Una madre lamenta el nombre que su marido eligió para su hijo y se siente “rara” cada vez que dice el apodo en voz alta.

La mujer dice que terminó aceptando nombrar a su hijo de tres años Cillian después de no poder ponerse de acuerdo con su pareja.

Ella admite que se arrepintió del nombre durante un año después de que él nació, pero nunca se atrevió a cambiarlo.

La mujer dice que cada vez que presenta a su hijo, se siente rara al decir su nombre y está triste porque no usó uno de sus nombres favoritos para su hijo.

Hablando anónimamente en el foro para padres Mumsnet, dijo: “No pudimos ponernos de acuerdo en los nombres, y terminé aceptando el favorito de mi esposo inmediatamente después de una cesárea.

“Me arrepentí mucho el año después de su nacimiento, pero nunca me atreví a cambiarlo.

“Creo que si mi esposo hubiera sabido que todavía estaría agonizando por eso tres años después, me habría dejado cambiarlo.”

Ella continuó: “Me encantan los nombres y he estado pensando en ellos desde que era una niña, así que no haber podido usar mis nombres favoritos realmente me ha afectado.

“Cada vez que lo presento, me siento rara al decir su nombre y me arrepiento de no poder presentar un nombre que amo.

“Adoro mucho a mi hijo pequeño y siento mucha culpa por esto.”

Los otros padres se apresuraron a tranquilizar a la madre con consejos y amor por el nombre Cillian.

Uno dijo: “Es solo un nombre perfectamente normal, así que no tienes motivos para sentirte culpable.

“Cuando lo presentas a la gente, no pensarán ‘¿Qué c*ño es ese nombre?’, es solo su nombre.mPuede que no sea de su preferencia personal, pero no tiene nada de extremo ni feo.

“Si le ha dado un nombre aleatorio como ‘perro’ sería diferente, pero le diste un nombre normal, está bien.

La mujer anónima continuó explicando que usa el apodo ‘Cilli’.

“Lo llamamos Cilli todo el tiempo, y le queda bien ya que es pequeño y lindo,” ella dijo.

“Pero me preocupa cómo podría llegarse a apodar en la escuela.

“Él es tan tímido que a menudo desearía que lo llamaran algo simple.

“Sus segundos nombres son nombres familiares; podría elegir usar uno de ellos si quisiera, pero sería demasiado extraño cambiarlo ahora.

“Mi esposo es irlandés, y cada vez que vamos a Irlanda, me encanta el hecho de que tiene un nombre irlandés.”

Muchos usuarios comentaron para decir que ‘amaron’ la elección del nombre y la madre agradeció el apoyo para el apodo.

“Me ayuda mucho escuchar a la gente decir que les encanta, gracias” agregó.

Un seguidor dijo: “Creo que es encantador. No demasiado común (en Inglaterra) pero tampoco totalmente fuera de lo común o inusual.

“Yo no me preocuparía por el sonido, y no se me ocurriría si me lo presentaran o escuchara su nombre.

Otro agregó: “El bebé de un amigo se llama Cillian y me encanta su nombre.

“He notado que aparece cada vez más recientemente, por lo que probablemente no sea un nombre tan raro cuando su hijo vaya a la escuela.”

Un usuario comparte la decepción de la madre por no poder usar su nombre favorito para sus hijos.

Dijeron: “Espero que muchas personas tengan los mismos sentimientos que tú cuando no pudieron usar sus nombres favoritos, porque la mayoría de las personas tienen que ceder en algo en lo que ambos están de acuerdo.

“Si ayuda, también me decepcionó no usar mis nombres favoritos, así que le puse uno de esos nombres a mi perro como uno de ellos y realmente me encanta poder decir mucho su nombre ahora, incluso si es un perro y no un pequeño humano. Entonces, esa es una opción para ti.

“Cillian es un nombre encantador.”