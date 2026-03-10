Los musulmanes de todo el mundo están preparados para observar el mes sagrado del Ramadán, un periodo de profunda reflexión espiritual y ayuno que se lleva a cabo todos los años.

El festival comienza con el avistamiento de la luna creciente, que suele aparecer una noche después de la luna nueva.

Este 2026, se espera que el Ramadán comience el martes 17 de febrero.

Uno de los cinco pilares del Islam, junto con la fe, la oración, la caridad y la peregrinación, el Ramadán conmemora la primera revelación del Corán al profeta Mahoma, un momento sagrado honrado con la abstinencia entre el amanecer y el atardecer.

Aquí revisamos lo que significa el ritual para los musulmanes, por qué los fieles ayunan y por qué la fecha cambia de un año a otro.

¿Qué es el Ramadán?

El capítulo 2, versículo 185 del Corán explica el propósito del ritual: “El mes de Ramadán es aquel en el que se reveló el Corán; una guía para la humanidad, y pruebas claras de la guía y el criterio (del bien y del mal)”.

“Y el que de ustedes esté presente, que ayune el mes, y el que esté enfermo o de viaje, otros días”.

“Alá desea vuestra tranquilidad; Él no desea aflicción para ti; y que deberías completar el periodo, y que deberías magnificar a Allah por haberte guiado, y que quizás puedas estar agradecido”.

Se dice que la palabra de Alá le fue revelada al profeta en “Laylat al-Qadr” (la Noche del Poder).

Las tablas de Ibrahim, la Torá, los Salmos, el Evangelio y el Corán se enviaron los días 1, 6, 12, 13 y 24 del Ramadán, según la fe.

¿Cuándo es el Ramadán?

El Ramadán comenzará la noche del martes 17 de febrero y finalizará el jueves 19 de marzo, cuando se celebra el Eid.

¿Por qué la fecha varía cada año?

El calendario islámico es lunar, lo que significa que cada mes comienza con la luna nueva astronómica.

Como los meses lunares son más cortos que los solares, el calendario islámico no se corresponde con el calendario gregoriano seguido en Occidente, lo que significa que el Ramadán ocurre unos 11 días antes cada año.

El periodo tiene lugar durante el noveno mes del año islámico. Su fecha precisa también varía de un país a otro por alrededor de un día, dependiendo de cuándo se observa la luna.

Los seguidores de la fe son alentados a verificar los horarios precisos del amanecer y el atardecer en sus mezquitas locales para asegurarse de que el ayuno no se rompa prematuramente sin darse cuenta.

¿Por qué ayunan los musulmanes?

El Ramadán es un mes sagrado dedicado a la oración y la lectura del Corán. Se fomenta la generosidad y el dar a causas dignas y a vecinos.

Es un tiempo de reflexión, autocontrol y calidez destinado a acercar a los musulmanes a Alá, de ahí la abstinencia de distracciones terrenales como la comida, el agua, el tabaco y la actividad sexual durante el día.

Antes del amanecer se toma una comida modesta, conocida como “suhoor”, y después del anochecer se toma otra conocida como “iftar”, pero no se consume nada entre ellas, ni siquiera agua.

Ayunar durante el Ramadán es un requisito para todos los musulmanes desde una temprana edad, en algunos casos desde los 10 años.

Aquellos que están demasiado enfermos para ayunar pueden quedar exentos si su participación implica poner en riesgo su salud, al igual que los ancianos, las personas con enfermedades mentales, los que se encuentran de viaje y las mujeres embarazadas, que están lactando o menstruando.

¿Qué es Eid Al-Fitr?

Eid al-Fitr es el “festival de la ruptura del ayuno” y marca el final del Ramadán cada año.

Los musulmanes se desean un feliz Eid durante las celebraciones diciendo “Eid Mubarak” y se reúnen con familiares y amigos para festejar y orar juntos.

El festival puede durar hasta tres días, y como parte de las celebraciones, las personas pueden hacer donaciones a la caridad.