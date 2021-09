Victoria Beckham ha provocado reacciones encontradas entre los fanáticos después de afirmar que su comida reconfortante favorita son las tostadas integrales con sal.

La ex miembro de Spice Girls habló sobre su relación con la comida, la dieta estricta que sigue y la comida reconfortante que prefiere durante una aparición en el podcast Table 4 de River Café con Ruth Rogers.

En respuesta a la pregunta de Rogers sobre su comida reconfortante favorita, Beckham dijo: “Aquí es donde sueno aún más aburrida en el departamento de alimentos. Ok, ¿qué me gusta? Me gustan las tostadas integrales con sal".

Después de reírse de su respuesta, la mujer de 47 años se preguntó si su respuesta era “realmente aburrida”, antes de continuar: “Es esa cosa de carbohidratos, ¿no? Es ese carbohidrato lo que te hace sentir reconfortado y me encanta la sal, qué puedo decir”.

En otra parte de la entrevista, Beckham reveló que es “muy quisquillosa con la comida” y explicó que le gusta que su comida se cocine simplemente sin aceites, mantequilla o salsas.

La diseñadora de moda, que no come carnes rojas desde los siete años y no consume lácteos, también mencion´que le encanta comer verduras al vapor con vinagre balsámico y prefiere condimentar sus comidas ella misma.

"Entonces, para la mayoría de los restaurantes, probablemente soy su peor pesadilla", señaló.

Mientras hablaba con Rogers, Beckham también reflexionó sobre el punto en el que decidió seguir una "forma muy saludable de comer", revelando que se hizo consciente de sus elecciones de alimentos mientras estaba con las Spice Girls.

Según Beckham, mientras el grupo estaba de gira, a menudo iban a buenos restaurantes y la estrella del pop afirmaba que, si no fuera por su dieta, "estaría más inclinada a sentarse y comerse todo el contenido de la cesta del pan".

“Lo cual, cuando comes fuera de casa con regularidad, probablemente no sea lo más saludable. No cuando estás de gira y esperas tanto de tu cuerpo”, agregó.

En redes sociales, las admisiones de Beckham provocaron una variedad de respuestas entre los usuarios, algunos con incredulidad sobre la comida favorita de la cantante, mientras que otros expresaron preocupación por su estricta dieta.

“Victoria Beckham dice que aparentemente su comida favorita es la tostada con sal. Oh, vete a la mierda”, tuiteó una persona.

Otro usuario escribió: “Victoria Beckham ha revelado que es quisquillosa con la comida y que su comida favorita son las tostadas con… sal… guau, cómo vive la otra mitad, apuesto a que la hora de la cena es divertida en su casa. Cálmate, chica y empieza a vivir al límite comiéndolo con frijoles".

"Eso no es una comida", agregó alguien más.

Otros encontraron que los comentarios de Beckham que detallaban su dieta estricta eran preocupantes, con una persona tuiteando: "Esto es un trastorno alimenticio", mientras que otra persona describió las respuestas de la cantante como "muy tristes".

Beckham describió anteriormente sus luchas con la anorexia y la bulimia en su libro Learning to Fly, mientras que más tarde reveló que convertirse en madre la ayudó a aceptar más su cuerpo.

En declaraciones a Glamour UK en 2019, la emprendedora, que comparte cuatro hijos con su esposo David Beckham, reveló: “Cuando tienes hijos, también pone muchas cosas en perspectiva. Te das cuenta de que lo notan todo.

“Nunca me sentaría con mis hijos y me saltaría una comida; ellos necesitan ver que su mamá come de manera saludable; debes mostrarles a las personas pequeñas cómo ser saludables y felices con quienes son”.