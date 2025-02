La exprometida de Liam Payne, Maya Henry, rompió el silencio sobre su muerte, tras los reporres que apuntan a que la obligó a abortar cuando estaban juntos.

Payne murió a los 31 años tras caer desde el balcón de un tercer piso del hotel CasaSur Palermo de Buenos Aires el 16 de octubre de 2024.

Henry, de 25 años, hizo su primera declaración tras su muerte, durante una entrevista con Rolling Stone, publicada el martes. Tras señalar que quería “mucho” a Payne, con quien salió entre 2019 y 2022, compartió por qué rompieron.

“Al principio, fue el consumo de drogas y las adicciones lo que nos separó. Cualquiera que haya estado con un adicto entiende lo difícil que es”, declaró Henry a la publicación. “Aunque lo amaba profundamente, hizo cosas que me hirieron de un modo que nunca entenderé del todo, y siguió haciéndome daño años después de terminar”.

“Con las drogas, se convertía en alguien irreconocible, muy diferente de su yo sobrio” continuó. “Yo seguía esperando que cada incidente fuera una llamada de atención para que buscara ayuda, pero nunca sucedió”.

Dijo que trató de estar ahí para Payne tanto como pudo cuando eran novios porque se convenció a sí misma de que “podía arreglar las cosas” y “él cambiaría”. Sin embargo, acabó poniéndose en situaciones “inseguras y dañinas” e ignoró “todas las señales de alarma” porque quería ayudarle.

“Me permití creer que el amor podía ser más fuerte que la adicción, que si aguantaba lo suficiente, si me sacrificaba lo suficiente, él vería lo mucho que me importaba y finalmente elegiría un camino diferente”, añadió Henry. “Pero así no funciona la adicción no funciona así. Por mucho que intentara salvarle, me ahogaba en el proceso”.

Ella luego afirmí que el ex integrante de One Direction estaba luchando con cosas, como “partes de su identidad” que no estaba listo para enfrentar cuando estaban juntos.

“Vi las señales; sentí la distancia. Al final, no fueron solo las traiciones o las adicciones lo que nos rompió, sino el darme cuenta de que yo había pasado años en algo que nunca fue lo que yo creía que era. No le culpo por sus luchas”, añadió. “Estuve a su lado en sus momentos más oscuros, a través del caos, a través del dolor, a través de cosas que me rompieron de formas que no puedo explicar”.

Confesó que, una vez terminada la relación, no sintió “más que vacío”, al darse cuenta de que el amor que sentía y los sacrificios que hacía por Payne “no eran suficientes”. Aunque se le rompió el corazón cuando se separaron, sabía que ella no tenía la culpa.

“Pero lo que sí sé es esto: no se trataba de mí ni de nada que yo hiciera. Se trataba de luchas que escapaban de mi control. Y al final, tuve que elegirme a mí misma. Tuve que alejarme, por mucho que me doliera, porque permanecer en su mundo significaba perderme a mí misma”, añadió.

La influencer concluyó su comunicado compartiendo lo que más le “dolió”, al recordar la relación tras la muerte de Payne.

“Me quedan las secuelas de sus actos que siguen desarrollándose. A medida que he ido descubriendo el alcance de su intercambio de imágenes no consentido —imágenes que adquirió durante nuestro noviazgo y compartió sin mi conocimiento ni consentimiento—, me enfrento a la complejidad de llorar por alguien a quien quería tanto a pesar del dolor que me ha causado”, declaró.

Ofreció la declaración meses después de que revelara que había abortado e insinuara que se lo había hecho mientras salía con Payne. Durante una entrevista con People en mayo, habló de cómo en su novela, Looking Forward, la protagonista, Mallory, pasó por la experiencia emocional de someterse a un aborto no quirúrgico, al igual que Henry.

“Lo que viví en la vida real es muy parecido a lo que vivió Mallory en el libro. Tuve algunas complicaciones y tuve que ir sola al hospital”, explica. “Era muy solitario, que estos hombres te dijeran: ‘Va a ser como una menstruación abundante, no va a ser tan doloroso, va a ser fácil’. Pero yo digo: tú nunca has pasado por algo así, ¿cómo vas a saber decírmelo?”.

Confesó que, aunque en aquel momento no deseaba necesariamente abortar, fue la decisión correcta por el bien de la relación que mantenía.

“Si hubiera sido por mí, no lo habría hecho. Pero si hubiera tomado una decisión diferente, habría perdido a la persona que amaba. Sin duda, hubo conversaciones difíciles al respecto. Pero ahora, mirando hacia atrás, las cosas suceden por alguna razón”, añadió.

Henry no respondió directamente a la cuestión del aborto en su última declaración, aunque el informe de Rolling Stone incluía fuentes que afirmaban que Payne la obligó a practicárselo.

En enero, el Dr. Roberto Victor Cohen confirmó que la causa médica de la muerte de Payne era “politraumatismo”, es decir, que había sufrido múltiples lesiones traumáticas. Un informe toxicológico preliminar de octubre también halló “múltiples sustancias” en su organismo, incluida “cocaína rosa”, cuando murió.

Días antes de la muerte de Payne, el Daily Mail informó de que Henry había emitido una orden de cese y desistimiento contra él, acusándole de ponerse en contacto con ella en repetidas ocasiones. También alegó que el cantante contactaba continuamente con sus amigos y familiares, incluida su madre.

“Maya Henry emitió un cese y desista la semana pasada a Payne tras el surgimiento de información nueva y preocupante”, dijeron los abogados de la modelo a MailOnline. “Contrató a los abogados Marco Crawford y Daniel Cerna para que la representen. En este momento, ese es su único comentario sobre el asunto”.

Payne y Henry confirmaron su relación por primera vez en septiembre de 2019, casi un año después de que fueran vistos juntos por primera vez. Aunque se comprometieron en 2020, se separaron en junio de 2021. Sin embargo, reavivaron su romance meses después antes de romper para siempre en mayo de 2022.

En EE.UU., si una persona sufre de adicción a las drogas o conoce a alguien que se encuentra en esa situación, puede contactarse por teléfono con la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias al 1-800-662-HELP.

En el Reino Unido, puedes obtener ayuda y apoyo 24 horas al día, 7 días a la semana, llamando al 0300 123 6600 o enviando un mensaje de texto al 82111, enviando un correo electrónico o visitando su sitio web aquí.