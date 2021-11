¿Quién fue el primer esposo de Meghan Markle antes de Harry?

Este año, el duque y la duquesa de Sussex llevaron a cabo su primera entrevista conjunta desde que se alejaron de la vida real de alto nivel.

La reunión con Oprah Winfrey se transmitió en los EE. UU. esta primavera, seguida de un espacio en ITV el lunes para los espectadores del Reino Unido.

Durante la entrevista de dos horas (originalmente tres horas, pero fue cortada para el espacio), Meghan, de 39 años, habló sobre su vida antes de unirse a la realeza con Oprah y señaló que se unió como una "divorciada".

El príncipe Harry y Meghan, que se conocieron en 2016, se casaron en una gran ceremonia en Windsor en 2018, frente a millones, y ahora tienen dos hijos juntos, pero no era la primera vez que Meghan decía "Sí".

Antes de conocer al príncipe Harry, de 36 años, estaba casada con el productor estadounidense Trevor Engelson. Pero, ¿qué sabemos sobre Engelson y cuánto tiempo estuvieron casados él y Meghan?

¿Quién es Engelson?

Engelson tiene 44 años y nació en Great Neck, Long Island, Nueva York en 1976.

Ha trabajado en el negocio del entretenimiento durante décadas y es mejor conocido por su trabajo en el drama romántico del 11 de septiembre Remember Me , protagonizado por Robert Pattinson, además de la serie de televisión Heathers, la película Deep Blue Sea y License to Wed with Robin Williams.

Asistió a la Escuela de Comunicaciones de la Universidad del Sur de California antes de conocer a Meghan.

¿Cuánto tiempo estuvieron casados Meghan y Engelson?

La pareja se casó en 2011, cuando Meghan tenía 30 años, y se divorció en 2013. Se casaron menos de dos años antes de divorciarse.

La pareja había estado en una relación durante seis años antes de su boda, y se conoció originalmente en 2004.

Su boda tuvo lugar en Jamaica en Ocho Ríos y se celebró con un asado en la playa.

Meghan usó un sencillo vestido blanco para conmemorar la ocasión, con alrededor de 100 asistentes, incluida la madre de Meghan, Doria Ragland.

¿Cómo se separó la pareja?

Se separaron en un divorcio "sin culpa" y citaron "diferencias irreconciliables" para la separación.

Después del divorcio de la pareja, Engelson salió con la estrella de reality shows Bethenny Frankel de The Real Housewives of New York City .

Frankel le dijo a Us Weekly : "Lo conocí en Chicago y se suponía que íbamos a salir, y terminé viéndolo una vez y me había estado enviando mensajes de texto ... es un productor en Los Ángeles. Me dijo que estaba casado antes... Está divorciado [ahora] ".

Frankel dijo que su relación se convirtió en un negocio, no personal.

En 2018, Engelson se comprometió con la dietista y heredera multimillonaria Tracey Kurland, hija de Stanford Kurland, el difunto presidente de PennyMac Mortgage Investment Trust.

Según su IMDB , la pareja se casó en mayo de 2019 y ahora tienen una hija juntos, Ford.

Aunque Engelson no ha hablado públicamente sobre su relación con Meghan, hay noticias de él trabajando en una comedia de divorcio ficticia con la cadena Fox, sobre compartir la custodia después de que una ex esposa se casa con la realeza.

¿Ser Meghan divorciada era un problema para la familia real?

No. Aunque ha sido un problema para la familia en el pasado.

Eduardo VIII renunció al trono para casarse con el divorciado estadounidense Wallis Simpson, mientras que la hermana de la reina, la princesa Margarita, eligió el deber sobre el amor en lugar de casarse con el divorciado Capitán del grupo Peter Townsend.

El príncipe Carlos, el primero en la línea al trono, se divorció de Diana, princesa de Gales, y en 2005 se casó con la divorciada Camilla Parker Bowles, que ahora es la duquesa de Cornualles.