Chloe Fineman, de SNL, recibe críticas por una anécdota con un niño de 6 años cuando era supervisora de un campamento

La estrella de Saturday Night Live, Chloe Fineman, está en el punto de mira después de que una incómoda confesión a sus compañeros de reparto se hizo viral.

La comediante, de 37 años, está siendo objeto de críticas después de que contó a sus compañeros una anécdota sobre su despido como monitora de campamento por bajarle los pantalones a un niño de seis años cuando era adolescente.

En un video de Vanity Fair donde los miembros del reparto de SNL ponen a prueba su conocimiento mutuo, Fineman reveló que la despidieron porque “le bajé los pantalones a un chico”.

Fineman continuó diciendo que le bajó los pantalones al niño para vengarse de él por haberle subido la camisa. Mientras sus colegas se estremecían de vergüenza, ella exclamó: “¡eran otros tiempos!”.

“Él decía: ‘Oye, ¿me das un abrazo?’ Y entonces yo iba a abrazarlo y él me levantaba la camisa, como un anuncio”, dijo Fineman mientras sus compañeros de reparto, Mikey Day, Ashley Padilla, James Austin Johnson, Jane Wickline y Sarah Sherman, parecían horrorizados en el video.

open image in gallery Chloe Fineman se enfrenta a una oleada de críticas tras contar una historia incómoda sobre por qué la despidieron de su trabajo de supervisora de un campamento (Getty).

Continuó: “Estábamos de excursión y le dije: ‘Oye, Ollie, ve a mirar allí. Es un halcón’. Él miró y entonces le bajé los pantalones de un tirón, y por eso me despidieron”.

El video parece haber sido editado después de su publicación el 31 de marzo para eliminar ciertos detalles del relato de Fineman, como su afirmación de que el niño no llevaba ropa interior y que un autobús escolar pasó mientras su pene estaba expuesto. Las reacciones de sus compañeros de reparto también fueron eliminadas del video.

Vanity Fair no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent sobre las ediciones.

Tras su publicación el 31 de marzo, el video rápidamente ganó popularidad en las redes sociales, donde los usuarios criticaron a Fineman por su confesión.

“Fue bastante perturbador cuando Chloe puso esa voz graciosa mientras describía cómo exponía los genitales de un niño”, comentó una persona en el video de YouTube. Otra escribió: “No entiendo por qué, en el contexto actual, Chloe pensó que sería gracioso contar esa historia ni por qué Vanity Fair la emitiría”.

Una persona escribió en X: “¿Bajarle los pantalones a un chico de 16 años como ‘venganza’? Eso no tiene gracia, es directamente inaceptable. No me extraña que intentaran censurarlo. En otros tiempos o no, algunas cosas no envejecen bien”.

open image in gallery Chloe Fineman cuenta a sus compañeros de reparto la historia de cuando la despidieron de su trabajo de supervisora de un campamento (Vanity Fair).

Otro usuario comentó: “No puedo comprender cómo una figura pública en 2026 podría compartir esta historia con orgullo y públicamente, independientemente de si personalmente cree que es un problema o no”. ¿Cómo es posible que no prevean cómo reaccionará la gente ante esto? Es desconcertante”.

Otros críticos arremetieron contra Vanity Fair por editar el video y algunos especularon con que Fineman, miembro de la Iglesia de la Cienciología, solicitó que se eliminaran ciertas partes de la nota.

“¡Tenían un producto editorial que editaron a posteriori para convertirlo en algo que ya había sido publicado y grabado, para beneficiar a la celebridad! ESTE ES EL PROBLEMA”, escribió alguien en X.

Otro añadió: “Esta historia de Chloe Fineman es una locura, al igual que el intento de encubrimiento por parte de Vanity Fair... ¡El encubrimiento siempre es peor que el delito!”.

Fineman no respondió a la solicitud de comentarios de The Independent.

Traducción de Olivia Gorsin