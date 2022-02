“Una mujer me dejó porque tengo herpes, ¿debo decírselo a mi nueva pareja?”

Querida Vix:

Tengo 66 años y soy hombre. Cuando tenía 34 años, tuve una relación con una mujer que descubrió que ella sufría de herpes genital. También yo di positivo. Había tenido un par de aventuras, así que me culpé a mí, y aunque ya no estamos en una relación, esa culpa sigue conmigo.

Me tomó mucho tiempo aprender a lidiar con eso, pero a lo largo de los años, la frecuencia de mis incidentes de herpes se ha reducido sustancialmente y ocurren principalmente cuando estoy estresado o agotado. Y ahora puedo “manejar” los síntomas con los comprimidos de Aciclovir. Desde el primer episodio, les he contado a todas las parejas sexuales que he tenido, incluida mi esposa. Todas a las que les dije fueron comprensivas y empáticas, y manejé mi padecimiento de manera segura; incluso tuvimos tres hijos y ella no se contagió de herpes.

Después de 12 años, mi matrimonio terminó y una vez más me enfrenté a la perspectiva de tener que contarles a mis nuevas parejas sobre mi herpes. Esto me aterrorizaba, sobre todo por ser mucho mayor y tener que empezar de nuevo. Incluso vi a un consejero al respecto. Me tomó siete años antes de tener el coraje de tener otra relación sexual, y tuve que enfrentar mi problema sobre si informar a las parejas potenciales de mi “historial”. Me abruma que cada mujer con la que he estado desde entonces ha sido realmente comprensiva y empática. De hecho, algunas incluso han tenido herpes, y sospecho que no me lo habrían revelado si yo no lo hubiera mencionado.

En febrero de 202 conocí a alguien que me gustó mucho y sentí que tenía que divulgar mi “estado”. Ella había estado casada mucho tiempo y solo tuvo una pareja sexual desde su divorcio. Cuando le dije que tenía herpes, recibí la reacción más negativa que jamás haya experimentado. Inmediatamente dijo que no podía tener una relación conmigo. Seguimos en contacto y ella se ha disculpado, aunque no nos hemos visto. Dice que ella ha tenido una vida más protegida que la mía. Todavía nos gustamos, pero toda la experiencia ha hecho mella en mi confianza, me dejó herido y sorprendido. Me ha hecho cuestionarme todo el enfoque de vivir con herpes. ¿Sigue siendo la honestidad la mejor política? ¿O han cambiado las cosas? ¿Debería el enfoque seguir siendo abierto y de divulgación completa ? ¿Cuándo es el mejor momento y cómo? ¿Debo hacerlo personalmente o por escrito? Pensé que entendía cómo hacer esto, ¡pero ahora estoy realmente confundido y desilusionado!

Confundido, Herts

Estimado Confundido:

Quiero aplaudirte por varias cosas clave: por asumir tu parte en tu primera relación; por ser abierto y honesto con cada pareja sexual que has tenido desde entonces (esto es absolutamente crucial); por ser lo suficientemente valiente como para ver a un consejero cuando estabas luchando para sobrellevar la situación; y por buscar ayuda ahora. Eso es profundo y admirable. Bien hecho.

Y no, no te equivocas. Creo firmemente que la honestidad es siempre la mejor política, y sobre todo cuando compartes información sobre tu salud sexual con una pareja con la que planeas intimar. En mi opinión, es una gran traición a la confianza si no lo haces, e incluso podría interpretarse como una falta de consentimiento si infectaras a alguien con una ETS a sabiendas sin decírselo.

Entiendo que ahora te sientas insultado por la reacción negativa que recibiste de una mujer que te importaba, pero quiero asegurarte que hiciste lo correcto. También quiero recordarte que no eres responsable de la forma en que alguien reacciona ante las noticias que le resultan difíciles de procesar por sus propios motivos.

La manera en que respondió a tus noticias dice mucho más sobre sus propios sentimientos que sobre ti. Y creo que es importante tener en cuenta que, a menudo, las personas pueden reaccionar ante las cosas con miedo y falta de comprensión. Me parece muy probable que la mujer a la que le contaste entró en pánico: decidió alejarte, en lugar de enfrentar sus propios sentimientos (posiblemente angustiosos) sobre ti y tu estado de salud.

Tal vez ella no sabe mucho sobre lo que realmente significa tener herpes, y asume que es más grave o que tiene más repercusiones en la vida de las que realmente tiene: después de todo, has logrado controlarlo exitosamente con medicamentos, y ni siquiera contagiaste a tu esposa. Eso solo demuestra que vale la pena ser sincero y buscar consejo médico cuando es realmente necesario.

Quiero implorarte que no pierdas toda la confianza ahora, ni que te alejes de las relaciones románticas cercanas. No te cierres a la esperanza, la posibilidad o el amor. Trata de recordar que no eres responsable de los sentimientos, reacciones o felicidad de otra persona. Tú solo eres responsable de los tuyos. Decirles a todas las futuras parejas sexuales que tienes herpes no es fácil, pero es lo correcto. Sigue haciéndolo.

Victoria Richards es la columnista de consejos de The Independent. Es licenciada en psicología y tiene un posgrado en consejería y psicoterapia. ¿Tienes problemas con el trabajo, el amor, la familia o los amigos? Ponte en contacto con DearVix@independent.co.uk