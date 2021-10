Rochelle Humes: “La comida es el corazón de nuestra familia”

La cena en la casa de Rochelle Humes suena divertida. La presentadora de televisión y cantante, de 32 años, está casada con la estrella de JLS Marvin Humes, de 36 años, y juntos forman un equipo de ensueño en la cocina.

Humes, que ha escrito su primer libro de cocina, At Mama’s Table, tiende a centrarse en la comida, mientras que Marvin en las bebidas. "De hecho, es un maestro de las bebidas, puede hacer un cóctel mezquino", dice Humes con orgullo.

Cuando todos llegan es “el momento de brillar de Marvin, porque normalmente yo cocino y él es muy bueno asegurándose de que todos tengan un trago”, explica.

El domingo es el día en el que realmente quisieras que te invitaran. Es el momento favorito de la semana para cocinar de Humes, cuando "no hay prisa" y puede tomarse su tiempo para una cena asada; siempre hay pudines de Yorkshire. “Tendremos gente para almorzar los domingos, pero todo es muy relajado”, dice, “sin apresurarse a ir al trabajo ni nada por el estilo. Y luego tendré las canciones a todo volumen".

Humes nació en Barking y consiguió su primera oportunidad en el mundo del espectáculo con S Club Juniors. “A mi madre le encantaba cocinar. Aunque probamos cosas diferentes – ella era muy buena para hacernos probar cosas diferentes y no nos dejaba decir que algo no nos gustaba hasta que lo probábamos, que es exactamente lo que les hago a mis hijos – pero mi madre era más estricta”, señala, recordando la comida que comía cuando era niña. “[Mamá] estaba ocupada y estaba sola con nosotros, laborando en muchos trabajos diferentes, así que fue muy parecido a: un miércoles, comimos pastel de carne”.

Fue hasta que Humes se fue de casa cuando realmente se dedicó a cocinar. “Aprendí muchas recetas cuando me mudé”, recuerda. “Me di cuenta de que el mundo es tu ostra y encuentro la cocina tan terapéutica y agradable. Creo que es lo primero que te hace sentir que puedes administrar una casa, si puedes cocinar una comida".

Ahora, madre de tres hijos, de Alaia-Mai, ocho, Valentina, cuatro y Blake de un año, además de estar siempre en la tele (recientemente en The Hit List de la BBC y en el documental de Channel 4 The Black Maternity Scandal: Dispatches). Humes cocina para relajarse. “No amo nada más al final del día”, dice ella. "Lo hago para relajarme".

Una combinación de vida familiar y su amor por la comida motivó At Mama’s Table. “Me encanta el sabor. Me encanta la comida que está bien sazonada, bien pensada”, explica, con la idea detrás de las recetas que son nutritivas, aptas para la familia y que tampoco agotan el tiempo.

Sus hijos ya están muy metidos en la cocina. “Mi hija mayor [Alaia] me sorprendió el otro día. Yo había cocinado y me di la vuelta, y ella tenía un pequeño taburete y ¡había empezado a lavar los platos! Yo estaba como, ‘Eso es todo’, así que si así es como se ve el futuro, estoy emocionado”, dice Humes. “Me encanta el proceso de cocción; menos el proceso de lavado. Tenemos suerte de tener un lavavajillas, así que normalmente funciona así".

La cantante de Saturdays cree que involucrar a los niños desde una edad temprana ayuda a desanimar a los quisquillosos a comer. “La del medio [Valentina] es probablemente la más quisquillosa”, dice Humes. “Ella es muy particular en lo que le gusta. Pero en el momento en que la involucro en el proceso de cocción, es mucho más probable que se coma su comida".

Recientemente, Humes cocinó salmón para la cena y “fue muy divertido porque Valentina se lo comió todo y dijo: ‘Mami, esto es tan delicioso’. Y luego, entró en la cocina y dijo: ‘Dios mío, huele a pescado aquí’. Y yo estaba como, ‘Sí, eso es porque acabas de comer salmón’. Ella dice, ‘Pero huele. No sé si me gusta el salmón’, y le dije:’ ¡Bueno, sí, porque te comiste todo el plato!’”.

"Tienes que estar constantemente al día con los niños, literalmente, ¡ella simplemente se comió todo y luego decidió que olía!".

Humes nunca fue quisquillosa con la comida. "Aún no, no hay mucho que no coma para ser honesta", dice.

Su último bocadillo preferido son los pasteles de arroz cubiertos de chocolate. “Suenan muy saludables y como si no fueran a ser todo eso, [pero] son tan sabrosos. Arrasé con la bolsa el otro día".

Con mucho gusto pedirá comida para llevar (langostinos con wasabi de su restaurante chino local y un Rogan josh and sag aloo de la casa de curry, si se lo está preguntando), siempre hay espacio para el pudín en ella, incluso si es solo un trozo de fruta o yogur. Y trabajando en el programa de ITV This Morgning, a menudo come el almuerzo preparado para ella por chefs de clase mundial ("Ainsley Harriott preparó una comida increíble el otro día", dice. "Es muy divertido y siento que es uno de esos chefs que hace las cosas con amor”).

La comida es el "corazón de la familia", dice, "todo lo que hago, socialmente, incluso relacionado con el trabajo, siempre lo hago en torno a la comida".

Humes incluso disfruta del destete. At Mama’s Table está lleno de consejos para hacer que las comidas funcionen tanto para adultos como para bebés pequeños. “Es mi parte favorita”, dice. “Siempre se siente como un proceso muy divertido y un momento divertido. Realmente lo extraño cuando se acaba. Presentarles sabores y cosas diferentes que nunca antes habían probado siempre se siente tan especial".

Es cierto que puede ensuciarse y sentirse como un dolor cuando piensas que estás llegando a algún lugar, solo para que tu hijo decida que en realidad no le gusta algo, pero “es un momento tan emocionante para presentarles el mundo de la comida”, dice Humes. Y las caras divertidas hacen que valga la pena: "La primera prueba de comida sólida en la boca del pequeño, siempre está un poco desconcertado sobre lo que está pasando".

Y si bien hace que los platos sean adaptables, no opta por preparar tres comidas diferentes para cada uno de sus hijos (“No lo estoy configurando así”). También tiene poca importancia con las personas que dicen acerca de una comida: “’Esto es para mayores, o ‘Esto es comida de mamá’”, especialmente cuando se trata de especias. “Creo que eso a veces puede desanimar [a los niños] de intentar [algo]”, dice. “[Podrían decir] ‘Oh no, no quiero comer eso, ¿es picante?’ Y no es picante, es simplemente sabroso, creo que hay una diferencia real".

At Mama’s Table de Rochelle Humes fue publicado por Vermilion y ya está disponible.