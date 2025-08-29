‘El verano en que me enamoré’ alarma a los fans con un final de suspenso que se desvía de los libros

La historia de la serie El verano en que me enamoré ha entrado oficialmente en territorio desconocido, y los fans están ansiosos.

El drama romántico de tres temporadas de Amazon Prime Video es una adaptación de la trilogía bestseller para adultos jóvenes de la autora Jenny Han, y sigue a Isabel “Belly” (Lola Tung) a través de los años mientras se ve atrapada en un triángulo amoroso con los hermanos Conrad (Christopher Briney) y Jeremiah (Gavin Casalegno).

*Advertencia: este artículo contiene spoilers importantes de la tercera temporada de El verano en que me enamoré, episodio ocho*

Al final del episodio del miércoles, Belly y Jeremiah, novios desde la secundaria, cancelan su boda después de que él la confrontara con sus sentimientos no resueltos hacia Conrad.

A continuación, se ve a Belly recogiendo sus cosas y dirigiéndose al aeropuerto para estudiar en París, una oportunidad a la que había renunciado en un principio para quedarse con Jeremiah. Sin embargo, justo cuando está a punto de subir al avión en la escena final, se da cuenta de que Conrad está sentado en otra puerta. El episodio termina en este final de suspenso, que dejó a los espectadores preguntándose si Belly se acercará a Conrad o no.

open image in gallery 'El verano en que me enamoré' es una adaptación de la trilogía de libros superventas de Jenny Han ( Erika Doss/Prime )

Hasta ahora, la serie ha sido mayormente fiel a los libros, con pequeñas desviaciones. Pero como muchos lectores han señalado, la escena del aeropuerto supone un cambio importante, ya que Conrad nunca estuvo en el aeropuerto en la historia original.

En cambio, el capítulo final del tercer libro, “Siempre nos quedará el verano”, termina con Jeremiah y Belly cancelando la boda. Luego, en el epílogo, que avanza dos años, los lectores se enteran de que, mientras estudian en el extranjero, Belly y Conrad se reconcilian por carta. Más tarde se reencuentran en la graduación universitaria de Belly y acaban casándose.

Ahora, cuando aún faltan tres episodios para el final de la serie —y con un argumento que se desvía mucho de los libros—, los fans siguen siendo cautelosamente optimistas sobre el desenlace del programa.

“Durante las próximas tres semanas, estaremos en territorio desconocido”, escribió un espectador en X.

“Acabo de terminar el octavo episodio de El verano en que me enamoré, ¡y es el mejor de la temporada hasta ahora! Es el final del libro también, por lo que los próximos tres episodios dependen de Jenny Han”, expresó un segundo con entusiasmo, y añadió: “No veo la hora [de verlos]”.

open image in gallery Gavin Casalegno como Jeremiah y Lola Tung como Belly en 'El verano en que me enamoré' ( Erika Doss/Prime )

“El verano en que me enamoré está llegando a una parte de la trama que no viene del libro”, señalaba un tercero, mientras que un cuarto bromeaba: “Todos deberíamos estar muy asustados”.

“¡Hemos visto solo una escena fuera de la línea de tiempo del libro, y ya es una locura! Jenny Han, nunca dudé de ti”, comentó un quinto.

“Atención: al libro le quedan como cuatro páginas después de este episodio, y todavía nos quedan tres episodios más. Estoy temblando”, dijo otro.

En declaraciones el mes pasado a Elite Daily, Han, quien también creó la serie, advirtió que los lectores no debían asumir que la serie terminaría exactamente igual que los libros.

“Siempre supe cómo quería terminar los libros. Pero con la serie, entré con la mente abierta. Quería abordarla con nuevos ojos y ver qué tipo de magia se producía en la pantalla”, admitió.

“Soy alguien que siempre está cambiando las cosas. La gente dirá: '¿Por qué cambias eso? ¡Funcionaba bien!'. Pero para mí, siempre podría ser mejor. Así es como me enfrento a todo, así que, naturalmente, me adentré en esta historia sintiendo que quería hacerla aún mejor y probar cosas nuevas”, explicó.

Traducción de Sara Pignatiello