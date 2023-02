Gerard Piqué revela que su novia Clara Chía Martí le compra la ropa

Gerard Piqué habló por primera vez sobre su nueva relación y reveló que su novia, Clara Chía Martí, le compra la ropa.

El atleta de 36 años mencionó a su pareja de 23 años durante una aparición reciente en la transmisión en vivo del streamer español de Twitch, Ibai Llanos. Cuando se le preguntó si se mantiene al día con las tendencias de la moda actual tras su retiro del fútbol esta temporada, Piqué confesó que Martí es quien le ayuda a armar su guardarropa.

“La verdad es que voy con mi novia a las tiendas y ella me compra la ropa”, dijo durante la transmisión en vivo, según Daily Mail. “Soy un títere”.

El exjugador del FC Barcelona hizo los comentarios un mes después de que hizo oficial su relación en Instagram. En la publicación sin leyenda, Piqué compartió una selfi con Martí.

Según los informes, Martí es empleada de la compañía de eventos de su novio, Kosmo.

La pareja fue vista en público por primera vez en agosto de 2022, apenas tres meses después de que Piqué se separó de Shakira, su pareja durante más de una década. La expareja también comparte dos hijos, Milán (10) y Sasha (8).

En el día de San Valentín, Shakira fue noticia porque aparentemente envió un mensaje a su ex publicando un TikTok de ella misma cantando ‘Kill Bill’ de SZA.

Vestida completamente de negro y trapeando el piso, simuló cantar la letra: “I might kill my ex, not the best idea / His new girlfriend’s next, how’d I get here? / I might kill my ex, I still love him though / Rather be in jail than alone” (Podría matar a mi ex, no es la mejor idea / Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué aquí? / Podría matar a mi ex, aunque todavía lo quiero / Prefiero estar en la cárcel que sola).

En los comentarios del clip, los fans especularon sobre la decisión de Shakira de trapear en el vídeo. Algunos espectadores sugirieron que estaba trapeando para quitar una mancha de mermelada del piso, una referencia a un informe realizado en enero sobre el hecho de que supuestamente Shakira se enteró de la supuesta infidelidad de Piqué porque parte de su mermelada desapareció.

Este no es el único clip de Shakira que parece ser una referencia a la nueva novia de Piqué. En Instagram en enero, Shakira publicó un vídeo de sí misma bailando al ritmo de un remix de su himno de ruptura, ‘BZRP Music Session #53’. La leyenda de la publicación también decía: “¡Las mujeres ya no lloran, bailan merengue!”.