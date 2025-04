Cocreador de ‘The Last of Us’ revela que la serie terminará pronto

El cocreador de The Last of Us , Craig Mazin, confirmó que la aclamada adaptación del videojuego llegará pronto a su fin.

La serie de HBO, creada por Mazin y Neil Druckmann, se estrenó en 2023 y recibió excelentes reacciones de los fans y la crítica.

Pedro Pascal y Bella Ramsey protagonizan el drama como Joel y Ellie, supervivientes de una pandemia mortal causada por una infección fúngica masiva, y que recorren un EE. UU. postapocalíptico para ponerse a salvo.

El drama obtuvo la asombrosa cifra de 24 nominaciones a los Emmy y fue ampliamente aclamado por haber roto la llamada “maldición” que había asolado anteriormente a las adaptaciones de videojuegos, que a menudo habían producido decepcionantes resultados de taquilla o provocado críticas mordaces al dar el salto a la gran o pequeña pantalla.

La segunda temporada se sitúa cinco años después de los acontecimientos de la primera y está inspirada en el videojuego The Last of Us Part II. Se emitirá en HBO Max a partir del 13 de abril.

Según HBO, en los nuevos episodios, “el pasado colectivo de Joel y Ellie los alcanza, arrastrándolos a un conflicto entre ellos y a un mundo aún más peligroso e impredecible que el que dejaron atrás”.

open image in gallery Pedro Pascal y Bella Ramsey en 'The Last of Us' ( Max )

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Mazin subrayó que no continuará la serie más allá del punto final alcanzado en el juego original, lo que significa que solo hará tres o cuatro temporadas en total.

“No voy a ir más allá del final del juego. Lo digo sin rodeos. Así que si la gente está pensando, 'Oh, estos tipos están planeando seguir lucrándose con la serie', [eso no va a suceder]”, declaró a la revista.

“Básicamente, estoy prendiendo fuego a una década de mi vida, que mengua rápidamente, para contar esta historia”, añadió, y continuó: “La serie es muy difícil de hacer. Tiene que tener un final. Así que no voy a ir más allá de ese punto”.

Sin embargo, Mazin también sugirió que otro cineasta podría hacer una serie derivada en el futuro.

open image in gallery El cocreador Craig Mazin confirmó que la serie solo durará un par de temporadas más ( Getty Images )

“Quién sabe, puede que alguien cree una serie de The Last of Us al estilo de Dunk and Egg”, dijo, refiriéndose a la próxima precuela de Juego de Tronos, A Knight of the Seven Kingdoms, basada en la saga literaria Tales of Dunk and Egg de George R. R. Martin.

“Pero para mí, la única pregunta es: ¿haremos una temporada más o harán falta dos más? Si todo esto puede suceder en solo una temporada más, estupendo”, manifestó.

“Si creemos que tiene sentido dividir lo que falta en dos [temporadas], lo haremos”, concluyó.

En la segunda temporada de The Last of Us, Kaitlyn Dever se une al reparto como Abby, la nueva antagonista de Ellie. Jeffrey Wright y Catherine O'Hara también aparecerán en los próximos episodios.

Traducción de Sara Pignatiello