La guía de regalos de Goop 2021 está aquí, con la de este año que sugiere todo, desde un trineo Chanel de US$10.500 hasta once juguetes sexuales diferentes.

La guía anual de obsequios se publicó el martes, la fundadora de Goop, Gwyneth Paltrow, y los compradores que seleccionaron una lista de regalos para todos, desde el amante de los viajes en tu lista hasta los regalos perfectos para aquellos interesados en el bienestar.

Como de costumbre, la guía incluye numerosas sugerencias exageradas, con una sección dedicada de forma exclusiva a los obsequios "ridículos pero asombrosos".

Desde un “Bubble Gum Gym” de US$34.000 hasta un codiciado bolso Birkin de US$18.500, estos son algunos de los artículos más destacados en la lista de regalos navideños únicos de este año.

Según Goop, las vacaciones no estarían completas sin algunos derroches. En la mencionada lista de obsequios ridículos pero asombrosos también se incluyen opciones como un precio a pedido de Sujan Experience, que permite al destinatario "ver a los tigres de Rajasthani con un atuendo dedicado a la conservación y restauración de la naturaleza local” en Rajasthan, India.

Si un viaje para ver tigres parece demasiado, la guía de regalos también incluye opciones como un paquete de US$50 con once bayas Omakase, que se "cultivan en una granja vertical única en su tipo atendida por abejas y robots de inteligencia artificial" o una manguera de jardín de lujo de US$307 que se describe como una "fuente de agua".

La lista también incluye un libro costoso de una edición especial de US$4.900 titulada: Versailles: From Louis XIV to Jeff Koons. Si bien el libro no incluye cambios ni devoluciones, viene con "un recorrido privado dirigido por un curador del palacio para ti y un invitado, con acceso exclusivo a salas no abiertas al público en general" en el Palacio de Versalles que hace que el precio parezca un poco más razonable.

Los fanáticos de los tenis también se han considerado, ya que la lista de este año incluye una opción para comprar una fabricación de tenis Air Jordan en persona por US$5.000 además de un par más fácil de comprar de tenis Gucci por US$1.290.

Cuando se trata de regalos para "amantes", Goop incluyó de todo, desde varios vibradores y juguetes sexuales hasta afrodisíacos. La lista sugiere un pedido de una docena de ostras silvestres de Alaska por US$42.

Si eso no fuera suficiente para animar a la pareja, la guía de obsequios también incluye una opción para comprar lecciones de "Coaching holístico sobre sexo y relaciones" que van desde US$125 a los US$225 y enseñarán a los destinatarios cómo "comunicarse mejor dentro y fuera del dormitorio”, o la infame vela Goop This Smells Like My Orgasm.

Al comprar para sus seres queridos interesados en el bienestar, Goop recomienda una variedad de regalos, desde sábanas para cigarro con estampado de leopardo de US$14 hasta una tina de cedro más cara de US$3.795.

La marca de bienestar de Paltrow también tiene a las personas cubiertas, de alguna manera, cuando se trata de los regalos perfectos para comprarle a un chef casero, con la guía de regalos que recomienda un paquete de filete wagyu americano de US$250 o un kit de huerto casero de US$749.

Aunque la mayoría de los regalos de este año son extravagantes, Goop se aseguró de incluir algunas opciones baratas en la guía de este año, con una sección completa dedicada a los regalos de menos de US$100.

Si bien los artículos enumerados son más asequibles, no son menos únicos, ya que los obsequios seleccionados incluyen de todo, desde una "chimenea de hormigón personal" de US$95 hasta un tarro de café de hierbas de US$38, que se describe como una "alternativa sin cafeína al café con leche de la mañana".

Puede encontrar todas las sugerencias de regalos de Goop para las próximas vacaciones, que se dividen en secciones, aquí.