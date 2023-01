El detalle en las revelaciones de Harry y William que todos pasan por alto

En sus próximas memorias Spare, Prince Harry afirma que el príncipe William lo atacó durante una discusión en la casa de Nottingham Cottage del hermano menor en 2019. La primera persona a la que llamó el duque de Sussex después de la pelea física no fue su esposa, quien era el tema principal de la supuesta disputa entre los hermanos, sino su terapeuta.

En un extracto del libro del príncipe, que se publicará el 10 de enero, Harry escribe que su hermano mayor lo agarró por el cuello, le arrancó el collar y lo tiró al suelo. La discusión comenzó cuando William supuestamente dijo que Meghan era “difícil”, “grosera” y “abrasiva”, y se intensificó cuando Harry cayó sobre el cuenco del perro y los pedazos rotos le cortaron la espalda.

Después de que William se fue de la casa de su hermano, luciendo “arrepentido”, según recuerda Harry, el duque escribe que no se lo contó inmediatamente a Meghan, sino que llamó a su terapeuta después del altercado. No fue hasta que su esposa notó las “raspaduras y moretones” en su espalda que le contó del ataque.

El príncipe Harry no es ajeno a la terapia y no sorprende que Harry tenga a la mano el número de su terapeuta. Dadas las circunstancias de su vida, es desconcertante cómo alguna vez pudo vivir sin terapia.

La incursión de la familia real en la terapia no se diferencia del 21,6 % de estadounidenses que buscaron tratamiento de salud mental el año pasado: problemas de ansiedad, dolor por la pérdida de un ser querido, trastorno de estrés postraumático después de servir en el ejército, y el estrés de la disfunción familiar.

Después de la muerte de su madre, la princesa Diana, cuando solo tenía 12 años, Harry no buscó ayuda profesional hasta los 20 años, que describió como dos años de “caos total”. El príncipe dijo una vez a The Telegraph en 2017 que buscó asesoramiento después de estar al borde de un “colapso total”.

“Puedo decir con seguridad que perder a mi madre a la edad de 12 años y, por lo tanto, cerrar todas mis emociones durante los últimos 20 años, ha tenido un efecto bastante serio no solo en mi vida personal sino también en mi trabajo”, comentó en ese momento. “Mi forma de lidiar con eso fue enterrar la cabeza en la arena, negándome a pensar en mi mamá, porque ¿de qué me serviría? Entonces, desde el punto de vista emocional, dije: ‘Bien, nunca dejes que tus emociones sean parte de nada.’”

Si bien no está claro con qué frecuencia el Príncipe Harry buscó estas sesiones de terapia, o cuándo concluyeron, el príncipe dijo que no fue hasta que conoció a Meghan que ella lo animó a ver a un terapeuta nuevamente.

En la serie Apple TV Plus The Me You Can’t See, Harry recordó una discusión que él y su ahora esposa tuvieron durante los primeros días de su relación, admitiendo que se arriesgaría a perder a “esta mujer con la me veo pasar el resto de mi vida” si decidía no ir a terapia.

“Vi médicos de cabecera, médicos, terapeutas, terapeutas alternativos. Tuve citas con todo tipo de personas, pero fue conocer y estar con Meghan”, comentó. Si bien no divulgó de qué se trataba la discusión, agregó que Meghan sugirió que necesitaba buscar ayuda profesional después de que “volvió a ser el Harry de 12 años”.

“Probablemente fue en mi segunda sesión, mi terapeuta se volvió hacia mí y me dijo, parece que estás volviendo a ser el Harry de 12 años,” él dijo. “Me sentí un poco avergonzado y a la defensiva, como ¿cómo te atreves, me estás llamando niño? Y ella dijo que no te estoy llamando niño, estoy expresando simpatía y empatía por ti y por lo que pasó cuando eras un niño. Nunca lo procesaste, nunca se te permitió hablar de ello y, de repente, ahora aparece de diferentes maneras como una proyección.”

Harry ha sido abierto sobre el trauma que experimentó por la repentina muerte de su madre Diana, citando el momento en que su familia lo instó a caminar detrás del ataúd de su madre como parte de la procesión fúnebre a la Abadía de Westminster cuando tenía 12 años.

“Claro que para mí, Londres es un desencadenante, lamentablemente. Por lo que le pasó a mi mamá, y por lo que viví y lo que vi,” dijo durante la docuserie.

Debido a esto, ha buscado formas de terapia más allá de la sesión promedio en un sofá de cuero, como EMDR o desensibilización y reprocesamiento del movimiento ocular. EMDR es una forma especial de psicoterapia que “permite a las personas curarse de los síntomas y la angustia emocional que son el resultado de experiencias de vida perturbadoras” utilizando una serie de movimientos oculares como parte del largo proceso de aceptar las experiencias traumáticas reprimidas.

“EMDR siempre fue algo que quise probar y esa fue una de las variedades de diferentes formas de curación con las que estaba dispuesto a experimentar,” dijo Harry. “Nunca hubiera estado abierto a eso si no hubiera puesto el trabajo y la terapia que he hecho a lo largo de los años.”

(Apple TV+)

En una sociedad donde los hombres son estigmatizados por buscar ayuda para la salud mental, el príncipe Harry ha demostrado una y otra vez su dedicación a la curación y utiliza su plataforma para ayudar a los hombres a hacer lo mismo.

En 2021, el porcentaje de mujeres adultas que recibieron algún tratamiento de salud mental durante el año fue significativamente mayor que el número de hombres. Entre los adultos de 18 a 44 años, el 28,6 % de las mujeres recibieron tratamiento de salud mental, mientras que el 17,8 % de los hombres buscó terapia.

Aunque la cantidad de hombres que buscan terapia ha aumentado a lo largo de los años, las ideas arcaicas de masculinidad han obligado a los hombres a mantener ocultas sus emociones. Durante décadas, a los hombres se les ha dicho que expresar sus sentimientos es un signo de debilidad y que deben manejar sus emociones “como un hombre”.

Este estigma hace que a los hombres les resulte difícil admitir que necesitan ayuda y podría provocar problemas de salud mental aún más graves en el futuro. Y en una familia como la del príncipe Harry, cuyo lema, afirma, es “nunca te quejes, nunca expliques”, este estigma es solo la norma.

Quizás el príncipe William, quien se ha defendido a sí mismo como un defensor de la salud mental, debería aprender algo de su hermano.