Elon Musk ha anunciado que Tesla ha suspendido las venta de vehículos a través de Bitcoin, lo que ha provocado la caída de la criptomoneda.

“Tesla ha suspendido las compras de vehículos con Bitcoin. Nos preocupa el uso cada vez mayor de combustibles fósiles para la minería y las transacciones de Bitcoin, especialmente el carbón, que tiene las peores emisiones de cualquier combustible”, tuiteó Musk.

“La criptomoneda es una buena idea en muchos niveles y creemos que tiene un futuro prometedor, pero esto no puede tener un gran costo para el medio ambiente.

“Tesla no venderá Bitcoin y tenemos la intención de usarlo para transacciones tan pronto como la minería pase a una energía más sostenible. También estamos buscando otras criptomonedas que usan <1% de la energía / transacción de Bitcoin".

Bitcoin cayó de un máximo diario de US$ 54,740 a alrededor de US$ 52,201 inmediatamente después del tuit del CEO de Tesla. The Independent se ha puesto en contacto con Tesla en búsqueda de comentarios.

La noticia inesperada se produce después de que Musk ha sido un destacado defensor de la criptomoneda durante todo el año. En marzo, el director ejecutivo tuiteó en medio de la noche: "Ahora puede comprar un Tesla con Bitcoin".

Aclaró que Tesla mantendría el dinero recibido como criptomoneda, en lugar de convertirlo en una moneda fiduciaria como dólares.

“Tesla está utilizando solo software interno y de código abierto y opera los nodos de Bitcoin directamente. Bitcoin pagado a Tesla se conservará como Bitcoin, no se convertirá a moneda fiduciaria”, dijo en otro tuit. "La capacidad de pago con Bitcoin estará disponible fuera de los Estados Unidos a finales de este año".

Musk anunció su apoyo a la criptomoneda en enero de este año, después de cambiar su biografía de Twitter a “#bitcoin“, junto con su símbolo "B".

En enero, Bitcoin valía alrededor de US$ 30,000 y US$ 40,000, y tenía un valor de US$ 57,000 en marzo, lo que significa que Tesla había ganado entre US$ 630 millones y $ US 1.350 millones con su inversión.

Los tuits de Musk no serán vistos favorablemente por los defensores de Bitcoin, especialmente debido a su efecto en el mercado. Sin embargo, esta no es la primera vez que se critica al CEO por las ramificaciones financieras de sus publicaciones.

El Comité de Bolsa y Valores de Estados Unidos obligó a Musk a renunciar a su papel de presidente de Tesla en 2018, como parte de una serie de concesiones que hizo para resolver una demanda en la que alegaba que engañó a los inversores al tuitear sobre el precio de las acciones de Tesla.The Independent se ha puesto en contacto con la agencia para obtener comentarios.

Musk tuiteó en agosto de ese año que estaba considerando tomar Tesla de forma privada a US$ 420 por acción. Tres años después, se informó que estaba siendo investigado por los reguladores por sus publicaciones sobre Dogecoin, una criptomoneda marginal que también subió y bajó de valor, y que ha sido criticada por inconvenientes ambientales similares a los de Bitcoin.

Bitcoin, el noveno activo más valioso del mundo, ahora requiere casi tanta energía como todo el país de Argentina.

"El consumo de energía de Bitcoin se ha más que cuadriplicado desde el comienzo de su último pico en 2017 y está destinado a empeorar porque la ineficiencia energética está incorporada en el ADN de Bitcoin", dijo Charles Hoskinson, CEO de la firma líder en criptografía IOHK, a The Independent.

La criptomoneda había alcanzado previamente valores récord con Ethereum (ether) y Cardano (ADA) alcanzando máximos históricos de precios.

Sin embargo, el Banco de Inglaterra había advertido que la criptomoneda no tenía "valor intrínseco" y afirmó que los inversores perderían el dinero de sus seguidores.