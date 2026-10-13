Siete de cada 10 trabajadores temporales temen la temporada navideña este año

Los trabajadores temporales dependen de empleos estacionales para llegar a fin de mes esta temporada navideña, según una nueva encuesta.

La encuesta de 1.000 estadounidenses con empleos temporales reveló que buscan ganar, en promedio, un 38 % más que el año pasado para cubrir sus gastos: de $6.209 en 2025 a $8.585 este año.

El 73 % depende de este ingreso para pagar sus cuentas, frente al 60 % del año pasado, aunque el 55 % cree estar en mejor situación financiera que hace un año.

Encargada por Current y realizada por Talker Research, la encuesta encontró que entre quienes ya han tenido empleos temporales, el 30 % percibe más competencia por los trabajos y otro 30 % dice que simplemente hay menos empleos disponibles.

Además, el 62 % considera que si no tiene un empleo asegurado para octubre, ya es “demasiado tarde”.

“El trabajo temporal ya no es solo un dinero extra. Se ha vuelto esencial para que millones de estadounidenses lleguen a fin de mes”, dijo Erin Bruehl, vicepresidenta de comunicaciones de Current.

“Vemos a más trabajadores temporales que nunca depender de estos cheques solo para mantenerse al día con sus cuentas y cerrar una brecha financiera aún mayor. Esto sugiere que la presión sobre los trabajadores temporales se está intensificando, aun cuando mejora la percepción financiera general”.

El trabajo temporal también tiene un costo personal: el 72 % dice que se “pierde” las fiestas por su empleo, y el 44 % de ellos lo siente profundamente.

Muchos no pueden celebrar con sus seres queridos (29 %), sienten menos alegría durante la temporada (29 %), han tenido que rechazar viajes (26 %) o pasan menos tiempo con su familia (26 %).

Aun así, el 72 % considera que vale la pena y el 22 % que es necesario. Quizás por eso el 72 % dice que “teme” la temporada navideña este año, frente al 61 % del año pasado.