primera línea y personal sanitario, según las recomendaciones de expertos de la OMS.

Hasta ahora, el brote que azota el este del país ha matado a 2.476 personas de los 5.208 casos confirmados.

Ha infectado y matado a más personas a mayor velocidad que cualquier otro brote de ébola en la historia, y se está propagando aproximadamente tres veces más rápido que el que azotó África occidental en 2014-2016, que fue el más letal registrado nunca con más de 11.000 fallecidos.

La falta de vacunas o tratamientos aprobados para el raro virus Bundibugyo ha sido un gran problema para los equipos de respuesta. Además, la mayoría de los nuevos casos se están reportando fuera de las personas que están siendo monitoreadas, lo que muestra que se ha extendido rápidamente y ha dejado a los equipos de vigilancia tratando de ponerse al día.

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Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.