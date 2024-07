10 cosas que detesto de los milenials

¿Te enteraste de lo que pasó? La reputación de los milenials, los adictos a los aguacates y los que hicieron que el rodete sea socialmente aceptado, se ha derrumbado. Sí, es oficial. Durante más de una década, el mundo se maravilló ante estos jóvenes brillantes que vivían en barrios hípster y eran súpergeniales. Amantes de los peinados con raya al costado y de la música indie, entusiastas de cualquier actividad que en su descripción contenga la palabra “brunch”.

Sin embargo, poco a poco, la Generación Z comenzó a tomarles ventaja. Quienes formamos parte de este grupo nacimos entre 1997 y 2012, y parece que hemos ganado la confianza suficiente para destronar a nuestros predecesores. Hemos venido a quejarnos públicamente de los millenials: los calcetines, los hábitos de trabajo y las raras obsesiones con Harry Potter. Puede sonar duro, incluso cruel. Pero, ¿no es simplemente otro rito de paso burlarse cariñosamente de la generación de más edad a medida que envejecen? Estas son algunas de las peores características de los milenials, contadas por alguien que vive rodeada de ellos.

No tener límites laborales sanos

open image in gallery “Los milenials envían correos electrónicos fuera del horario laboral y hacen horas extra... ¿Solo porque sí?” ( Getty/Stock )

No se puede negar que los milenials no la han tenido fácil. Ingresaron al mercado laboral inmediatamente después de la crisis financiera de 2008: su adultez ha estado marcada por la inestabilidad económica, el miedo constante al despido y la inseguridad laboral. En consecuencia, adoptaron hábitos de trabajo dañinos. Cuando tuve mi primera experiencia laboral, me sentí un poco desconcertada cuando la gente decía que iba a “almorzar”, pero volvía cinco minutos más tarde con un sándwich en la mano que devoraban mientras consultaban su casilla de correos electrónicos. Como si fuera poco, noté que también envían mensajes fuera del horario laboral y hacen horas extra... ¿Solo porque sí?

Si lo comparamos con mi generación, puedo decir que tenemos límites mucho más sanos. Sabemos que una hora de descanso para almorzar nos salvará del agotamiento. De la misma manera, sabemos que programar un correo electrónico automático bien redactado para cuando estemos de vacaciones es bueno para nuestra salud mental, al igual que desconectarnos a las 5:00 p. m. en punto.

Quejarse de que son milenials y hablar de cuán “VIEJOS” están

Si nos guiamos por los comentarios de mis colegas milenials, cuando cumpla 30 años estaré demacrada, vieja y dolorida. Además, nunca sobreviviré a una resaca. ¿Se supone que debo aspirar a convertirme en ese tipo de persona?

Usar calcetines cortos

open image in gallery “Si tienen calcetines largos y blancos hasta la rodilla, seguro que son de la Generación Z” ( Getty )

Si alguna vez has querido descifrar la edad de alguien, un método infalible es mirar sus calcetines. Si tienen calcetines largos y blancos hasta la rodilla, seguro que son de la Generación Z. Si tienen calcetines cortos con los tobillos al descubierto, son milenials que siguen tendencias que ya no están de moda, por lo que están fuera de onda. Perdón, no soy yo quien establece las reglas.

Pensar que el brunch es el único pasatiempo entretenido

open image in gallery “En algún momento, el brunch se convirtió en la excursión milenial por excelencia” ( Getty )

No sé exactamente cuándo se fusionaron el desayuno y el almuerzo como estrategia gastronómica para estafar a los jóvenes y hacerles gastar sumas ridículas en una comida y una bebida aguada. Pero, en algún momento, el brunch se convirtió en la excursión milenial por excelencia. Ahora hay brunch con espectáculo, brunch en las terrazas, brunch con temática de ABBA. ¿Y adivina quién hace cola para ir? Exacto, los milenials.

Usar pantalones chinos

A mediados de la década de 2010, los pantalones chinos beige fueron arrancados de las piernas de los padres ricos golfistas y ampliamente adoptados por los milenials, tanto hombres como mujeres. Mientras que algunos siguieron las tendencias de la moda y optaron por un estilo más relajado, como el de los boyfriend jeans, otros se quedaron atrás. Como miembro de la Generación Z, los pantalones chinos me parecen un insulto, especialmente los que tienen puño o los que usan con los tobillos doblados hacia arriba. Y son una falta de respeto mucho más grave cuando los usan con mocasines y calcetines invisibles.

Hacer referencia a Friends cada vez que pueden

open image in gallery ‘‘Los milenials tienen esa rara costumbre de hacer referencia a Friends en cualquier momento de una conversación’’ ( NBC )

No me malinterpretes, me encanta Friends. Siempre pienso en el falso bronceado de Ross y lo mal que le quedó. No obstante, los milenials tienen esa rara costumbre de hacer referencia a la serie en cualquier momento de una conversación. Y eso me hace perderles el hilo. No, no recuerdo lo que estaba haciendo Joey en el episodio 221. Paren, por favor.

Tener una obsesión con Disney

Creo que hay una pregunta crucial que hay que plantearse respecto a este tema: ¿por qué dejarías que un conglomerado de empresas represente tu personalidad? Por supuesto, está bien atesorar las películas y los libros con los que creciste, pero llega un momento en que hay que pasárselos a la siguiente generación... Quizá ¿a los niños? Miriam Margolyes dio en la tecla cuando les dijo a los fans adultos de Harry Potter que “madurasen” y dejasen a un lado su apego a las casas Slytherin y Hufflepuff. Quizá debería aplicarse la misma lógica en cuanto a la obsesión que tienen los millennials con Disney. La sirenita se estrenó en 1990. Es hora de pasar de página.

Tener un pug como símbolo de buena posición social

open image in gallery “Personalmente, los pug me parecen inofensivos; pero hacer de una raza de perro tu rasgo de personalidad más definitorio es raro y anormal” ( Getty/Stock )

Respira hondo. A partir de 2016, hubo un grupo muy específico de millennials modernos que compraron pugs y lo convirtieron en algo muy suyo. Personalmente, estos perritos me parecen inofensivos; pero hacer de una raza de perro tu rasgo de personalidad más definitorio es raro y anormal.

Tener una rara obsesión con los primeros años de universidad

A pesar de que no fui a la universidad durante la década de los 90 o 2010, tengo todos los detalles de la época. Los milenials parecen tener una manía de contarme lo alborotada y escandalosa que fue su experiencia en los primeros años de la facultad. No es de extrañar que en 2004 el consumo de alcohol alcanzara un máximo histórico de 11,6 litros por persona (casi el doble que en 1954). Se la pasaban tomando tragos fuertes. Ser el “más desenfrenado” significaba ser también el más popular. Suena bastante emocionante, claro. Pero, ¿pueden dejarlo ir de una vez?

Tener una obsesión con la música indie de 2005

Sé muy bien que esos primeros años de universidad estuvieron musicalizados por bandas de hombres que tocaban la guitarra. Me han nombrado canciones como ‘Jackie Big Tits’ de The Kooks y ‘Do You Want To’ de Franz Ferdinand. ¿En algún momento dejarán de hablar del tema? Ya sabemos que les encantan The Maccabees, ¿sí?

Traducción de María Luz Avila